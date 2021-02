En medio de la sorpresiva salida de la epidemióloga Fabiola Cruz, directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), el secretario de Salud, Carlos Mellado, rechazó tajantemente que haya dado la directriz de cambiar las cerraduras de la oficina de la profesional de la salud y que se hayan ocultado documentos y computadoras del lugar de trabajo.

“Tengo que decirles que me acabo de enterar ahora mismo de eso. Ciertamente, eso no debe suceder. Estaré investigando porque Fabiola Cruz estará aquí hasta fin de mes… continuará colaborando con Salud. Si eso sucedió lo investigaremos porque, ciertamente, es algo que no debería suceder y la persona que lo haya hecho va a tener problemas con nosotros”, respondió Mellado a cuestionamientos de lo que aparentemente ocurrió en el área de trabajo de Cruz.

PUBLICIDAD

Primera Hora supo de la situación por fuentes que suministraron imágenes y describieron lo acontecido en las oficinas.

Que haya dado la directriz de cambiar las cerraduras de la oficina de la profesional de la salud y que se hayan ocultado documentos.

La epidemióloga Cruz presentó la carta de renuncia en días recientes y la dimisión tiene efectividad a principios de marzo. La razón de su salida, dijo, se debe a que quiere enfocarse en sus estudios de doctorado.

A preguntas de Primera Hora el secretario rechazó que la salida de Cruz se deba alguna incomodidad con la transparencia en que la profesional ha expresado discrepancias con algunas posturas del gobierno.

“Cada científico tiene su opinión. En el campo de la medicina hay opiniones diferentes. De hecho lo que Fabiola dijo públicamente no era nada de discrepancia y quizá se sacói un poco de contexto... ella dijo que en este momento las escuelas no están listas para abrir y tiene toda la razón del mundo”, dijo Mellado, al reiterar que ese proceso, pautado para el 3 de marzo, conlleva un protocolo que ya se está diseñando.

De otra parte, el secretario designado de Salud dijo que evaluaría la recomendación que le hizo la renunciante para que sea la doctora Yonaica Plaza, la que la sustituya como directora del SMICRC, una petición que también fue avalada por los profesionales de la salud que laboran en el novel programa y por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

“Desde que llegamos a Salud no hemos hecho ningún cambio. Lo que funciona no se cambia. No obstante, tengo que sentarme con la epidemióloga (Plaza, quien dirige el sistema de vigilancia en Jayuya) para evaluarla. Si Fabiola la recomienda no tengo reparos en así hacerlo… pero, sí enfatizo que Salud tiene un sistema de epidemiología robusto, con epidemiólogos que llevan muchos años en la agencia y que trabajan en diferentes renglones”, manifestó Mellado al finalizar una reunión con los líderes de los alcaldes asociados y federados, quienes se mostraron preocupados por el futuro del sistema de vigilancia una vez Cruz culmine sus funciones.

PUBLICIDAD

Mellado -quien tuvo una reunión con los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes (Hernández y Ángel Pérez) para discutir este y otros temas relacionados a la renuncia de Cruz- indicó que actualmente la agencia cuenta con más de 100 epidemiólogos capacitados, incluyendo los 68 que laboran para el SMICRC.

Esta tarde los miembros del sistema enviaron una carta al secretario dejando saber que apoyan el nombramiento de Plaza como directora del programa de vigilancia.

“El SMICRC continúa con su compromiso desde el día uno, en salvaguardar la salud pública de nuestras comunidades lo cual es nuestra prioridad. Compromiso que comparte la Dra. Yonaica Plaza. La Dra. Plaza, además de poseer una preparación académica de excelencia ha participado activamente en la incersión de este programa, habiendo colaborado con la epidemióloga Cruz desde el inicio del sistema en el municipio de Jayuya”, lee la misiva.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes fue enfático en sugerir al gobierno que la persona que le debe dar continuidad al proyecto -que precisamente inició en su pueblo, Villalba- debe ser alguien que conozca los retos diarios que se enfrentan en el proceso de investigación y rastreo de casos.

Garantías de extender el sistema municipal hasta finales del 2021

De otra parte, los líderes de los alcaldes advirtieron al titular de Salud que lucharán porque el gobierno cumpla con el compromiso de financiar con fondos de la Ley CARES una extensión del SMICRC, al tiempo que alertaron que no aceptarán ninguna propuesta que obligue a los municipios a correr con los gastos a cambio de algún reembolso a futuro.

PUBLICIDAD

Ante las preocupaciones esbozadas por los ejecutivos municipales, Mellado aseguró que el SMICRC continuará operando hasta finales del 2021.

Los sistemas de rastreo de los 78 municipios -incluyendo a San Juan, que se integró al SMICRC hace dos semanas- fueron financiados por fondos de la Ley Cares asignados a Salud para atender la emergencia del COVID. Aunque los fondos debían utilizarse para el 31 de diciembre pasado, el expresidente Donald Trump y el Congreso aprobaron una extensión del plazo para utilizar el sobrante del dinero asignado en proyectos vinculados a la pandemia.

Ante este panorama, el exsecretario de Salud, Lorenzo González, garantizó la operación del novel programa hasta el 30 de junio. Al momento del anuncio, González explicó que la operación del SMICRC es de unos $150 millones anuales para la primera mitad del 2021 y que se requerirían $300 millones adicionales si se consideraba extender el proyecto hasta fin de año.

Sin embargo, Mellado aseguró que la agencia ya identificó unos fondos que se podrían usar y que pertenecen a unas subvenciones federales: $28.5 provenientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), $76 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y $150 millones adicionales de una fuente que no precisó. Pero hizo la salvedad que aun no tiene las guías de uso de estos fondos.

Enfatizó que la operación del sistema de rastreo es de $50 millones (anuales), que serían para garantizar la nómina de los que trabajan en el sistema de vigilancia, pues ya “el proyecto está corriendo”.

PUBLICIDAD

Otro de los argumentos de los alcaldes era que el sistema corriera con la misma metodología de desemboso directo que opera al momento.

“Los fondos están disponibles. Si fuera que este sistema corre con fondos estatales pudiera aguantar el reembolso. Pero son fondos de la Ley CARES Act que ya fueron dirigidos y deben desembolsarse… no hay razón para retener esos fondos. Hay que transferirlos a los municipios. Nosotros no estamos contratando servicios, estamos contratando gente: epidemiólogos, médicos, rastreadores”, dijo Hernández.

Por su parte, el alcalde de Guaynabo, resaltó que el secretario hizo un compromiso de darle continuidad al esfuerzo que realizan desde los ayuntamientos, quienes han sido piezas claves en las respuestas a las emergencias suscitadas durante los últimos años en el país.

“Hay un compromiso por parte del secretario de que no se van a alterar de ninguna manera los trabajos”, dijo Pérez al indicar que ahora más que nunca se debe dar énfasis a los rastreos de contactos pues el gobierno recién autorizó flexibilizar la orden ejecutiva y el Departamento de Educación se prepara para una reapertura gradual de clases presenciales.