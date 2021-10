Alrededor de 12,000 hogares con ingresos bajos y que están en proceso de reconstrucción tras el azote del huracán María se impactarán con la instalación de un sistema fotovoltaico con batería para cargas críticas y cisterna para el almacenamiento de agua.

Así lo informó el gobernador Pedro Pierluisi en una conferencia de prensa donde dio a conocer varios proyectos que buscan impulsar la resiliencia energética en los hogares y en los pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico (pymes). A este último sector se impactará con un programa de incentivos conocido como Apoyo Energético, dirigido a proveer ahorros y resguardo energético a los comerciantes locales.

En primera instancia Pierluisi explicó que el proyecto dirigido a los hogares se llevará a cabo con fondos CDBG-DR bajo el Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimiento de Agua (CEWRI) que capitanea el secretrio del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez.

Según se explicó el Primer Ejecutivo la iniciativa -cubierta con $300 millones de los fondos federales- buscan dar seguridad y electricidad ininterrumpida a residentes que ya fueron cualificados en el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), Este programa está dirigido a remozar o reconstruir unos 20,000 hogares que sufrieron daños con el huracán María, en 2017.

“Se estará dando prioridad a familias con necesidades específicas como aquellos que requieren equipos médicos que requieren electricidad y a otros que puedan tener carencia de un recurso tan preciado como el agua”, expuso el gobernador durante una conferencia de prensa celebrada el Centro de Convenciones.

En tanto el secretario de la Vivienda, explicó que el sistema fotovoltaico que se instalará en las casas elegibles será de entre 3 kilovatios a 4.3 kilovatios y tendrá capacidad para encender algunos equipos electrodomésticos, incluyendo equipos médicos que requiera algún miembro de las familias impactadas. Asimismo, detalló que el almacenaje de agua de las cisternas dependerá de la estructura y el núcleo familiar.

Enfatizó, además, que las personas elegibles no tienen que llamar a la agencia pues un manejador de casos se comunicará con los beneficiarios por teléfono o correo electrónico para orientarles sobre el proceso.

Para más información, las personas interesadas pueden acceder a la página de Internet https://cdbg-dr.pr.gov/download/instalaciones-comunitarias-para-la-resiliencia-energetica-y-de-abastecimiento-de-agua/ y descargar la versión más reciente de las guías del programa.

De otra parte, el gobernador explicó que el proyecto de Apoyo Energético para las Pymes se costeará cons $20 millones de los fondos ARPA (Plan de Rescate Americano). El enfoque de esta iniciativa es otorgar $25,000 a comercios que cualifiquen para que puedan reducir sus costos de energía.

“El Apoyo Energético tiene tres metas claves: proveer alternativas para reducir los costos de energía, apoyar a las empresas que atienden al sector energético y asistir a los sectores de mayor necesidad”, dijo Pierluisi.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, dijo que será a través del modelo “Pymes a Pymes” que se priorizarán los servicios de modo que sean pequeños y medianos comerciantes los que tengan la tarea de proveer servicios a las sobre 1,000 empresas que podrían beneficiarse de los fondos.

Por su parte, el director del el Programa de Política Pública Energética (PPPE), Francisco Berríos Portela, detalló que cada solicitud se evaluará tomando en cuenta diversos criterios, tales como la región donde ubica el comercio, servicios que proveen, sector económico que representa y los ahorros del proyecto, entre otros.El funcionario añadió que los beneficiarios deben aportar al menos 50% del costo del proyecto y tendrán hasta un máximo de 12 meses para utilizar el incentivo, entre otros requisitos.

Subtítulo: Asignan $400 millones para Junta de Fideicomiso de Energía Verde

De otra parte, el Primer Ejecutivo, anunció que con $400 millones de fondos federales CDBG-MIT (mitigación) arrancará el Fideicomiso de Energía Verde. De paso, informó los nombramientos a la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso.

La Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico) incluyó la creación del Fideicomiso de Energía Verde, que entre sus objetivos está apoyar financieramente proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos, así como promover el fortalecimiento de la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía, entre otros.

El gobernador anunció los nombramientos de Doira Díaz, Roy Torbert, Patrick PJ Wilson, Juan Carlos Díaz y Jorge Camacho como miembros de la Junta de Fiduciarios de la que también será parte el secretario del DDEC.

Según resaltó Pierluisi Díaz “tiene una amplia trayectoria en temas ambientales y es actualmente administradora y asesora legal del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación”.

Mientras dijo que Torbert es principal del Rocky Mountain Institute que desarrolla iniciativas de energía renovable para Puerto Rico y zonas del Caribe. Por su parte, Wilson es ingeniero con “vasta experiencia en el campo de energía renovable y eficiencia energética, además es fundador de la Solar and Energy Storage Association (SESA)”.

Asimismo, se informó que el ingeniero Díaz se desempeñó como director y subdirector de la Administración de Asuntos Energéticos y actualmente es director asociado de Energía, Sustentabilidad e Infraestructura para Guidehouse. Por último, el ingeniero Jorge Camacho es actualmente consultor para el Negociado de Energía, el Departamento de Energía de Washington DC y el Institute of Electrical and Electronics Engineers en New York, entre otros y ha sido profesor de Universidades en Maryland y Lousiana.

“Agradezco a todos estos profesionales y conocedores del tema energético por aceptar esta encomienda. La meta de este Fideicomiso es poder democratizar la energía renovable y que cada vez más puertorriqueñas y puertorriqueños puedan contar con energía limpia y eficiente. Por eso, ya he dado instrucciones al secretario de la Vivienda, William Rodríguez de separar $400 millones de los fondos CDBG-MIT, como una inyección inicial, y asignarlos al Fideicomiso de Energía Verde. Estoy seguro que los pasos que estamos dando van a continuar encaminándonos a que Puerto Rico cumpla la meta de 100 por ciento de generación con energía renovable para el 2050″, puntualizó el gobernador.