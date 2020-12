Los cuestionamientos por falta de información caldearon los ánimos en varias instancias del primer día de vistas de transición entre los comités del alcalde electo de San Juan, Miguel Romero y la actual mandataria municipal, Carmen Yulín Cruz.

En esta primera vista, liderada por el presidente del comité de transición entrante del municipio de San Juan, el excontralor y Contador Público Autorizado (CPA), Manuel Díaz Saldaña y el también CPA, José Aponte, se discutieron temas relacionados a la salud fiscal del ayuntamiento.

Al inicio, Díaz Saldaña reclamó en varias ocasiones la impuntualidad en los procesos y la “falta de formalidad” por parte del comité de la administración saliente en los días que llevan reuniéndose y solicitando entrega de documentos.

“No podemos seguir con esta informalidad que ustedes están reflejando cuando hacemos unos acuerdos de buena fe. Esta es una transición que ya la ley le había establecido a ustedes que el 31 de octubre tenían que tener todo listo y no nos están demostrando eso. Ustedes no están llenando nuestras expectativas y no son unas expectativas personales, es lo que establece la ley. Lo cierto es que necesitamos formalidad de parte de ustedes. Esto no es un juego, aquí se están invirtiendo fondos públicos”, enfatizó el excontralor de Puerto Rico.

Pero el presidente del comité saliente, Carlos M. Hernández López, se defendió y aseguró que su grupo está proveyendo la información solicitada, según surgen las peticiones.

“Don Manuel, nosotros no estamos jugando con esto. Esa es su apreciación. Usted puede estar quejándose toda la tarde si usted quiere, pero sin embargo nosotros vinimos a hacer un trabajo y entendemos que estamos haciendo el trabajo como corresponde”, ripostó Hernández López.

Ya entrados los trabajos en la vista de transición, la primera en deponer fue la Administradora Municipal de San Juan, Esperanza Ruiz Ríos, quien confirmó que la Ciudad Capital maneja un presupuesto de $627 millones y estableció que el municipio ha tenido “grandes retos fiscales y operacionales” que se han agravado luego del paso de los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia por el COVID-19 y la aprobación del Plan Fiscal para Puerto Rico, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A su vez, resaltó las dificultades que ha representado para el municipio capitalino el establecimiento del “Pay As you Go” para el pago de las pensiones al Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado, por el cual el municipio lleva un litigio en corte y tiene una deuda de $96.6 millones.

En su turno, la directora de Finanzas de San Juan, Ana María Delgado, abundó en los aspectos que asegura han impactado los recaudos municipales. No obstante, a preguntas de Aponte, la funcionaria no pudo precisar si el municipio cuenta con un “cash flow” positivo. El CPA, Rubén Matos, solicitó tiempo para encontrar el número y proveerlo al comité entrante.

“Si usted tuviera un ‘cash flow’ positivo lo estuviera diciendo a los cuatro vientos. ¿Si tienen un flujo de efectivo, cómo es posible que el CPA que los prepara -que está escuchando todo esto- no lo sabe de memoria? ¡Es increíble! La directora (finanzas) nos dice que no lo tiene. Nadie puede pensar que ustedes están manejando un municipio de $600 millones y no sepan cuál es su ‘cash flow position’. ¡Esto es preocupante!”, reclamó Aponte.

Por otra parte, se tocó brevemente el tema de los empleados contratados por el municipio y salió a relucir que la capital cuenta en la actualidad con 5,460 empleados, cifra que Aponte cuestionó al compararla con la provista en el Estado Financiero del 2019.

“El municipio de San Juan tenía a junio 30 del 2019 unos 3,930 empleados. ¿A qué se debe el aumento de más de mil empleados en solo 12 meses? ¿Qué hizo el municipio en su plan de trabajo que requirió contratar mil empleados adicionales?”, increpó.

Ante el planteamiento, la directora del Departamento de Recursos Humanos de San Juan, Marta Vera Ramírez, no pudo precisar a qué se debió el aumento en empleados, por no reconocer el documento al cual se hacía referencia.

“No reconozco el número base de junio 30 del 2019. No sé cuál es el documento. Puedo conseguir la fluctuación de empleados año por año para ponerla a la disposición”, dijo la funcionaria.

No obstante, Hernández López dijo que, “el municipio de San Juan, en efecto, entre toda su empleomanía tiene una nómina a noviembre de este año de 5,460. Ese número es un descenso de 6,946 que teníamos en enero del 2013”.

Otra de las situaciones que salió a relucir fue el que el municipio perdió su Programa Head Start, lo que pone en riesgo unos $30 millones en fondos federales.

“¿Le van a quitar el programa en enero o en julio? Estamos hablando de $30 millones”, cuestionó Díaz Saldaña.

“En enero, aunque se aprobó una extensión hasta julio. El municipio está compitiendo para recuperarlo, ya que hubo unos hallazgos que no se atendieron”, explicó Hernández López.

Al cerrar la vista, Díaz Saldaña quiso hacer hincapié en el reclamo que realizó al comenzar la jornada.

“Se catalogó unas expresiones mías como apreciaciones. Pero no son apreciaciones sino hechos que el proceso no se ha llevado, hasta hoy por la mañana, con puntualidad. Que no se ha cumplido con los términos de ley con relación a los informes, que no han traído ni tenido a la mano datos básicos financieros ni variaciones en las cantidades de empleados ni la situación de las obligaciones de retiro. Esos son hechos, no apreciaciones y quería dejar eso consignado para el récord”, dijo el ex contralor, mientras que Hernández López insistió en que “en eso diferimos”.

Las vistas continuarán el miércoles.