El Senado acordó hoy, jueves, investigar el contrato de privatización otorgado a la compañía HMS Ferries para la operación de las lanchas que dan servicio de transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra y también, entre Cataño y San Juan.

La resolución de investigación fue aprobada en votación unánime, con 24 votos. El contrato para la operación y mantenimiento de los activos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), por un término de 23 años, fue adjudicado por la pasada administración de la gobernadora Wanda Vázquez, en noviembre de 2020.

La investigación fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía del Senado.

Según dispone la medida legislativa, la pesquisa debe abarcar los términos y condiciones relacionados al servicio que se les brindará a los residentes de las islas municipio, la venta de boletos en persona y por Internet, aumentos en el costo de los boletos, los horarios establecidos, cantidad de embarcaciones que se utilizarán, mantenimiento de las mismas e inclusión de lanchas adicionales.

Además, la comisión legislativa investigará las garantías ofrecidas por la compañía HMS Ferries, que pertenece al conglomerado Hornblower, sobre el cumplimiento del servicio, parámetros de eficiencia y efectividad establecidos en el contrato, mecanismos para verificar el cumplimiento con estos parámetros, si el contrato incluye sanciones por incumplimiento y cualquier otro asunto relacionado con el servicio.

“Si el contrato no tiene métricas, no posee las garantías requeridas para asegurar su cumplimiento. De no haber el cumplimiento requerido, esto sería otra gran pérdida económica para nuestro País y se estaría nuevamente incumpliendo con las responsabilidades y obligaciones que tenemos con los residentes de Vieques y Culebra”, sostiene la exposición de motivos de la pieza legislativa.

Otras medidas

Por otro lado, el Senado aprobó también hoy, otras resoluciones para investigar el resultado de las inspecciones llevadas a cabo en las escuelas públicas, después de los terremotos de enero de 2020 así como, las condiciones de infraestructura de las carreteras estatales y sus ramales en los municipios de Adjuntas, Guánica, Gyuayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Gande, Utuado y Yauco.

De igual forma, el cuerpo legislativo acordó que la Comisión de Educación, Turismo y Cultura investiguen el proceso de repartición de equipo electrónico a estudiantes y maestros del sistema público de enseñanza como parte del proceso de educación a distancia. La investigación también abarcará el estado actual de la entrega de las computadoras y tabletas y el proceso de reclamación del subsidio otorgado a maestros y estudiantes para el pago de servicio de Internet de alta velocidad.

Además, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado investigará el atraso en los trabajos de remoción de gomas desechadas e la planta incineradora EcoGreen Tire Recycling, en el municipio de Guánica.