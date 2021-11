“Estaba un poco nerviosa... pero fue como un pellizco y ya. No me dolió tanto”.

Así reaccionó la pequeña Rocío Isabel Valentín Puller, una de cientos de niños y niñas que ayer participaron del primer día de vacunación contra el COVID-19 a los menores de entre 5 a 11 años, un proceso que se extenderá por los próximos meses con el fin de inocular a 227,000 pediátricos para finales de la temporada navideña.

Aunque estaba un poco ansiosa, Rocío Isabel acudió a la clínica de vacunación que se efectuó en el Departamento de Salud -para hijos de empleados de la agencia- con el entusiasmo de que la inyección le permitirá estar más protegida contra la enfermedad.

“El COVID es muy poderoso, pero si te pones la vacuna no tienes que preocuparte porque vas a estar protegida”, comentó la niña, cuyo hermano Francis, de 11 años, también recibió la vacuna. Ambos fueron inoculados por el secretario de Salud, Carlos Mellado.

El doctor Carlos Mellado vacunó a varios de los menores, quienes al inicio estaban ansiosos.

En otro extremo del salón estaba Enrique, un niño de 9 años que también tenía un poco de miedo. En cambio, recibió aliento de los personajes de Spiderman y Ironman y todo fue más llevadero. “Mi única pregunta era si esto iba a doler... tenía un poco de miedo”, dijo el niño que sin darse cuenta ya había sido pinchado por la enfermera.

Hubo otros pequeños como Cecilia, de 7 años, que dejaron escapar sus emociones respecto al novel coronavirus y las repercusiones que ha tenido a nivel social.

“Odio el COVID. Lo odio. Y lo odio porque me dio y tuve fiebre”, manifestó la niña que acudió a la clínica con su madre.

Según el secretario de Salud, más de 350 menores de edad recibieron ayer la primera dosis de la vacuna de Pfizer, cuya aprobación por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se llevó a cabo el pasado martes. Al igual que en adolescentes y adultos, este producto requiere una segunda dosis a los 21 días.

La meta del gobierno es que para enero al menos el 95% de unos 227,000 niños y niñas entre los 5 y 11 años de edad estén completamente inoculados.

Tal como había adelantado la agencia en esta nueva fase de la vacunación a nivel pediátrico no se llevarán a cabo actividades masivas. El plan es concentrar los esfuerzos a través de unos 300 proveedores, incluyendo hospitales, centros 330, cadenas de farmacias, oficinas pediátricas y farmacias de la comunidad.

“Todo ha comenzado muy bien. Algunos padres han llegado un poco ansiosos por vacunar a sus hijos. Pero los he visto positivos con el proceso. Creo que muchos estaban esperando este momento. No vislumbro resistencia a la vacuna”, expresó Mellado.

Además de las vacunaciones en la sede de la agencia, hubo clínicas simultáneas en el Centro de Salud Integral de la Montaña, en Naranjito, y en el Hospital Pediátrico, en Río Piedras. Hoy, el proceso comenzó con unos 20 proveedores. En cambio, hay más de 200 que ya han sido certificados para la iniciativa.

Por su parte, la primera oficial médico de Salud, la doctora Iris Cardona, catalogó el proceso como uno lleno de “entusiasmo y ordenado”.

Se recomienda a los padres a estar pendientes a síntomas comunes luego de la dosis, como fiebre, malestar general, dolor de cabeza o dolor en el área de la inyección.

“Hubiéramos deseado que se estuviera dando simultáneamente en todos los lugares, pero el proceso de distribución, por disposición del gobierno federal, es uno escalonado. Pero, lo importante es que vemos entusiasmo y hay ganas de los padres por vacunar a sus hijos y ofrecerles esta herramienta de prevención”, destacó.

La también infectóloga pediátrica acotó que de las vacunas administradas ayer no se registraron reacciones adversas.

En cambio, instó a los padres a estar pendientes a síntomas comunes que podrían ocurrir y que incluyen: fiebre, malestar general, dolor de cabeza o dolor en el área de la inyección.

“Se les puede dar analgésicos y colocar hielo o pañitos fríos en el área... si surge algún síntoma de preocupación la recomendación es llamar al médico primario”, señaló.

Con las vacunas proyectadas a ser recibidas el viernes sumarían 19,100 las que han llegado a Salud. El total de vacunas para primeras dosis que recibirá directamente la agencia están cerca de las 79,800 dosis. Esa misma cantidad debe estar llegando para aplicar las segundas dosis.

Cardona recordó que del censo de 227,000 menores que deben vacunarse, el Departamento de Salud recibirá el 37%, las cuales serán distribuidas a los proveedores. Mientras, el 20% serán enviadas directamente por el gobierno federal a las cadenas de farmacias (Walgreens, CVS, Costco, entre otras) a través del “Retail Pharmacy Program”. Asimismo, un 43% llegará directamente a los centros de salud primario, conocidos como Centros 330.

La segunda dosis en los niños debe ser recibida a los 21 días.

“Siempre he dicho que administrar vacunas no es repartir alimentos o agua. Estamos manejando productos biológicos. Hace un año nuestra preocupación era la temperatura y el manejo de vacunas, pero los vacunadores ya son expertos en este tema. Aún así se repasó todo el proceso”, puntualizó.

El gobernador Pedro Pierluisi reiteró esta semana que los 124,250 niños y niñas entre 5 a 11 años matriculados en el sistema público de enseñanza - con interés de recibir clases presenciales- deben estar vacunados contra el COVID-19 para el mes de enero o deberán continuar clases virtuales.

El gobernador expresó que la acción de vacunar a los menores de edad recae en los padres, pero los exhortó a que tomen una “decisión responsable”.

“Mi posición es que la decisión responsable por el bien, no solo de sus hijos, sino de toda la sociedad -incluyendo el personal del Departamento de Educación- es que se vacunen. Si por alguna razón no se vacuna siempre podemos proveerles la educación a distancia que como he dicho en diversos foros, no sustituye la presencial, sino que la complementa. Pero haremos todo lo posible por darles el pan de la enseñanza”, enfatizó Pierluisi.

Actualmente en Educación hay un 96% de estudiantes de 16 a 18 años vacunados, mientras que cerca de un 87% de los que tienen entre 12 a 15 años también completaron el proceso.