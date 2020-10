Políticos locales y de Estados Unidos, artistas, movimientos que impulsan la equidad de género, organizaciones feministas y ciudadanía en general han desbordado las redes sociales con mensajes de repudio hacia Antulio “Kobbo” Santarrosa luego que el titiretero detrás del personaje “La Comay” utilizara el espacio televisivo que tiene en MegaTV para sexualizar una foto de la niña de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, como medio de ataque a su figura y a la de su pareja, el representante y candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal.

La vorágine de críticas hacia Santarrosa -incluyendo una petición de la cancelación de su programa “La Comay”- surge en momentos en que muchos sectores se han volcado pidiendo acción del gobierno ante la ola de violencia contra la mujer y la cultura machista que se percibe en Puerto Rico desde diversas esferas.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced -quien ha sido criticada durante las últimas semanas por haber ignorado por más de un año la petición de múltiples organizaciones para que se declare un estado de emergencia en el país ante el marcado incremento de feminicidios y casos de violencia de género en Puerto Rico- condenó las expresiones realizadas el pasado viernes por Santarrosa utilizando una imagen en la que la hija de Lúgaro está en brazos de Natal. Unos días antes, Lúgaro aprovechó su intervención en el debate de infraestructura -televisado por Mega TV- para denunciar que Santarrosa y su personaje promovían un discurso de odio y violencia.

“Inaceptable cuando se lucha incansablemente contra la violencia a la mujer; las niñas y adolescentes también deben ser protegidas. No podemos permanecer callados, hay que denunciar y rechazar todo tipo de violencia particularmente en los medios. ¡Nadie por encima de la ley!”, expresó la Primera Ejecutiva a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Lúgaro reaccionó el viernes de inmediato también en Twitter contra Santarrosa.

Respondiendo a una cibernauta que elogió su valentía de confrontar a Santarrosa en el debate expresó lo siguiente: “Y siempre lo haré, hasta que lo veamos por lo que es: UN HOMBRE q barre el piso con las mujeres envalentonando a otros a hacer lo mismo. UN COBARDE q no da cara pues se esconde detrás de una vil y sucia muñeca. El día q la muñeca diga q a tu hija le abrieron las patas, ¿te reirás?”.

Precisamente, ayer la gobernadora informó que evalúa el borrador de una orden ejecutiva que atenderá el problema de violencia hacia las mujeres. No obstante, se declararía un estado de alerta y no de emergencia. Vázquez Garced explicó que el plan de acción incluye mecanismos de fiscalización y estrategias dirigidas a la prevención y educación. Se prometió, además, recopilar datos estadísticos para llevar a cabo un análisis de la situación.

Precisamente, entre las organizaciones que urgen a la gobernadora atender la problemática de violencia machista se destaca, entre muchas otras, la Colectiva Feminista, grupo que denunció la acción de titiritero a través de sus redes sociales.

El historial del odio de Kobbo hacia las mujeres y su invitación a faltarles el respeto es larga. No olvidamos que aún denunciando la ola de violencia de género, tiró un video nefasto en contra de @NataliaRiveraPR @Shalimar_rivera @Zuleyka_Rivera @maripilyrivera y @JackyFontanez pic.twitter.com/ZyNxhHt7zY — Colectiva Feminista (@ColeFeminista) October 11, 2020

“Lo que hizo Kobbo Santarrosa es INACEPTABLE. Atentar contra la seguridad y estabilidad de una menor de edad, utilizar su imagen como prop' para fines políticos mientras le pone en riesgo es un CRIMEN. Solo una persona tan miserable y sin escrúpulos haría una cosa semejante”, expresó la colectiva en sus páginas de Facebook y Twitter.

“Así violentan los depredadores sexuales: tergiversan el contenido de una fotografía para justificar su misoginia, capturan la inocencia de la niñez, se obsesionan, enfocan sus partes íntimas, sexualizan lo que no es sexual. Y eso fue justamente lo que hizo Kobbo Santarrosa”, se añadió en las publicaciones del proyecto que agrupa a feministas desde las intersecciones de género, raza, clase y sexualidad en lucha contra el capitalismo y el patriarcado.

El Movimiento Amplio de Mujeres hizo expresiones similares en sus plataformas. “Kobbo Santarrosa, La Comay, le ha hecho mucho daño a Puerto Rico. El viernes nos violentó otra vez. Es una amenaza para la seguridad de nuestras niñas. Repudiamos sus expresiones y uso de fotos de una menor. Exigimos a la MegaTV lo cancele ya. #hartas #FueraLaComay”, se indicó en la página de Twitter del movimiento.

La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, no había realizado -hasta el cierre de esta edición- expresiones relacionadas al incidente, ni en redes sociales ni a través de comunicado de prensa. Boria ha sido criticada recientemente, incluso por la gobernadora, por estar ausente en discusiones o denuncias sobre violencia de género o desapariciones de mujeres en la isla.

Mientras, el Taller Salud instó a la población indignada por lo ocurrido a que radicaran una querella ante la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), al tiempo que compartían un link que explica paso a paso la manera de hacer la denuncia. Cualquier persona que quiera presentar una denuncia ante la FCC puede hacerlo a través de www.fcc.gov/cgb/complaints_spanish.html o llamando libre de costo al 1-888-225-5322.

La FCC es una agencia gubernamental independiente que regula las comunicaciones por radio, televisión, teléfono, satélite y cable. Esta no es la primera vez que se radican querellas en la FCC contra programas protagonizados por el titiritero. En 2010, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano radicó la primera denuncia en la agencia federal contra el programa SuperXclusivo, en aquel entonces transmitido por WAPA TV. La querella de Serrano se basó en denunciar que el show utilizaba material obsceno y ofensivo contra las personas de la comunidad LGBTTQ. En esta ocasión, el activista también hizo expresiones de rechazo hacia creador del personaje de chismes: “saben mi lucha contra el odio de Kobbo Santarrosa y lo que me ha costado. No me arrepiento de que lo hayamos sacado de la TV una vez y casi una segunda. Es hora de terminar lo que comenzamos”, escribió en sus redes sociales.

Y, es que en 2013 Antulio “Kobbo” Santarrosa -productor creador y manipulador de la muñeca “La Comay”- renunció a su programa en WAPA tras haber sido boicoteado en redes sociales luego que utilizara comentarios homofóbicos e insensibles sobre el crimen violento del publicista Enrique Gómez Saladín, quien fue asesinato en noviembre de 2012. Tras el boicot de la audiencia fueron muchas las compañías que retiraron sus auspicios al SuperXclusivo, el cual llevaba 14 años en transmisión local. Posteriormente, en 2018, “La Comay” regresa a la televisión nacional a través del canal Mega TV de la cadena Spanish Broadcasting System (SBS). Primera Hora hizo gestiones para una reacción de SBS Puerto Rico, pero la petición no ha sido atendida al cierre de esta edición.

Entre las que no se quedó callada con este nuevo lío que arropa al titiritero y solicitó inmediatamente acción a la FCC se encuentra la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, quien a través de su cuenta de Twitter catalog el programa como uno “machista, homofóbico y xenófobo”.

“Como lo he denunciado ya en varias ocasiones, el programa ‘La Comay’ es machista, homofóbico y xenófobo. Ahora este personaje lanza un ataque violento contra una menor de edad. El programa debe de ser puesto fuera del aire inmediatamente. Le hago un llamado a [la] FCC para que actúe”, expresó la representante por el distrito 7 de Nueva York.

A nivel local, diversos políticos también mostraron su malestar por lo ocurrido con Lúgaro, incluyendo a los cinco aspirantes a la gobernación para las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, mostró su apoyo a la líder del MVC y repudió la acción del espacio televisivo.

“¡Con la familia y la dignidad del ser humano NUNCA! Es una niña y es indignante lo que hizo Kobbo. Mi solidaridad y apoyo a @AlexandraLugaro y Vale. Valentina es una niña extraordinaria”, expresó el líder pipiolo en redes sociales.

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, recordó que hoy es el Día Internacional de la Niña y que “todos tenemos que ser parte del apoderamiento de nuestras niñas y jóvenes”.

“Ninguna persona debe atentar contra la privacidad y dignidad de una menor, y siempre debemos fomentar una cultura de respeto a todos”, agregó sin mencionar específicamente lo ocurrido con Lúgaro.

Por su parte, César Vázquez, candidato a gobernación por el Proyecto Dignidad, envió una reacción por escrito en la que dijo que le ocupa la manera en que la cultura expone a mujeres y los niños como objetos sexuales y de consumo a través de medios publicitarios, programas radiales, programas televisivos y exponentes de algunos géneros musicales.

“Tenemos una responsabilidad moral, civil y ética de detener este comportamiento que se ha normalizado dentro de nuestra sociedad y que, en efecto, provoca violencia hacia las mujeres y los niños. Nuestras propuestas van dirigidas precisamente a atender con urgencia este problema y exaltar el valor de la mujer puertorriqueña y la protección de la niñez… Proyecto Dignidad siempre ha rechazado la sexualización de las mujeres y los niños sin importar de dónde provenga y siempre ha combatido el uso de las mujeres y niños como objetos sexuales por medio de la pornografía visual y auditiva”, expresó Vázquez al agregar que “los padres debemos proteger a nuestros hijos evitando exponerlos a cualquier modalidad de sexualización. Los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a todos los niños y no debemos involucrarlos de manera personal en la discusión de los temas políticos”.

Vázquez ha sido enfático en que se opone a educación con perspectiva de género, lo que le ha provocado críticas de diversos sectores.

Por su parte, el popular Carlos “Charlie” Delgado Altieri compartió en su cuenta de Twitter, sin hacer alusión al espacio de Mega TV, que “mi aspiración como candidato a la gobernación es que predomine la cordura y el respeto entre las campañas, incluyendo en los medios de comunicación”.

Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación, por su parte, no hizo expresiones en torno a lo que aconteció en el programa de Santarrosa el pasado viernes, pero en días recientes aprovechó un Facebook Live para criticar al manejador de la marioneta “La Comay” y catalogó el programa de chismes como uno que se dedica “a destruir la vida de las personas y de familias” solo por buscar pautas.

“Ya nadie lo quiere, ni auspiciadores tiene, tu fin llegó hoy… le has hecho daño a Alexandra Lúgaro, a Manuel Natal y a muchos políticos que atentan contra el interés de las personas que a usted le benefician… tu tiempo acabó Kobbito”, expresó en el vídeo.

De igual forma, el candidato al puesto de comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, mostró su apoyo a la líder del MVC al recordar que atravesó una experiencia similar cuando se utilizó una imagen de su hija Gabriela.

"En una ocasión un “analista” utilizó una foto pública de mi hija Gabriela con insinuaciones impropias. Llamé al gerente de la estación. El gerente le exigió una disculpa pública y el analista se negó. Lo despidieron. Con los hijos menores de edad NADIE se puede meter. Reclamo para la hija de Lúgaro lo mismo q exigí para mi hija", escribió Acevedo Vilá en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, catalogó como una “vil asquerosidad” lo ocurrido. “Como madre, como ser humano y como Alcaldesa condeno enérgicamente la sexualización de una niña que evidentemente estaba compartiendo con Manuel Natal, un hombre que la quiere Y LA RESPETA”, manifestó a través de Twitter.

“El verdadero bochinche es que ese programa siga al aire y que los auspiciadores sigan apoyando esa barbaridad. Los que se alegren de esto piensen cómo se van a sentir cuando le toque a ustedes o cuando le toque un hijo o una hija de ustedes”, añadió la exaspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD.

Artistas como Bad Bunny y Kany García también mostraron repulsión por lo ocurrido y lanzaron fuertes críticas.

POR ESTE MEDIO LE DEJO SABER A SBS QUE SI NO HACEN ALGO AL RESPECTO CON EL PROGRAMA

“El programa La Comay le ha hecho daño a mucha gente, familias, sectores, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña!! Por querer hacerle daño a una mujer!! Solo por un agenda política dañina!! No pasó la raya, si no que creó una nueva y la volvió a pasar!”, escribió en su cuenta oficial en Twitter el trapero, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez y quien advirtió que si SBS no toma acción solicitará que dejen de tocar su música en las estaciones y rechazará cualquier solicitud de participar en algún evento de la compañía.

Kany, por su parte, preguntó a la audiencia qué más se puede esperar “de un hombre que se esconde detrás de una muñeca con estrategias políticas bajas, con discursos cargados de odio, con un machismo desmesurado, asqueroso, repugnante y vergonzoso”.

De quien si espero es de lo que hacemos como país para apagarle el micrófono de una vez y por todas!!!



“De quien si espero es de lo que hacemos como país para apagarle el micrófono de una vez y por todas!! Kobo, no solo no nos REPRESENTAS! NOS HACES DAÑO y muchos de estos daños IRREPARABLES”, agregó la cantante.

Un mensaje conmovedor y reflexivo escribió la publicista Andrea de Castro, quien mencionó que las veces que pensó en suicidarse, respondían a ataques que recibía en programas de chismes.

“Las ocasiones donde más sentí que quería quitarme la vida incluyeron ataques hacia mi persona de parte de programas de chismes... someone needs to stop this and think about mental health. It ain’t fair. Y si estas personas no tienen la fuerza que tengo yo? Basta!”, escribió.

Para mañana hay convocada una manifestación frente a los estudios de Mega TV, en el Parque Industrial Amelia, en Guaynabo, en repudio a Santarrosa. El llamado parece haber surgido de manera espontánea a través de redes sociales y está pautada para las 6:00 de la tarde. “¡Ven con tu pancarta y mascarilla! Pa’ fuera La Comay”, lee el anuncio de la convocatoria compartida en diversas plataformas.