El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, no estuvo disponible para recibir a funcionarios del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que llegaron hoy a la Casa Alcaldía, para entregarle un referido del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

La acción corresponde al resultado de una investigación preliminar de la División Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el NIE, la cual demostró que Irizarry Pabón, “mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar parcialmente, los gastos de su campaña política”.

“Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras”, sostuvo la agencia a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la directora de la División Legal del Municipio de Ponce, Anette Rodríguez Rodríguez, “el alcalde no se encuentra hoy; está indispuesto de salud”.

“No me consta de propio y personal conocimiento”, aseguró la abogada minutos después de recibir a los funcionarios que, llegaron a media mañana en sendas guaguas negras que estacionaron frente al ayuntamiento.

Al contestar preguntas de la prensa, Rodríguez no precisó qué contenía la documentación, pues le indicaron que “debían entregarle, personalmente, la información a él”.

“Efectivamente, aquí comparecieron ciertos funcionarios; querían entregarle unos documentos al señor alcalde, le informamos que él no estaba disponible porque se encontraba indispuestos por asuntos de salud y, me indicaron que le tenían que entregar, personalmente la información a él, por lo cual, no tenemos conocimiento de qué información le querían hacer llegar”, apuntó.

Asimismo, dijo a la prensa que, a solicitud de Irizarry Pabón, “le dijimos que no había ningún problema en nosotros coordinar una reunión con ellos para el próximo día, o sea, mañana y, ellos indicaron que nos dejarían saber”.

“No está. El alcalde no está disponible en la alcaldía”, reiteró cuando se le preguntó sobre la presencia de escoltas y el vehículo oficial, en el perímetro de la Casa Alcaldía.

“Porque si él se encuentra enfermo, hay unas escoltas que puede que estén aquí porque son varios los de la escolta y el vehículo, si el alcalde no lo tiene que utilizar. Si cualquier cosa, tendría alguna situación de emergencia, pues, se llama y se procede. Pero mientras el alcalde está indispuesto, pues está en su casa y las escoltas se quedan aquí”, sostuvo.

Entretanto, admitió que no es la primera vez que reciben la visita de la agencia, “requiriendo cierta información, en las cuales se han diligenciado a través de la oficina que yo dirijo y, se le ha entregado toda la información que ha sido requerida en el tiempo que ellos lo han solicitado”.

“Han solicitado información sobre expedientes de personal, sobre información de cómo está el organigrama municipal y ese tipo de información”, acotó.

Por su parte, el secretario de Justicia expuso que, “finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar el derecho aplicable, la DIPAC determinó que, existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorción y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente”.

“Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, según establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.