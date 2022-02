El precio promedio de la gasolina regular ha incrementado hasta 12 centavos en el último mes, reflejando cifras que no se veían en Puerto Rico desde el 2014 y, aunque el mercado es incierto para hacer predicciones, el escenario actual podría ser cuesta arriba para los que viven estirando el peso.

Según Edras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, en enero hubo personas que pagaron en las bombas hasta 84 centavos el litro de combustible y un mes después están desembolsando 96 centavos.

“El costo actual es similar al que se pagó en un momento dado en 2014. Y ahora mismo te puedo decir que en octubre estábamos comprando en un 27% más barato”, sostuvo el detallista al indicar que un cuadro parecido se percibió también en 2008 cuando la gente llegó a pagar hasta más de $1 por el litro de gasolina regular. En aquella ocasión, la crisis financiera de Estados Unidos influyó en la inflación del combustible, según los archivos de varios medios de comunicación.

El informe diario que reporta el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), indicaba este miércoles que el precio recomendado a pagar en las bombas por el litro de gasolina debe fluctuar entre 93.7 a 96.7 centavos si es regular y 1.00 a 1.05 si es “premium”. Sin embargo, Primera Hora confirmó que en la zona de Juncos hay gasolineras en las que se cobra hasta 98 centavos por litro regular, mientras en Cupey (San Juan) hay lugares donde se paga 97 centavos por litro.

“Tanto la gasolina (regular y “premium”), el diésel, como el gas licuado son productos de primera necesidad para todos los puertorriqueños. La División de Estudios Económicos se encarga de que los precios que se exhiban al consumidor estén dentro de unos parámetros de razonabilidad”, se señala en la página de la agencia.

Sin embargo, según explicó el secretario del DACO a Primera Hora, Edan Rivera, no hay un marco legal para ir contra los que venden la gasolina por encima del precio sugerido.

“Recomendado significa que puede haber unos por encima y otros por debajo y eso no constituye una violación. Pero nosotros lo que sí decimos es que deber haber gasolina para todas las marcas entre esos rangos de precio y lo que exhortamos al consumidor es que a auspicie el que esté en esos rangos, de manera que se pueda garantizar que el mercado se mantenga competitivo”, puntualizó Rivera.

En Puerto Rico, las cinco empresas importadoras de gasolina son: Puma Energy, Total Energy, Sol Petroleum de Puerto Rico/Shell Trading Co., Peerless Oil y Best Petroleum. Asimismo, existen otras cuatro empresas no importadoras: BVI Cabo Rojo Gas, American Petroleum, Toral y Bitas Fuel.

¿Qué está provocando el alza?

Según los entrevistados son varios los factores que inciden en el alza del precio de la gasolina, incluyendo el precio del barril de petróleo.

“Pero hay otras variables importantes que los observadores creen que están interviniendo en esas fluctuaciones. Ahí tenemos el aumento o demanda en combustible dado al uso de las personas en sus vehículos, aviones, entre otros. Esto en particular se le atribuye en gran medida en que hay una sensación mundial de que la pandemia pasó a un segundo plano y se está retomando la normalidad en las actividades económicas. Eso provoca que la gente empiece a utilizar distintos medios de transporte, por lo que hay más demanda de combustible”, acotó Rivera.

Otro factor influyente es que los países que producen y exportan petróleo al mercado internacional no han alcanzado las cuotas que tenían previstas para el primer trimestre del 2022. “Así que tenemos menos producto en el mercado del que se pensaba para esta fecha”, agregó.

En tercer punto y, tal vez, el más influyente para promover la especulación de que el costo de la gasolina continuará aumentando hasta sobrepasar el dólar por litro en la regular, es la situación tensa que hay entre Rusia y Ucrania.

“Durante el fin de semana hubo una gran preocupación porque en Estados Unidos daban como previsto un ataque con carácter de inminencia por parte de Rusia a Ucrania. Si eso ocurren se está previniendo que habrá un incremento en el precio del petróleo porque Rusia es un actor importante en la producción de petróleo a nivel mundial. Aparte de eso, es uno de los principales exportadores de gas natural en todo Europa. Todo esto que acabo de explicar ha promovido una gran especulación en los últimos días y por eso hemos visto una escalada de precios”, señaló el secretario del DACO.

El presidente de la Asociación de Detallistas coincidió con el análisis del secretario del DACO y adelantó que, si el panorama actual no cambia, hay altas probabilidades de que los incrementos continúen en los próximos días.

“La realidad es que mientras el mercado siga así, con estas fluctuaciones, no será favorable. Sería irresponsable decir que estoy seguro que va a subir, porque el mercado es bien volátil, pero esta inestabilidad nos preocupa. Lo que sí puedo asegurar es que esto es algo que ha tocado el bolsillo de todo el mundo. Nos toca el bolsillo a nosotros que, aunque la pagamos más cara y se vende más cara en la bomba, seguimos ganando lo mismo; y le afecta a la gente que no le dan los 20 pesos que le echaban al tanque porque se están llevando menos producto por el mismo precio”, puntualizó Vélez al destacar que actualmente en Puerto Rico hay entre 950 a 975 gasolineras activas.

“Además, hay que considerar que el alza en combustible posiblemente provoque aumento en el costo de la luz y otras utilidades”, agregó el detallista de gasolina.

De hecho, West Texas Intermediate registró el precio del barril del crudo el 14 de febrero en $95.46, mientras que reportes de la misma agencia indican que el 14 de enero el costo era de $83.82.

Esto pone sobre el tapete que, a nivel local, pueda haber solicitudes por parte de LUMA Energy al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que haya un nuevo ajuste en la tarifa de la luz para el segundo trimestre del año.

Una situación similar en el alza en costo del petróleo, entre septiembre y noviembre de 2021, desembocó que, actualmente, los abonados estén pagando un aumento de 16.8% en la factura de la luz, efectivo hasta marzo. Por ejemplo, un cliente residencial promedio, con un consumo de 800 kilovatios-hora está viendo reflejado en su factura un incremento de $174.66 a $202.02, lo que es equivalente a $29.36 adicionales.

¿Qué hacer para economizar gasolina?

Son varias las recomendaciones de ahorro que hace el DACO a los consumidores que buscan disminuir los gastos de consumo en gasolina.

Por ejemplo, destacan que se debe comprar el combustible recomendado por el fabricante. Además, instan a las personas a comparar precios y seleccionar aquellas estaciones que tengan los costos más bajos.

A los conductores se les insta a guiar a velocidades moderadas. “El rendimiento de gasolina disminuye rápidamente cuando se corre a más de 50 millas por hora”, recalcan en un boletín educativo.

También aconsejan evitar acelerar y frenar bruscamente pues este tipo de maniobras puede disminuir el rendimiento del combustible por milla corrida y acortar la vida útil de los frenos.

El uso del “cruise control” es una excelente herramienta que ayuda a frenar el consumo de gasolina.

De otra parte, se hace hincapié en planificar los viajes y se señala que hacer recorridos pequeños “arrancando con el motor en frío” puede provocar gastar “hasta el doble de combustible” que en un solo viaje que cubra la misma distancia con el motor ya caliente.

Asimismo, se indica que mantener menos peso en el carro también ayuda con el ahorro de gasolina. Según DACO, un peso extra de 100 libras en el vehículo puede reducir el rendimiento normal de combustible entre el 1% y el 2%.