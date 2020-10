El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier responsabilizó hoy a Junta Administrativa del Voto Adelantado y el Voto Ausente (JAVA) por la suspensión ayer del conteo de los votos adelantados.

Gautier rechazó que la suspensión de los trabajos obedeciera exclusivamente a la falta de funcionarios electorales populares.

Reclamó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tampoco tenía ayer a todos sus funcionarios en las mesas del Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

“El PNP es como las aves de rapiña, cada vez que ven un muerto en el piso atacan para comérselo y eso fue lo que pasó aquí. Ayer pensaron que yo estaba muerto en el piso y rompieron a caerme encima", sostuvo el comisionado popular en una conferencia de prensa desde el segundo piso del Coliseo.

PUBLICIDAD

El PNP no tenía todos los funcionarios. Los 110 que ellos dicen no los tenían. En esas filas (señalando a las mesas) no había nadie. Estaban vacías", agregó.

El conteo de los votos de los electores que ya emitieron su voto adelantado para las elecciones generales del próximo martes 3 de noviembre, inició esta mañana.

De acuerdo con Gautier, en una reunión el pasado domingo se le preguntó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer qué trabajos se realizarían en JAVA al siguiente día.

“El Presidente nos informó que primero se validarían los sobres del voto por correo (cerca de 39,000), luego se realizaría el adiestramiento de los voluntarios y, si no era muy tarde, se comenzaría el proceso de conteo de votos”, indicó Gautier.

Dijo que entendió que para la validación de los votos por correo, no era necesario la presencia de los 110 voluntarios del PPD. “Conociendo la lentitud de los procesos cuando estos inician, estimé que no era necesario la presencia de tantos voluntarios. Así que solo convoqué a 60 personas”, detalló el comisionado.

“Luego, deciden que van a tratar de abrir y empezar contar el voto por correo, cosa para la cual no estaban preparados. La Presidenta de JAVA sin autorización dio instrucciones de que se comenzara el conteo de votos y ahí empezó el revolú”, sostuvo.

“Había un montón de gente que estaba sin hacer nada y muchos de ellos bregando con papeletas que no debían estar adjudicando en ese momento. Comienzan las objeciones y diferencias de criterio y el Presidente de la CEE tuvo que suspender los trabajos. Ante esa situación nos reunimos y les impartimos instrucciones para que consensuaran una instrucción para que continuáramos realizando el trabajo. A las 5:00 de la tarde fue que se pudo tener un documento específico para llevar a cabo los trabajos”, agregó.