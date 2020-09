La investigación de contagios de COVID-19 durante eventos primaristas con figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) concluyó que 51 personas contrajeron el virus, según detectó el Sistema de Monitoreo y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud.

Así lo informaron en entrevista con Primera Hora la directora del programa de rastreo a nivel central en Salud, Jessica Irizarry; y la directora de la Oficina de Epidemiología de la agencia, Encijar Hassan, al explicar que de los 51 casos solo queda uno activo. Significa que el resto son pacientes convalecientes o recuperados.

A preguntas de este diario se especificó que de una primera línea de transmisión, vinculada al evento electoral, se identificaron 32 casos, de los cuales 21 refirieron contactos que fueron rastreados y monitoreados a través del programa.

PUBLICIDAD

“De esos 21 casos surgieron 199 contactos. Este número se redujo porque hubo casos que refirieron los mismos contactos y tuvimos que depurar la lista”, explicó Irizarry.

Detallaron que de esta segunda línea de transmisión, el 69.3% de los contactos se hizo pruebas. Es decir que 138 de los 199 se tomaron muestras para detectar el virus o anticuerpos del SARS-CoV-2.

“De esos el 13.8% (19) dieron positivos. Sin embargo, 15 fueron por pruebas moleculares y cuatro por pruebas serológicas”, explicó Hassan.

“No tenemos ningún fallecido y de los casos, tres estuvieron hospitalizados”, sostuvo.

Explicaron que el proceso de rastreos culminó y todos los casos –a excepción del que sigue activo- fueron cerrados.

“Los casos convalecientes hace tiempo salieron de aislamiento”, manifestó.

Aprovecharon para exhortar a los políticos y simpatizantes de los diversos partidos, proyectos o movimientos a ser precavidos durante las elecciones generales pautadas para el próximo 3 de noviembre.

“Lo que corresponde es mantener la educación y las medidas de prevención ya que estamos cercanos a otro evento electoral de este tipo. Exhortamos a las personas a que mantengan sus mascarillas puestas en lugares públicos y mantengan distancia física con otros ciudadanos. Además, es importante mantener el lavado de manos frecuentemente y, en caso de que no puedan lavarse las manos, que utilicen hand sanitizer a base de alcohol… por favor, no deben retirarse la mascarilla pensando que están con un amigo o compañero de confianza. En esos momentos es que ocurren los contagios”, expresó Irizarry al recordar que las mismas reglas de higiene aplican para los que realizan juntes familiares o entre amigos “los cuales no son recomendables en este momento”.

PUBLICIDAD

Desde mediados de agosto trascendió públicamente que al menos nueve figuras vinculadas al PNP y a la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, arrojaron positivo a la prueba molecular de coronavirus. Afortunadamente, Pierluisi, ha tenido resultados negativos en dos pruebas realizadas.

Las personas que se contagiaron y responsablemente lo notificaron son el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; el vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; los senadores William Villafañe, Luis Berdiel y Carmelo Ríos; la hermana y directora de campaña de Pierluisi, Caridad Pierluisi; y los asesores de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo y Omar Negrón.

De estos Negrón y Berdiel presentaron complicaciones significativas, al extremo que requirieron hospitalización y atención en unidades de cuidado intensivo.

Excepto Villafañe -que recientemente informó que después de cinco semanas continuaba dando positivo al virus en pruebas moleculares- el resto ha informado estar recuperados.

Durante la celebración de las primarias y sus actividades previas figuras del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD), incumplieron con los protocolos de prevención impuestos por el gobierno, protagonizando juntes sin el distanciamiento requerido en diversos eventos de campaña por las primarias efectuadas recientemente.

De hecho, Jenniffer González ha reconocido públicamente la negligencia y exceso de confianza que tanto ella -como otros miembros de su colectividad y otros partidos- asumieron durante los pasados días.

Mencionó que aun cuando utiliza mascarilla y hace uso constante de hand sanitizer y alcohol dio positivo y adjudicó que el contagio pudo haber ocurrido el domingo, 16 de agosto cuando celebró la victoria de Pierluisi en el comité de este en San Juan. Imágenes del día muestran que el lugar estaba repleto de gente y no se siguieron las normas de prevención impulsadas por el gobierno y la Organización Mundial de la Salud, entre otros.

PUBLICIDAD

“Es una lección tristemente aprendida… una de las cosas más importantes es el distanciamiento social. Creo que fue un error de mi parte estar en un ambiente cerrado, como lo fue el pasado domingo, donde había mucha gente y uno no puede controlar quiénes pudieran estar infectados y quiénes no. Creo que es una lección no solo para los políticos, sino para todos en general… créanme es triste ver este resultado”, manifestó González a través de un vídeo colgado en sus redes sociales cuando anunció haber dado positivo.

Al día de hoy en el PPD sólo se ha informado como caso positivo a COVID-19, el del legislador José “Conny” Varela. Otros miembros, como el candidato a la gobernación, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, han informado estar libre del virus, hasta el momento.

El reporte de lunes del Departamento de Salud indica que a la fecha hay 23,357 casos confirmados del virus y 24,065 probables. Mientras el total de fallecimientos es de 648.

Actualmente, a nivel global hay más de 33 millones de personas infectados por COVID-29 y más de 999,000 han fallecido. Estados Unidos ocupa el primer lugar de contagios con más de 7.1 millones de personas infectadas y más de 204,000 decesos.