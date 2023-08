La desaparición de equipo pesado, el préstamo de propiedad del municipio para obras privadas sin contrato, y discrepancias por más de $60 mil dólares en las reconciliaciones de cuentas municipales que no fueron investigadas, son solo algunos de los hallazgos que recoge el más reciente informe de auditoría de la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico (OCPR), sobre el municipio de Mayagüez.

De acuerdo a un comunicado emitido por esa agencia, el informe que comprende el periodo desde el uno de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2021, concluyó que el municipio “no mantiene información completa y confiable sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones. Además, se pudiesen cometer irregularidades y que se dificulte detectarlas a tiempo para fijar responsabilidades”.

“La auditoría de cuatro hallazgos señala la desaparición en el 2019 de una excavadora hidráulica y un tractor de cadena, por valor de $150,000, prestados a una propiedad privada, sin mediar contrato, para la construcción de una pista de aviones ultralivianos y de control remoto. Los auditores también hallaron que el Municipio no había cobrado el canon de $46,095 por el arrendamiento del equipo pesado y no reclamaron al seguro la pérdida de los dos equipos”, señala el informe.

De acuerdo con la OCPR, una investigación del Municipio determinó que el entonces gerente interino de Obras Públicas y el supervisor interino de Transportación fueron negligentes y no cumplieron con la reglamentación aplicable. Sin embargo, los hallazgos de esa investigación no fueron notificados al Departamento de Justicia. “La Oficina del Contralor recomienda al secretario de Justicia considerar esta situación y tomar las medidas que correspondan”, dicta el informe.

El municipio tampoco realizó los inventarios físicos de propiedad mueble para los años fiscales 2018 y 2019, lo que propicia el uso indebido o pérdida de la propiedad, de acuerdo al informe.

Además, se reveló el hallazgo de múltiples registros incorrectos en las conciliaciones bancarias de dos cuentas corrientes desde noviembre de 2019 a junio de 2020. “El Municipio no se aseguró que el contratista comparara el balance del banco con los registros de contabilidad del sistema Solución Integrada para Municipios Avanzados (SIMA). Además, no se registraron 158 transacciones por $12,551,332 y 11 depósitos por $3,318,427, se depositaron en una cuenta bancaria que no le correspondía. El Municipio tampoco investigó la diferencia de $64,687 en las conciliaciones bancarias para determinar la necesidad de realizar ajustes en la contabilidad”, indica el informe.

De otra parte, se encontró que el municipio mantenía la friolera de $1,228,019 en 28 fondos especiales, algunos de ellos inactivos hasta por más de 14 años y que el 34% de esos fondos correspondían a asignaciones legislativas. “Además, mantenía cinco cuentas bancarias de fondos especiales por $107,279, inactivas hasta por siete años. Esta política administrativa inadecuada, dificulta la contabilidad y limita la utilización de estos recursos en beneficio del municipio”, reza el comunicado.

El Informe comenta y resume además, el proceso judicial y suspensión del alcalde, José Guillermo Rodríguez y de la gerente de Finanzas y Presupuesto y detalla el proceso judicial contra el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development, Inc, (MEDI), de tres exasesores financieros, un exasesor legal y otras dos personas, por cometer fraude.

Otro de los comentarios especiales hace referencia al déficit presupuestario del Fondo Operacional de Mayagüez, de $25,724,680 en el 2018, $22,042,801 en el 2019 y $24,190,398 en el 2020.