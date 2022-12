“Ni una más, ni una menos. No me quites la vida la vida con una bala perdida”.

La tradicional cruzada cívica que busca evitar tragedias que empañen las festividades de la Navidad inició este mañana con una colorida caravana que partió desde el residencial público Manuel A. Pérez, en Hato Rey, para llevar el mensaje de concienciación sobre los riesgos de las balas perdidas que años anteriores han tronchado vidas inocentes en Puerto Rico.

Personas de todas las edades, algunos montados en guaguas de chinchorreo, partieron en el recorrido cerca de las 11:00 de la mañana. La caravana recorrerá las principales avenidas y calles de San Juan, pasando por los predios de varios residenciales públicos que como ya es una tradición, se unen a la cruzada de no más balas al aire, que fundó hace 19 años el líder comunitario de Manuel A. Pérez, Roberto Pérez Santoni, mejor conocido como Papo Christian.

Como otros años, también se destacaba la presencia en la actividad de don Carlos Negrón, padre de la niña de 15 años, Karla Michelle Negrón Vélez, a quien una bala perdida le arrebató la vida el 31 de diciembre de 2011 mientras celebraba la Despedida de Año con su familia en el sector Villa Palmeras, en Santurce.

“Que no muera nadie, que nadie sea herido porque el año pasado hubo cuatro heridos leves”, dijo Pérez Santoni sobre sus expectativas para esta época navideña.

Con su característico verbo irreverente le pidió a la ciudadanía que permanezca en sus hogares en la Despedida de Año. “Quédese en su casa a las 12:00 de la noche. No sea presentao ni presentá dando felicitaciones a gente que usted no les ha dado durante todo el año. Haga eso al otro día y cuando den las 12:00 (de la medianoche): besos, abrazos, palmadas, saludos, pero no dispare al aire y si ven a alguien disparando llame a la Policía de Puerto Rico al 343-2020″, sentenció. Reclamó que en estos 19 años la campaña ha sido exitosa.

Desde un sillón de ruedas y con condiciones de salud, el destacado líder comunitario encabezaba la caravana, en la que también participaban vehículos del gobierno.

A diferencia de años anteriores, esta vez, la cruzada no contó con la participación de líderes políticos. Sólo asistió el alcalde de San Juan, Miguel Romero y varios jefes de agencias, entre ellos, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Las próximas caravanas son el 14 de diciembre en Yauco y el 21 de diciembre, San Lorenzo.