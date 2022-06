A dos semanas de que venza la declaración de emergencia por violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi no ha decidido si extenderá su vigencia y qué ocurrirá con las funciones del comité PARE (Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género).

“Antes de que termine el año fiscal, estaré anunciando mi decisión en cuanto a la declaración de emergencia por la violencia de género, las funciones del Comité PARE y, de igual manera, las funciones de la Oficial de Cumplimiento que designé para hacer valer la orden ejecutiva que emití el año pasado. Así que antes de que expire esa orden ejecutiva, estaré anunciando que es lo que vamos a hacer a partir del 1 de julio. Obviamente, la situación continúa, esto no es como que aquí podemos decir que se ha acabado la violencia de género. Por el contrario, continúa y hay que seguir luchando contra ella. Pero el detalle de qué es lo que vamos a hacer a partir del 1 de julio lo estaré anunciando antes de que expire este año fiscal”, expresó el Primer Ejecutivo.

En abril, el gobernador había explicado que, antes de tomar cualquier determinación, debía analizar un informe que le había solicitado a la fiscal Ileana Espada, designada como Oficial de Cumplimiento.

A preguntas de Primera Hora, la Secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, confirmó que Pierluisi recibió el documento.

“Lo recibió y está evaluándolo para informar su decisión antes del 30 de junio, cuando vence la Orden Ejecutiva”, declaró por escrito sobre el decreto que firmó en enero de 2021 y vence el último día de este mes.

La firma de la declaración se dio luego del reclamo que por varios años realizaron organizaciones feministas y al que se unieron figuras públicas como Ricky Martin y Kany García, tras la falta de un protocolo unificado que atendiera el problema social y ante los múltiples incidentes violentos contra las mujeres que se han suscitado en el país en los últimos años.

Entre lo estipulado entonces se creó el comité PARE, el cual está constituido por 17 miembros y cuatro representantes de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres. Este comité, presidido por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, tiene el propósito de asesorar al gobernador para recomendar medidas y políticas establecidas para cumplir con los objetivos de la Orden Ejecutiva. Además, se designó a la fiscal Espada como oficial de cumplimiento a tiempo completo. Esta responde directamente al mandatario.

Además del comité PARE, la orden ejecutiva ordenó al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a evaluar y expandir programas de capacitación y adiestramiento a mujeres que viabilicen su integración a la fuerza laboral, como la creación de centros de cuido para menores, personas de edad avanzada y dependientes con condiciones de salud. Asimismo, ordenó al Departamento de Seguridad Pública, en colaboración con el Comité PARE, a evaluar alternativas tecnológicas para actualizar y mejorar los instrumentos utilizados para tramitar y registrar quejas o denuncias y el estatdo de progreso de los casos, además de evaluar y recomendar implementación de estrategias para optimizar la comunicación entre las agencias de seguridad.

Según datos publicados en la página de comité PARE en el 2021, se atendieron 6,834 incidentes de violencia doméstica en el Negociado de la Policía. Mientras, entre los meses de enero y abril de 2022, se reportaron 894 casos.

¿Qué pasó con el currículo de perspectiva de género?

De otra parte, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, que a partir de agosto se discutirá en todas las materias la perspectiva de género, en cambio, no existirá un currículo exclusivo como el que se había planteado inicialmente.

Ramos Parés sostuvo que el DE acogió todas las recomendaciones del comité PARE y aseguró que este cuerpo asesor del gobernador ha estado “estrechamente colaborando” con la subsecretaría de Asuntos Académicos todo lo relacionado a la inserción de una educación con perspectiva de género en todas las clases

“Quiere decir que, en basicamente todas las materias, habrá elementos que permitan la amplia discusión de lo que es la problemática social, que es básicamente lo que se buscaba como herramienta. Desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes para que, a través de la discusión, ellos puedan identificar y erradicar estas conductas”, dijo el secretario de Educación.

¿Se va a llamar a un currículo con perspectiva de género?, le preguntó la prensa.

“Yo sé que esto ha sido un tema de discusión, verdad, por la carta circular que se publicó. El currículo no tenía un nombre, no era un currículo per se. Lo que hizo el comité PARE fue hacernos unas recomendaciones. La realidad es que la carta circular de “Equidad y respeto para todos los seres humanos” lo que buscaba era de alguna forma concentrar y darle la base suficiente para que la Subsecretaría de Asuntos Académicos pudiera trabajar, no solamente en esta área particular... nosotros tenemos igualmente obligaciones de la propia Ley 85, que no se habían trabajado y un tema de valores que estaba insertado ahí, e igualmente otras leyes y resoluciones que se han ido aprobando a través de la historia y queríamos de alguna forma poderla trabajar”, respondió el funcionario.

¿Cómo se va a llamar?, se le cuestionó.

“Bueno, el currículo va a ser parte del currículo general del departamento. No va a haber un currículo aparte. Esa fue la recomendación desde el día uno del propio comité PARE”, puntualizó.

Hace unos meses trascendió que el secretario de Educación había enviado una carta circular en la que explicaba al personal académico que se implementaría en el sistema de enseñanza el tema de perspectiva de género bajo un “Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”, algo muy distante a lo que habían planteado inicialmente.

En una vista en la Legislatura, el secretario del DE fue cuestionado por la senadora María de Lourdes Santiago sobre el particular.

-¿Ya no se va a utilizar el concepto perspectiva de género y se va a llamar de ahora en adelante currículo de equidad y de respeto entre los seres humanos?, ¿Usted llegó a ese acuerdo?, inquirió Santiago.

“Las políticas públicas a raíz de todas las conversaciones que hemos tenido con todos los sectores, en efecto llevan, a que la referencia que vamos a estar haciendo, va dirigida a eso. No va a dejar de ser el currículo con perspectiva de género es que vamos a utilizar otros términos a la hora de referirnos a la política pública”, respondió Ramos Parés.

-¿Es correcto que no se va a utilizar el concepto y que no se a hablar de identidades de género, eso es correcto?, indagó la senadora del PIP.

“Dentro de las políticas públicas lo que vamos a estar hablando es de respeto, de equidad, de tolerancia, de lo que es el discrimen, independientemente al sexo, independientemente a las creencias religiosas, independientemente al tema del ideal político”, sostuvo el funcionario en aquel entonces.