En Puerto Rico hay 748,104 personas que, actualmente, requieren su refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y la exhortación de la comunidad científica es que acudan lo antes posible a recibir la dosis extra, pues las acciones ciudadanas y salubristas que se tomen en las semanas de festividad navideña serán determinantes para definir la próxima etapa de la pandemia ante la inminente llegada de la variante Ómicron y al hecho de que Delta continúa dominando las infecciones, hospitalizaciones y muertes que ocurren a nivel mundial.

“Esta es la gran tragedia de esta pandemia... esta es una enfermedad infecciosa donde tenemos personas saludables hoy que, dependiendo de las decisiones que tomen sobre ponerse los refuerzos y vacunar a los que no se han vacunado, quizá estén en hospitales o, peor aun, que hayan fallecido en los próximos meses o semanas. Y eso no es alarmismo. Esto es un hecho. En Puerto Rico se han salvado miles de vidas gracias a procesos y estrategias científicas que se han utilizado, pero también estamos conscientes que se han perdido miles de vidas y no queremos perder ni una más y tenemos las herramientas para lograrlo”, fueron las contundentes palabras de Daniel Colón, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa efectuada en el Departamento de Salud para dar a conocer los esfuerzos de prevención en la agencia ante la amenaza global que hay con el desarrollo de la variante Ómicron.

En un periodo de dos semanas, Ómicron ha logrado presencia en 38 países y las seis regiones de salud clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque al momento, en Puerto Rico no se ha identificado la variante todo parece ser cuestión de tiempo, pues en Estados Unidos ya ha sido detectada en 13 estados y hay evidencia de transmisión comunitaria.

El consenso en la comunidad científica de Puerto Rico, de la OMS y a nivel global es la misma: hay que continuar los esfuerzos de prevención (uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico); hay que reforzar la vigilancia genómica; y hay que avanzar en los procesos de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo, pues como explicó Colón, si bien es cierto que la vacuna es segura y disminuye riesgos de una enfermedad severa y muerte, también se ha comprobado que pierde efectividad con el tiempo.

Organismos como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han indicado que el refuerzo es meritorio en personas que hayan recibido la segunda dosis de Pfizer y Moderna hace seis meses o la de Johnson & Johnson hace dos meses.

Los datos de la agencia dan cuenta de que hay 1,233,104 personas en Puerto Rico que requieren refuerzos. De estos, el 39% (485,000) ya lo tienen y quedan pendientes 748,104 personas. El llamado de Salud es, precisamente, para este último grupo, así como para aquellas más de 416,000 personas que a casi dos años de pandemia no se han vacunado, aun teniendo el visto bueno de las autoridades salubristas. Los vacíos de vacunación se ven en la población de 80 años en adelante, donde queda un 25% de mujeres y 29.7% de hombres sin inocular; en la población de 20 a 29 años donde hay un 22.5% mujeres y 28% de hombres sin ella; y en la de 16 a 19 años, en la que se refleja un 24% de hombres y un 20% de féminas sin inmunizar.

“Es crítico que cuando nos enfrentemos a lo que viene -sea lo que vaya a venir, pero algo vendrá-, que estemos lo más preparados y protegidos posible... no hay manera que pueda enfatizar esto lo suficiente: hay personas saludables hoy en Puerto Rico que, dependiendo de las decisiones que tomen en las próximas semanas para prepararse para la Navidad, estarán o no estarán (con vida en los próximos meses)”, agregó el presidente de la Coalición y profesor de Neurociencia de la Universidad de Yale.

Hasta el domingo, en Puerto Rico se habían confirmado 154,443 casos por pruebas moleculares y 34,476 por pruebas de antígeno. De otra parte, 3,273 personas han fallecido a causa del virus.

El infectólogo Lemuel Martínez recordó que, aunque hay datos que predicen que Ómicron tienen un alto nivel de transmisibilidad, todvía es pronto para saber si causa una enfermedad más severa o si afecta la neutralización de tratamientos o vacunas.

“No hay nada concreto todavía, pero vemos diferentes banderas que nos hacen preocuparnos y es que ha habido un aumento en los contagios en los niños, que se reportan en Sudáfrica. Ahora bien, no hay certeza de que pueda ser por Ómicron y que esto signifique más hospitalizaciones”, dijo al recomendar la vacunación en la población de 5 a 11 años, una dinámica que inició en Puerto Rico hace un mes y en la que se ha logrado inocular a más de 67,580 niños. Salud ha indicado que se estima una población de 220,000 pediátricos para esta fase.

Por su parte, la doctora Melissa Marzán, Primera Oficial de Epidemiología de Salud, dijo que no hay fórmulas mágicas para predecir cuándo llegará Ómicron a Puerto Rico, pero sí enfatizó en que están preparados para identificar las nuevas mutaciones del SARS- CoV-2, al tiempo que resaltó nuevamente los esfuerzos de vigilancia genómica que se llevarán en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, a partir de hoy.

Mencionó que, como parte de las estrategias de estudios de genomas, se realizarán 100 pruebas aleatorias de forma voluntaria entre los 15 mil a 18 mil pasajeros que están arribando a la isla diariamente. Las 100 pruebas son representativas del entre 2.5% y 3% de positividad del virus que hay actualmente en el territorio local. Esa cantidad muestraria aumentaría si se eleva la positividad. Para este esfuerzo, habrá 47 profesionales de enfermería realizando las pruebas a los viajeros.

Marzán explicó que los análisis que resulten positivos se enviarán a secuenciar a través del Fideicomiso de Salud Pública, con un programa que dirige el doctor Marcos López Casillas. Además, hay acuerdos con los CDC y la academia a través de la Ponce Health Science University.

De hecho, señaló que hasta el domingo se han enviado a estos laboratorios 340 muestras para secuenciación genómica, de las cuales 290 son manejadas por el Fideicomiso y 50 por los CDC en Atlanta. Los resultados de 180 de estos análisis -que se tomaron principalmente entre viajeros que han resultado contagiados, entre hospitalizados y entre algunos de los casos relacionados a los brotes carcelarios recientes- se podrían recibir esta semana.

“Anticipamos que se seguirá detectando (Ómicron) en otros países, y eso ciertamente puede incluir a Puerto Rico”, sostuvo al agregar que las posibilidades aumentan considerando que “en las próximas semanas en Puerto Rico esperamos una gran cantidad de personas entrando a través del aeropuerto internacional”.

Marzán recordó que otra medida aplicada en el aeropuerto será exigir a todos los pasajeros que ingresen a la Isla, independientemente del estado de vacunación o destino de procedencia, completar la Declaración de Viajeros (TDF) con el fin de lograr el monitoreo de síntomas a través del Sara Alert.

Es meritorio precisar que este lunes también comienza por disposición del gobierno federal la exigencia a todo viajero internacional que arribe a Estados Unidos (incluyendo a Puerto Rico) de una prueba negativa de COVID-19 que debe ser realizada 24 horas antes de abordar un vuelo

Por ahí viene la VacuTrulla

Ante el escenario de movilidad social que se avecina para Navidad y la posible llegada de la variante Ómicron se han impulsado varias iniciativas para aumentar la cobertura de vacunación en el archipiélago, entre estos el evento VacuTrulla que se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre en el Centro de Convenciones de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Esta actividad consiste en una vacunación masiva para aplicar dosis de refuerzo durante 13 horas consecutivas y es liderado por la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico (VOCES).

Además de las dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, habrá dosis de la serie regular para personas inmunocomprometidas y niños de 5 años en adelante.

“Se atenderá por orden de llegada, pero aquellos que quieran un Fast Line como los que hay en Disney habrá oportunidad de reservar un turno a través de vacutrulla.evenbrite.com”, explicó Lilliam Rodríguez, fundadora de VOCES.

Además, se le dará turno preferencial a embarazadas y personas con discapacidad. Se informó también que habrá intérprete de lenguaje de señas para la comunidad sorda.

“Ante las nuevas variantes estamos dando un paso hacia adelante en la inmunización colectiva con estos eventos masivos de vacunación”, agregó Rodríguez.