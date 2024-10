Más allá de las largas filas en los correos que preocupa a los partidos, los directivos del Servicio Postal en la Isla han alertado de una serie de incidencias, que podrían desembocar en delitos federales, que supuestamente se han generado en momentos en que miles de sobres con papeletas estén llegando por correo certificado a través de toda la Isla.

La alerta se dio a conocer ayer, viernes, durante una reunión en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la que participaron el gerente del Servicio Postal en la isla, Carlos del Toro, y el gerente de asuntos del consumidor del Servicio Postal, Martín Caballero, con la presidenta interina de la institución electoral, Jessika Padilla, así como con los cinco comisionados electorales.

Según detalló la comisionada del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, a Primera Hora, al menos los oficiales del Servicio Postal denunciaron dos incidencias que están bajo investigación por inspectores de la agencia federal.

La primera ocurrió en San Lorenzo donde un hombre acudió al correo en las pasadas primarias con varias hojas de color salmón para supuestamente recoger las papeletas de electores. Estos documentos son los que deja el Servicio Postal en los buzones para alertar a la persona debe acudir a un correo a buscar su correspondencia. Las mismas no estaban firmadas por los electores y el hombre que tramitaba obtener los sobres tampoco presentó identificación de cada uno de estos al momento de reclamar la correspondencia.

Angleró señaló que este caso supuestamente le ocurrió al Partido Nuevo Progresista (PNP), ya que ella nunca ha recibido peticiones de colaboración con la pesquisa federal.

De inmediato, el comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges, no respondió a las llamadas de este diario para conocer su posición sobre esta situación.

El segundo incidente se reportó en Adjuntas. La comisionada popular comentó que se trató de unas personas que alegaron ser empleados de la CEE, específicamente de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA).

“Ellos lo que indicaron fue que había dos personas que se identificaban como empleados de JAVAA, cuestionando por qué no les entregaban los sobres de papeletas a las personas que las iban a buscar con las tarjetas salmón. Pero, se le preguntó: ¿A esas personas las tienen identificadas? No las tienen identificadas, porque esas personas no fueron a pedirles los sobres, fueron a cuestionarles. De hecho, indicaron que una era del PNP y estaba de manera alterada y amenazante contra el oficial del correo que estaba en el ‘counter’. Le pedimos que nos diera el vídeo y aparentemente lo que tienen son unas fotos y ellos dicen: ‘miren las fotos cómo se ve que está alterada’. Pero, ¿cómo tú puedes interpretar? Le pedimos que, si las logran identificar, nos notifican, porque tú hacerte pasar como empleados de la CEE es un delito. Pero, ellos no tienen identificaciones de ellas, no tiene nombres”, detalló.

La comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, denunció que desde mayo la presidenta conocía de muchas irregularidades que se habían reportado del Servicio Postal y que ella nunca las comunicó a los comisionados.

En sus expresiones, Aponte Dones mostró preocupación y alertó de que supuestamente los funcionarios que se hacen pasar por empleados de la CEE sí iban en buscar las papeletas.

“La información es preocupantes de situaciones que se están dando en los correos de personas tratando de recoger papeleta sin autorización. Eso no lo sabíamos. De funcionarios haciéndose pasar funcionario de la CEE para el recogido de esas papeletas del voto adelantado. Hay investigaciones del correo del periodo de mayo (de las primarias). La presidenta nunca lo llevó al pleno de la Comisión. Eso es parte de la problemática que hemos visto al poco acceso que se le da, inclusive, a los comisionados electorales por el control que tiene el PNP dentro de la CEE”, denunció.

Expuso que los funcionarios del correo solicitaron cooperación de la CEE para que se expresara “con urgencia y que llamara al cesa y desista de estos funcionarios que dejaran de entorpecer el proceso de recogido de voto y mucho más que es un delito”.

En declaraciones escritas, Caballero no mencionó estas incidencias que se investigan. Se limitó a hablar del uso del correo en las elecciones generales.

Además de estas denuncias de irregularidades, se les preguntó a las comisionadas sobre el caso denunciado por el candidato popular de Cataño, Norberto “Nini” Torres, y su hija en torno a intervenciones que han tenido funcionarios o presuntos empleados del municipio con adultos mayores para instruirle al voto a favor del PNP.

Angleró comunicó que como esos casos supuestamente ocurrieron a las afueras de los correos, el Servicio Postal no tiene jurisdicción. Comentó que, por ello, harán querellas al monitor electoral que fijó la Fiscalía federal para que se investiguen.

La comisionada popular expuso que en la reunión le habló a los representantes del Servicio Postal sobre el asunto de las largas filas que se registran en los correos. Es que expuso que “habían electores que nos decían que (los carteros) no le estaban dejando las papeletas (en las casas), a pesar de estar en sus casas y tenían que ir al correo. Ellos aseguraron que eso no estaba pasando así. Pero, hay dos versiones, la que nos da el elector y la que nos da el correo”.

Indicó que anoche mismo recibió una queja de un elector que tuvo que irse corriendo detrás del carro del cartero para ver si le entregaba la papeleta. Alegan que el cartero nunca se detuvo en su hogar.

Otro caso que reportó es que, aun cuando la persona que iba a buscar papeletas de familiares encamados llevaban la tarjeta color salmón firmada y la identificación del elector, en el correo no querían entregar los sobres.

De inmediato, las comisionadas no expusieron que haya solución para estas largas filas que se registran por electores tratando de recoger sus papeletas.

Sobre el alto volumen de correspondencia que transita por el correo, Caballero expresó en declaraciones escritas que “el Servicio Postal de los Estados Unidos está comprometido con la entrega segura y oportuna del correo electoral de la nación. En 2024, al igual que en elecciones anteriores, el Servicio Postal está recolectando, procesando, transportando y entregando el correo electoral de la nación cuando los responsables de las políticas públicas eligen utilizar el correo como parte de su sistema electoral o cuando los votantes eligen usar nuestros servicios para participar en una elección. Estamos empleando procesos sólidos y probados para garantizar el manejo y la entrega adecuados de todo el correo electoral, incluidas las boletas”.

También expuso que, “en cuanto al servicio en San Juan, el Servicio Postal continúa en estrecha comunicación con CEE en esta temporada de elecciones. Discutimos con CEE los impactos potenciales de varias opciones de envío, incluido el hecho de que requerir el uso de nuestro servicio de correo certificado puede agregar un paso adicional, si los votantes no están disponibles para recibir boletas y deben recuperarlas de una instalación postal. No tenemos conocimiento de ninguna boleta ‘retrasada’ en San Juan, donde los empleados están priorizando y acelerando las boletas a medida que se presentan para el servicio. Agradecemos la paciencia de nuestros clientes con nosotros en las oficinas de correos mientras trabajamos para facilitar sus recogidas”.

Añadió que “el Servicio Postal es responsable de procesar, transportar y entregar el Correo Electoral de la nación. El Servicio Postal no es responsable de determinar hasta qué punto el correo se utiliza para participar en las elecciones, el diseño de las boletas o los sobres de devolución, ni el recuento de las boletas o el establecimiento de plazos para las elecciones estatales o territoriales, incluyendo las fechas para solicitar (si el estado o el territorio lo requiere) o devolver una boleta”.