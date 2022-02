El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reconoció hoy que los incidentes con personas ahogadas en playas no aptas para bañistas en Puerto Rico tienen un impacto en el turismo y sostuvo que se trata de “una responsabilidad compartida” entre el gobierno, la ciudadanía y la industria hotelera.

“Esto es una responsabilidad compartida. Están varias agencias del gobierno, están los hoteles aledaños a las playas y está la ciudadanía en general. A mí me consta que en estos días recientes Manejo de Emergencias ha estado emitiendo avisos de que hay corrientes fuertes submarinas y pidiéndole a la población que no se meta al mar”, dijo el mandatario al ser preguntado por una solución a la gran cantidad de ahogamientos que se reportan en la playa detrás del hotel La Concha, en el Condado.

En los últimos meses han perecido ahogadas en esa playa unas 10 personas, dijo este lunes el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa durante la búsqueda del cuerpo de un menor de 12 años que perdió la vida en el lugar la noche del domingo.

“En las playas del Condado hay letreros que básicamente dicen que no son aptas para bañistas. Así que, entre otras cosas, qué podemos hacer. Yo quisiera ver más letreros, algunos los puede instalar el gobierno, otros los pueden instalar los hoteles del área porque ciertamente tienen que proteger a sus huéspedes”, indicó el Gobernador. También dijo que las hospederías pueden proveer también a los turistas guías educativas sobre las condiciones del mar.

“Se había anunciado antes tanto por (el Departamento de) Recursos Naturales como (la Compañía de) Turismo de que se van a instalar tres torres en esa playa en particular y en sus áreas aledañas. Entiendo que ya hay una disponible. Las queremos instalar y las queremos mejorar porque queremos que sean más resistentes. La torre actual entiendo que construida con madera, idealmente eso debe ser con fiber glass o algún otro tipo de material”, sostuvo Pierluisi Urrutia.

Dijo que aparte de las torres, está pendiente el personal que estaría presente en el área, sean salvavidas, rescatistas o agentes de seguridad. “La labor principal en esas playas en particular debe ser decirles a los bañistas que se salgan del mar porque no son aptas para bañistas. Me informan que Turismo tiene una compañía de seguridad que labora en el área de la Ventana al Mar que están en vías de expandir ese contrato para ver si algunos agentes de seguridad adicionales pueden incursionar a la playa donde ocurrió el ahogamiento más reciente”, agregó.

“No tengo todo el detalle, pero se me dijo que uno de los ahogamientos ocurre en Flamenco. Todos sabemos que esa es una playa espectacular, muy segura gran parte del año, lo que ocurre es que tuvimos corrientes submarinas en estos últimos días. Eso le indica a uno si hasta en Flamenco la corriente estaba fuerte, pues estaba fuerte por todas partes”, dijo Pierluisi Urrutia.

Además, del menor de 12 años, residente en Massachusetts que murió ahogado este lunes en el Condado, un adulto de Canadá falleció en la Playa Flamenco, en Culebra.

“Esto es una cuestión de responsabilidad compartida, hay que tomar cartas en el asunto. Admito que es bien desagradable y trágico cada uno de esos incidentes y sí, tiene un impacto en la ciudadanía, en el turismo y por eso hay que atenderlo”, sostuvo el Gobernador.