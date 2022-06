Con tan solo señalar un letrero, o hacer gestos y movimientos con los que dejen saber que no pueden escuchar, las personas sordas podrán obtener en todas las oficinas del Departamento de la Familia -o durante las intervenciones de emergencia que realiza la agencia- el servicio de intérprete de señas.

El proyecto, bautizado como Visual Language, arrancó como una de las iniciativas de la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, para brindar “la misma calidad de servicio” a la comunidad sorda que hay en la Isla.

Pero, más destacado aún, surge a un año y medio del suicidio de una madre sorda, Janet Viera Grau, luego de que el Departamento de la Familia les removiera a sus hijos de 5 y 7 años.

“La primera semana que inicié mis funciones como secretaria, comencé a identificar cuáles son las necesidades de todas las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Identificamos que la población de adultos de personas sordas, que es alrededor de aproximadamente 250,000 personas en la Isla, no tenían acceso a la misma calidad de servicios que teníamos todas las demás personas, familias o individuos. Así es, al tener esa alerta de que merecen los mismos servicios, con la misma calidad, poderse expresar, poder ventilar y que se les comprenda de la misma manera, pues obviamente eso era algo vital para nosotros”, explicó la secretaria.

“Sabemos que cuando nuestras familias e individuos tocan a nuestra puerta o hacen referido o necesitan de algún tipo de beneficio, de ayuda, es porque tienen una situación particular, pueden estar inclusive en una situación de vulnerabilidad o de peligro. Así que, que se les entienda en su lenguaje y lo que están pasando, es esencial”, relató la funcionaria, al presentar el proyecto en la oficina regional del Departamento de la Familia de Bayamón, ubicada en Toa Baja.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, se mostró optimista con la acogida del programa. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

¿Cómo funciona?

Una empleada de la agencia, cuyos padres son sordos, dio la demostración a Primera Hora de cómo funciona este proyecto, el cual estará disponible las 24 horas al día.

La persona que acuda a algunas de las 98 oficinas que tiene la agencia del secretariado, de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración de Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), o sea atendido en una de las 10 divisiones de emergencias sociales, podrán ver desde la puerta de la dependencia una pegatina que establece la disponibilidad del servicio de intérprete de señas.

Luego, cuando acuda a la ventanilla, solo debe señalar hacia el papel en que se ofrece el servicio o dejar saber mediante señas que requiere la atención especializada. Ya los empleados de la agencia fueron adiestrados para reconocer que se ha realizado tal petición.

La persona sorda deberá esperar a que la pasen a un cuarto especial que se ha habilitado con computadoras. Allí, tendrá el primer contacto con el intérprete de señas de manera virtual, el cual pertenece a la compañía Virtual Language Communications. Podrá dejar saber a uno de los especialistas de la agencia su nombre y otros datos personales, así como el tipo de servicio que requiere o problema que atraviesa.

“Cuando la persona entra al kiosco, ya entonces tenemos a nuestro intérprete de señas y ahí es cuando se comienza a esa conversación. Ahí, entonces, la intérprete de señas le explica a la persona y al equipo de trabajo, nuestros compañeros de trabajo del Departamento, cuáles son las necesidades y a través de ese intérprete se va, entonces, intercambiando esa información”, explicó González Magaz, al dejar claro que quien prestaría el servicio no es el intérprete, sino el trabajador social o personal especializado de la agencia.

Será mediante esta interacción virtual que el oficial del Departamento podría determinar si la persona requiere que el intérprete le acompañe de manera presencial o pueden completar la sesión mediante la videollamada.

Según explicó la secretaria, en los casos de emergencia en los que se acude a los hogares, el primer contacto sería mediante una videollamada a través de un celular. No obstante, si fuera necesario, también pudiese llegar el intérprete de manera presencial.

Los intérpretes

Estos intérpretes son de la compañía Visual Language Communications, LLC, fundada por Daniel Merced Mader, quien es una persona sorda. Su hijo y quien le sirve de intérprete, Daniel Merced Figueroa, informó que el contrato es por un monto de $946,000 para ofrecer el servicio hasta el 30 de junio de 2023.

Detalló que los intérpretes disponibles están capacitados para atender lenguaje de señas de Puerto Rico, americano, formales, informales o regionales, así como atención a sordos ciegos, entre otros tipos de comunicación.

Comentó que muchos de sus intérpretes son sordos o tienen parientes sordos, haciéndolos más sensibles a la hora de ofrecer el servicio a la comunidad.

Asimismo, Merced Figueroa aseguró que esta acción que toma el Departamento evitaría más sucesos lamentables, como lo fue el suicidio que se registró a finales de enero del 2021 de Viera Grau.

“(Fue) un caso bien triste, cuando una persona sorda se quitó la vida, que se suicidó, por no tener acceso de comunicación, en parte, entre otras cosas. Pues, esto (la muerte) se hubiese evitado con este servicio de interpretación cuando (la persona audioimpedida) lo tiene el momento. El hecho de que te puedas comunicar, que te puedas expresar y poder comunicar tu necesidad, eso es lo que quizás ella (necesitaba y) estuviera aquí todavía con nosotros. Y eso es lo que vamos a evitar”, relató.

El joven intérprete añadió que “el Departamento de la Familia está haciendo algo absolutamente excelente, porque está proveyendo cualquier cosa que necesita el sordo… La milla extra, no es una milla, son 100 millas más que han dado y falta, porque vamos a seguir creciendo. Pero, lo importante es conocer que ellos en este momento satisfacen todas las necesidades que tiene la comunidad”.

Datos provistos por la empresa apuntan a que desde febrero a mayo pasado, cuando comenzó a implentarse el proyecto, se han atendido 13 llamadas, 12 vía Zoom y una telefónica. No se ha requerido el servicio presencial. Entre los casos atendidos se encuentra el de una familia de sordos que perdió sus pertenencias durante unas inundaciones en Toa Baja.

Según se informó, además del servicio virtual o presencial que prestarán, desde el próximo 1 de julio estaría disponible un chat en la página cibernética del Departamento de la Familia, al que la comunidad sorda tendrá acceso a través de un ícono que aparecerá próximamente. Mediante este servicio, podrá hacer preguntas o dar a conocer una querella.

Trato sensible

Tras presentar lo que representa su primer proyecto de inclusión, la secretaria de la Familia manifestó que el trato que se busca dar a la comunidad sorda es “sensible y empático”.

“Aquí tenemos a su presidente, que también es una persona sorda. O sea, que entiende totalmente cuál es la necesidad, entiende la dificultad que muchas veces se ha podido ver y cómo subsanar esas necesidades”, sostuvo.

No obstante, dejó claro que “en términos de las situaciones de violencia de género, maltrato infantil, institucional, adultos mayores, diversidad funcional, todos esos indicios, ellos nos traen la información de la manera más sensible y empática, pero es nuestro equipo de trabajo, que obviamente tiene las destrezas, las competencias y el ‘expertise’ para trabajar ya lo que es el impacto y la prevención”.

El trato que prestará el intérprete como intermediario también será confidencial. Así se estableció en un protocolo que se acogió mediante consulta con el Departamento federal de Salud y Servicio Humanos, así como con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento, explicó el asesor legal, Julio Pagán Pérez.

“La función del intérprete es, precisamente, traducir y transmitir esa información y ese ‘expertise’ que tiene ese trabajador social en la comunicación en general”, puntualizó el abogado.

Uno de los que está más contento con esta iniciativa es el presidente de Virtual Language.

La demostración del servicio fue llevada a cabo en la sede del Departamento de la Familia en Toa Baja. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Imagínate, hasta yo mismo, el hecho que se me pueda a mí atender, si necesitase los servicios, es algo que enorgullece a todos y ya hemos atendido a varias personas sordas. La misma comunidad me ha comunicado: ‘Mira, fui pa’ tal oficina, me atendieron, estoy bien, contento. Gracias. Es un proyecto que hace falta, excelente’. Las mismas personas que ya han sido atendidas aquí en el Departamento de la Familia me han comunicado directamente la gran satisfacción del servicio que han brindado. De hecho, que tenga el servicio de manera inmediata es fantástico, porque no hay necesidad de una coordinación de que, pues, lo citamos. Venga mañana, en una semana. Llego en la semana y tampoco está el intérprete. Tú sabes, esto con el servicio VRI, que es el que tienen disponible, pues, se evita, porque el servicio está al momento y la comunidad sorda está completamente agradecida por este gran proyecto”, afirmó Merced Mader.

Ahora, la meta de la secretaria de la Familia es establecer acuerdos con otras agencias o ayudar a que otras entidades gubernamentales den paso a un proyecto parecido. Ampliar los servicios para otras comunidades, como la ciega, también está en la mira.

“Seguimos ampliando, seguimos identificando necesidades y seguimos ampliando para que toda persona en una situación de vulnerabilidad o toda persona que tenga una situación en la cual puede ser diversidad funcional, tenga así los mismos servicios. Hemos empezado con Visual Language por la cantidad también y el impacto de las personas sordas. Pero sí, sí vamos a seguir progresando más”, concluyó.