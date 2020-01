El presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), Iván Báez, recurrió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para insistir sobre la relevancia de la eliminación del impuesto al inventario haciendo hincapié en el problema de falta de artículos de primera necesidad que surge en la isla en momentos vulnerables como lo ha sido los movimientos telúricos en la zona sur.

“La eliminación del impuesto al inventario entendemos que es vital y sigue siendo un problema que quedó con la situación vivida en el área sur…volaron, prácticamente, los artículos de primera de necesidad en la emergencia donde había una demanda de catres, casetas de acampar… no había suficientes en Puerto Rico, número uno, porque no era la época y, segundo, por el hecho de que no teníamos inventario de esos productos”, explicó Báez a su salida de la Fortaleza.

El también vicepresidente de Asuntos Públicos de Walmart dijo que la conversación se llevó a cabo luego que se le enviara a la gobernadora una misiva con varias recomendaciones que pudieran seguirse durante el manejo de desastres.

A preguntas de la prensa dijo que la Primera Ejecutiva se mostró en la mejor posición de buscar alternativas con la Rama Legislativa y los municipios.

“Creo que el momento de eliminar el impuesto al inventario se hace cada vez más evidente… los desastres no avisan”, manifestó Báez.

Agregó que el asunto interfiere también en el desarrollo económico de Puerto Rico pues las empresas compiten con las ventas por internet que no pagan impuestos ni patentes y tampoco generan empleos en la isla. Aclaró que en la ACDEC se emplea a más de 50,000 socios entre todas las cadenas.

Báez explicó que le recomendó a Vázquez Garced utilizar un modelo de manejo de emergencia que se activa en estados como Florida donde a través de una orden el gobernador propulsa que los sectores comerciales puedan actuar “rápidamente”. Por ejemplo, mencionó que se acelera la dispensa de medicamentos, de importaciones de agua y leyes de congelación de precios o de venta de alcohol (ley seca).

Otras organizaciones del sector privado han mostrado preocupación por la limitada cantidad de inventario disponible en la isla para enfrentar una crisis.

El grupo asegura que durante la emergencia del huracán María (2017) hubo una falta de 52% de productos de primera necesidad por la falta de inventario. Igualmente, durante los meses de octubre a diciembre de ese año, se registraron niveles entre 30% y 40% de productos no disponibles en la góndola.