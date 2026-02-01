El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR), Josué Piñeiro Torres, instó a los ciudadanos a prevenir fuegos forestales, cuya temporada inicia mañana, 2 de febrero.

El periodo se extiende hasta el mes de agosto, periodo en el que históricamente se registra un aumento significativo de incendios en áreas boscosas y de pastizales.

“Nuestras brigadas forestales están listas para atender cualquier situación con el fin de salvaguardar la vida y la propiedad. Exhortamos a la ciudadanía a asumir un rol activo en la prevención para evitar incidentes que lamentar”, expresó Piñeiro Torres.

La agencia cuenta con una nueva unidad móvil forestal, con una inversión de $87,340 provenientes de fondos federales, que ayudará a hacer frente a cualquier acontecimiento.

Durante el recién concluido mes de enero, la agencia informó que se registraron 121 fuegos forestales, siendo las regiones de Mayagüez y Aguadilla las más activas.

En el año 2025, el NCBPR atendió un total de 1,414 fuegos forestales en toda la isla.

El comisionado destacó que los incendios forestales tienen consecuencias graves, entre ellas la destrucción de ecosistemas, la contaminación del aire y riesgos a la vida humana y animal, por lo que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para reducir daños.

Entre las recomendaciones, está no fumar en áreas boscosas o pastizales. ( Suministradas )

El Negociado, en conjunto con la gobernadora Jenniffer González, reiteró el llamado a los ciudadanos a evitar la quema de basura, apagar correctamente las fogatas y mantener las propiedades libres de materiales combustibles.

¿Qué hago en caso de un fuego forestal?

Llama al 911 si observas un incendio.

Evita la quema de basura; esta práctica es ilegal y conlleva multas.

No fumes en áreas boscosas o pastizales.

Apaga completamente las fogatas y brasas.

Remueve ramas secas, hojas, basura y otros materiales combustibles alrededor de tu propiedad.

De ser posible, establece cortafuegos de al menos tres pies alrededor de la vivienda. Se trata de realizar una franja de terreno, natural o artificial, libre de vegetación y material combustible (ramas, hojas, pasto), diseñada para detener o disminuir la propagación de incendios forestales. Funcionan eliminando el “combustible” del fuego, creando barreras físicas que protegen infraestructuras, bosques y permiten a los bomberos controlar las llamas.

Si cocinas con leña o carbón, despeja un área de al menos 12 pies a la redonda.

Para orientación y charlas educativas, la División de Prevención de Incendios del NCBPR está disponible a través del (787) 725-3444.