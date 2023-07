Los Atléticos de San Germán siguen contando los años sin un campeonato nacional. Ya suman 25.

Sin embargo, la gerencia y el actual cuerpo técnico se mantiene trabajando para tratar de acabar con la sequía y darles la esperada alegría a sus seguidores.

A pesar de no alcanzar la final, la franquicia tuvo otro gran año, con otra temporada ganadora dentro y fuera de la cancha, aunque el fin llegó en las semifinales ante los campeones defensores Vaqueros de Bayamón.

“Fue un año bueno, de buen respaldo de la fanaticada y de los auspiciadores. Fue un final agridulce, pero estamos contentos”, dijo el apoderado del quinteto, José ‘Cheo’ Rivera.

Los Atléticos se quedaron a una serie de regresar a la serie final, pero el apoderado dijo que durante toda la temporada llegaron 110,000 fanáticos a la cancha Arquelio Torres, que tiene capacidad para 5,000 fanáticos.

“Para mí que esos 110,000 fanáticos es un récord para la franquicia”, dijo Rivera. “Tuvimos el respaldo de San Germán y pueblos limítrofes”.

Y atrajeron a más de 95 auspiciadores, tanto de nivel nacional como regional, según dijo Rivera.

“En un par de días vamos a estar todo saldo para empezar a trabajar para el 2024″, dijo el apoderado.

Esas cifras de fanaticada y de auspiciadores es representativa de una franquicia estable, algo que precisamente no experimentaba San Germán en tiempos no muy lejanos.

Sin embargo, la combinación de un buen equipo, con el respaldo de auspiciadores y de fanaticada, podría ser la base para mirar adelante, en busca del decimoquinto campeonato nacional.

Vuelve Casiano

Rivera agregó que mantendrán a uno de sus mejores activos en el equipo y en la franquicia, al dirigente y gerente general, Eddie Casiano, para comenzar a armar el equipo del 2024 con la ayuda de Andrés Gutiérrez.

“Eddie vuelve con su cuerpo técnico para comenzar a trabajar para el 2024″, dijo Rivera. “Sin menospreciar, Eddie es el mejor dirigente de Puerto Rico”.

Rivera dijo que no hay que ganar el campeonato a billetazos, sino con buenas contrataciones y planificación.

“Estamos siempre abiertos a mejorar. Tenemos un buen núcleo de nativos. Hay que hacer algunas movidas, pero no tiene que ver con el dinero”, dijo.

Ciudadanos de clase media con ingresos de $84,400, en aquellos casos en que la persona vive sola, o hasta $158,400 para familias con ocho miembros, podrán solicitar el próximo 10 de agosto la ayuda de hasta $15,000 para la instalación de un sistema de placas y baterías bajo el Programa de Incentivo Solar del Departamento de la Vivienda.

Así lo informó en entrevista con Primera Hora el secretario de Vivienda, William Rodríguez, al explicar que la iniciativa busca dar apoyo económico a gran parte de la fuerza trabajadora del país a fin de que puedan establecer en sus hogares un sistema de energía solar que responda a las constantes interrupciones de servicio eléctrico que ocurren en la isla, así como mitigar riesgos -particularmente para la salud y la seguridad- ante futuros desastres naturales.

La entrega de boletos a los interesados en el incentivo del programa -que se sustenta de $100 millones de fondos CDBG-MIT- se llevará a cabo en una sola ronda el jueves 10 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana.

“Contará con un total de 6,000 boletos. De estos, habrá 4,000 boletos disponibles en internet a través de la página http://www.incentivosolar.pr.gov; otros 1,000 se otorgarán a través de un centro de llamadas; y los otros 1,000 se darán físicamente a través de los 10 centros de registro que tenemos alrededor de la isla”, puntualizó Rodríguez al agregar que estas oficinas están ubicadas en Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Ponce, Vega Alta, San Juan, Caguas, Yabucoa, Fajardo y Orocovis.

Los criterios de elegibilidad son parecidos al Programa Nueva Energía -destinado a personas de ingresos bajos o moderados- e incluye lo siguiente: la vivienda del beneficiario debe ser unifamiliar (no se permiten apartamentos); la propiedad debe ser la residencia principal del solicitante (no se aceptan propiedades alquiladas); y el solicitante debe ser ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano, o extranjero cualificado.

Además, es importante que, para el 10 de agosto, al momento de solicitar el boleto, la persona tenga un acuerdo o contrato de instalación junto a un formulario de reconocimiento y consentimiento ambiental. Otro dato a consideración es que no puede haberse comenzado la instalación del sistema al momento de solicitar el incentivo.

En cuanto a los ingresos, se establece que deben estar entre el 0% hasta 200% del Ingreso Familiar Promedio del Área (AMFI, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿qué significa esto? En términos básicos el límite de ingreso varía de acuerdo con la composición familiar. Por ejemplo, en un hogar con una sola persona, el ingreso máximo es $84,400; si hay dos es de $96,000; si son tres personas es $108,000; si son cuatro miembros aumenta a $120,000; si son cinco serían $129,650; en el caso de seis el tope es $139,200; con siete miembros se eleva a $148,800; y con ocho personas bajo el mismo techo serían $158,400.

“Este programa va a proveer el 30% del costo de instalación de placas solares y baterías o $15,000, lo que sea menor”, subrayó Rodríguez.

Aclaró que en aquellos casos en que las personas pagaron el 100% del trabajo durante el proceso de contrato, se trabajará el pago como un reembolso.

“Es importante que las personas sepan que tienen que tener la capacidad de cubrir el 70% de la instalación y que el contrato debe ser con alguna de las 79 compañías que han firmado el acuerdo con el Departamento de la Vivienda”, explicó.

Los costos subvencionales no incluyen la financiación, sino solo los costos de diseño, equipo e instalación.

Una vez se emita el boleto, las familias tendrán 120 días para completar la solicitud. La agencia evaluará el cumplimiento de requisitos (titularidad, ingresos del núcleo familiar, entre otros) para determinar la elegibilidad o no asistencia del programa en un periodo que no debe exceder los 90 días.

El proceso de elegibilidad también incluye una revisión ambiental para examinar el proyecto y sus posibles impactos ambientales, además de que cumpla con las normas federales, estatales y locales.

“Después de todas estas revisiones las familias tendrán 12 meses para completar el proceso de instalación con su compañía de preferencia”, dijo Rodríguez sobre el proceso que deben completarse con una reclamación de desembolso de subvención del programa.

¿Están preparados para la avalancha de solicitudes de boletos?, se le cuestionó al jefe de agencia.

“Definitivamente, estamos preparados y la expectativa es que se agoten tan rápido como la ronda anterior”, respondió Rodríguez.

El pasado 27 de abril, cuando arrancó la primera ronda del programa Nueva Energía, los 3,380 turnos que se repartieron para solicitar el incentivo se agotaron en menos de una hora.

Subtítulo: Empieza la instalación a las familias de escasos recursos

De otra parte, el secretario de Vivienda explicó que la agencia empezó a otorgar los $30,000 a las familias que solicitaron los incentivos de hasta $30,000 del programa Nueva Energía, mediante el cual familias de bajos ingresos podrán instalar sistemas de placas solares y baterías recargables en sus hogares.

Rodríguez acotó que de las personas que hicieron turno, unos 2,599, sometieron las solicitudes con la información requerida. Faltan 781 sujetos que deben entregar los documentos para el 26 de julio, fecha en que se cumplen los 120 días establecidos en reglamento.

De otra parte, indicó que 638 familias ya fueron cualificadas y están listas para comenzar el proceso de compra e instalación de equipo.