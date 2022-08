Las circunstancias que rodearon los dos apagones que mantuvieron por 19 horas sin servicio eléctrico o bajo voltaje al Hospital Universitario de Adultos del complejo del Centro Médico, en Río Piedras, serán investigados por personal de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), así como del Negociado de Energía, aseguró el gobernador Pedro Pierluisi.

“Cuenten conmigo, con mi administración, con el director ejecutivo de ASEM (Jorge Matta), así como con el Negociado de Energía de Puerto Rico para investigar ese incidente a fondos para determinar por qué esos generadores no rindieron su función”, acotó el Primer Ejecutivo sobre la situación ocurrida en plena temporada de huracanes.

El pasado domingo las facilidades médicas quedaron a oscuras tras dos apagones que mantuvieron al Hospital Universitario -único en ofrecer servicios supra terciarios en la isla- y en otras áreas del Centro Médico sin el servicio de luz o con un bajo voltaje. Tras la emergencia, no funcionaron los dos generadores eléctricos y no fue hasta la mañana del lunes que LUMA Energy reparó la falla en la línea de distribución cercana a la institución. En el lapso sin electricidad el hospital de seis niveles se mantuvo “operacional” con luces de emergencia, mientras los ventiladores se conectaron a baterías.

Esta situación ni siquiera ocurrió tras el devastador paso del huracán María, aseguró públicamente Wilfredo Martínez, director de la División de Ambiente de Cuidado del Hospital Universitario.

“El director ejecutivo de ASEM se expresó acertadamente e indicó que se va a investigar a fondo por qué los generadores que tiene el Hospital Universitario no brindaron el resguardo que deben brindar siempre que falte el servicio eléctrico. Esa fue la falla aquí. Todos los hospitales en Puerto Rico tienen que tener generadores para proveerles ese resguardo porque sabemos todos que de cuando en cuando pueden haber fallas en el servicio eléctrico y los hospitales son facilidades críticas que deben estar energizados en todo momento”, puntualizó el gobernador.

A raíz de la emergencia hubo la necesidad de cancelar cirugías electivas y citas a las clínicas programadas para el pasado lunes.

De otra parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, negó las imputaciones que se hicieran sobre la presunta muerte de un paciente a causa de los problemas de electricidad en el Centro Médico.

“Como médico, cada muerte de un paciente es un evento lamentable y hasta cierto punto traumático. Por lo que, primeramente, me solidarizo con la familia del paciente, quien falleció esta madrugada. Por respeto, no voy a entrar en los detalles de su condición, pero sí tengo que decir que su lamentable muerte no tiene correlación con la situación de electricidad que ocurrió en el Hospital Universitario”, sostuvo Mellado en sus redes sociales.

Agregó que la unidad donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico y necesario para atender cualquier situación como la que ocurrió.

“Las unidades de intensivo y neurología atendieron la respuesta de acuerdo a la condición del paciente que estuvo bien delicado desde su ingreso. Una pena para todos este fallecimiento, pues salvar vida es nuestra razón de ser”, lamentó.

En entrevista con Wapa TV un hombre identificado como Osvaldo Sánchez alegó que su hijo (Osvaldo Sánchez Medina) murió el lunes en el Hospital Universitario del Centro de Río Piedras, a causa de los inconvenientes que hubo en la clínica por la falta de electricidad.

Según él explicó, su hijo se encontraba hospitalizado tras ser operado por un aneurisma. Acotó que el día del deceso intentó obtener información sobre la condición de su familiar, pero fue imposible. Subrayó que no fue hasta que llegó a su casa, en Salinas, el lunes en la noche que supo sobre la avería eléctrica que afectaba a la institución.