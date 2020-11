“Bien voluminoso” y “con un análisis muy riguroso”.

Así describió hoy la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, el informe que los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón entregaron ayer sobre la investigación del chat de Telegram, que detonó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en el verano del 2019.

De acuerdo a Cotto Vives, el informe tiene 125 páginas y ahora le toca a los miembros del PFEI revisarlo.

El reporte “fue entregado en el día de ayer dentro del término que se le había concedido a los fiscales. Ahora estamos a la consideración de los miembros del Panel. Te puedo decir que es un informe de 125 páginas, es bien voluminoso, tiene un sinnúmero de anejos que sostienen la posición de los fiscales”, dijo Cotto Vives en NotiUno 630.

“Si tuviésemos alguna duda o no estuviéramos conformes con algún aspecto de ese informe y quisiéramos que se nos proveyera más información, nos reunimos con los fiscales. Ese término regularmente no suele pasar de dos o tres semanas. No recuerdo un caso que nos hayamos tardado un mes”, mencionó.

De hecho, el informe ya posee la determinación de los fiscales, en cuanto a si radicarán o no cargos criminales.

“La ley les concede un término de 30 días para ellos preparar las denuncias, notificar al Panel qué denuncias se proponen presentar y coordinar con los tribunales. En caso de que decidieran no presentar cargos criminales, el Panel tendría que hacer una resolución mediante la cual se dé a conocer cuál fue la decisión de los fiscales”, explicó.

Cotto Vives señaló en julio pasado que la pesquisa había sido detenida por la pandemia del COVID-19.

Unos meses antes, específicamente en febrero, el PFEI designó a los fiscales para investigar si Rosselló y otros participantes del chat cometieron delitos. Los otros participantes son Christian Sobrino, exportavoz del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal y exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Alfonso Orona, exasesor legal de Rosselló; Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza; el publicista Edwin Miranda; y el cabildero y exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte.

La Oficina de Ética Gubernamental cerró en julio pasado otra investigación sobre el chat por falta de cooperación de los involucrados, así como del Departamento de Justicia.