La comisionada residente Jenniffer González dijo que espera recibir el 19 de marzo un plan de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre la problemática de que ciudadanos en la isla tratan de comprar por Internet y sale un aviso de que “no entregamos a Puerto Rico”, divulgó El Nuevo Día.

Según detalló González a El Nuevo Día, la FTC deberá presentarle su plan para prevenir los casos de exclusión comercial contra los puertorriqueños y residentes de otros territorios no contiguos de los Estados Unidos al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal.

“Hay tiendas por departamento, en cualquier estado, que incluyen el que usted recoja el producto en la tienda o lo reciba por correo, pero esas opciones no están disponibles para Puerto Rico”, pero sí a los residentes de Hawái y Alaska, a incluso Islas Vírgenes estadounidenses, dijo la comisionada residente al rotativo.

“Mucho de esto es desconocimiento de las rutas postales y los servicios que están disponibles (en Puerto Rico)", dijo la legisladora.

Entre las soluciones que el presidente de la FTC, Joseph Simons, se comprometió a presentar el 19 de marzo, González estará pendiente a los materiales de divulgación para educar a los comercios estadounidenses y que serían preparados por esta agenci y por el Servicio Postal.

También deberá incluir explicaciones concretas de por qué algunas de estas empresas, muchas de las que solo ofrecen servicios digitales, eligen no hacer negocios con los puertorriqueños.

Entre las empresas que se indica no envían a la isla por Internet figuran Walmart, Home Depot y Best Buy. También hay comercios que no quieren enviar sus productos a la isla a través de Amazon Prime.