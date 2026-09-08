La nueva Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario de Adultos fue inaugurada este martes en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La instalación fue diseñada para atender principalmente a pacientes que se encuentran bajo evaluación y manejo quirúrgico, según se indicó. Cuenta con un área aproximada de 13,000 pies cuadrados y dispone de 25 habitaciones, distribuidas entre 15 habitaciones privadas y 10 habitaciones semiprivadas.

La nueva infraestructura también incorpora cuartos de aislamiento para el manejo seguro de pacientes que requieren precauciones especiales; un área de recreación destinada a pacientes con estadías prolongadas; y espacios de documentación para residentes, internos y estudiantes de las ciencias de la salud.

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La obra representa una inversión total de $5.39 millones, financiada mediante fondos de mejoras capitales de la propia institución.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Hospital Universitario de Adultos, se trata de la primera remodelación integral de una unidad clínica de ese hospital en más de 15 años.

“Esta no es una reparación superficial. Es una renovación integral de una unidad que atiende pacientes con necesidades quirúrgicas y que, al mismo tiempo, sirve como escenario de formación para nuestros residentes, internos y estudiantes. Cada habitación modernizada representa mejores condiciones para el paciente y mejores herramientas para nuestros profesionales”, sostuvo la gobernadora Jenniffer González Colón.

De igual forma, se presentó la nueva Unidad del Centro Renal Pediátrico del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, que ya se encuentra en operación.

La gobernadora destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia integrada para fortalecer el sistema público de servicios hospitalarios. ( Suministrada )

La unidad moderniza y amplía el programa de diálisis pediátrica del Hospital Pediátrico Universitario, identificado por la institución como el único programa de esta naturaleza en Puerto Rico.

El Centro Renal Pediátrico atiende aproximadamente a 15 pacientes activos: 11 reciben hemodiálisis y cuatro reciben diálisis peritoneal.

La nueva unidad amplió su capacidad de cuatro a cinco estaciones de hemodiálisis y mantiene una estación adicional de aislamiento. También incorpora áreas de espera, un salón de juegos y un salón de conferencias, con el propósito de ofrecer un entorno más apropiado para los niños y sus familias durante tratamientos que pueden requerir visitas prolongadas y recurrentes. La infraestructura incluye un sistema eléctrico nuevo, aire acondicionado, sistema contra incendios, un sistema de agua ultrapura de mayor capacidad y una cisterna de 18,000 galones. Según los estimados provistos por el hospital, esa reserva ofrece autonomía para aproximadamente 14 tratamientos en caso de una emergencia o interrupción del servicio de agua.

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La construcción representó una inversión de $4.6 millones, financiada por el Departamento de Salud. A esa cantidad se sumó una aportación de $665,100 de la Fundación Hospital Pediátrico, destinada a equipo, mobiliario y ambientación de la unidad.

Por otro lado, se contempló el diseño y la construcción de una nueva Unidad de Cirugía Pediátrica en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz. La unidad ha sido culminada y está concebida para atender a pacientes pediátricos durante las etapas de preparación previa a la cirugía y de recuperación posterior.

Asimismo, se indicó que la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico publicó la Solicitud de Propuestas Selladas para el desarrollo del nuevo Hospital de Trauma de Puerto Rico, al tiempo que la quinta iniciativa consiste en adelantar la incorporación propuesta del Sistema de Navegación Quirúrgica 7D FLASH™ para apoyar procedimientos complejos de columna en el Hospital Pediátrico Universitario.

La gobernadora destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia integrada para fortalecer el sistema público de servicios hospitalarios.

“No se trata solamente de construir paredes. Se trata de contar con el personal que pueda prestar los servicios; de tener habitaciones dignas, equipo moderno, controles de infección, sistemas de respaldo y tecnología de precisión; y de asegurar que cada inversión se traduzca en un resultado concreto para el paciente”, enfatizó González Colón.