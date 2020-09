La comisionada residente Jenniffer González Colón anunció hoy la aprobación de $50,377,959 en fondos federales provenientes de diversas agencias de los Estados Unidos para aeropuertos, educación, justicia, salud y ambiente en la Isla.

Como miembro del Comité de Infraestructura del Congreso, la comisionada destacó los $24 millones otorgados al aeropuerto regional Rafael Hernández de Aguadilla para la reconstrucción de 11,000 pies del pavimento existente de la pista M. El Departamento de Transportación federal bajo la Administración Federal de Aviación otorgó estos fondos.

“Es crucial el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de nuestros aeropuertos internacionales, ellos son clave en mi plan de atraer la manufactura a la isla. El haber conseguido la flexibilización de las reglas de carga aérea, el haber conseguido cerca de $12 billones para la reestructuración de la red eléctrica y conseguir que el presidente Trump expresara su respaldo al establecimiento de farmacéuticas en la isla son los cimientos para la reestructuración económica que encaminamos”, expresó la comisionada en declaraciones escritas.

Fondos bajo programas de Justicia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos otorgó un total de $21,782,666 bajo varios de sus programas de subvenciones para apoyar los esfuerzos estatales y locales de prevención e intervención de la delincuencia y las mejoras del sistema de justicia juvenil, violencia doméstica, acoso sexual, para prevenir y controlar el crimen y promover empleos fiscales y defensores.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico estará recibiendo un total de $19,266,931 en subvenciones que se dividen en $302,880 que provienen del Support for Adam Walsh Act Implementation Grant Program, con el fin de utilizar los fondos para continuar con el proceso de geocodificación, actualización y mantenimiento de las direcciones de ofensores sexuales, para mejorar la implementación del Sex Offender Registration and Notification Act (Sorna). El departamento también recibirá $224,751 para mejorar los programas diseñados para implementar la ley Sorna.

Justicia de Puerto Rico también $16,678,540 bajo la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA, en inglés) para mejorar los servicios y brindar asistencia financiera a las víctimas de delitos federales y estatales; $36,812 bajo el John R. Justice Program, que provee fondos para el repago de préstamos estudiantiles a fiscales y defensores públicos; $1,911,572 bajo el Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program, para apoyar actividades para prevenir y controlar el crimen; y $112,376 bajo el Prison Rape Elimination Act (PREA).

Los fondos bajo PREA serán utilizados para continuar la implementación de los estándares nacionales para prevenir, detectar, y responder a la violación en prisión para proteger a las personas de acoso sexual en el confinamiento.

Además, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico se le otorgaron $1,745,557 bajo el programa STOP, destinados a desarrollar y fortalecer servicios a las víctimas en casos de crímenes violentos, incluyendo acoso sexual y persecución.

El Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Inc. recibirá $288,300 bajo el programa SAS Culturally Specific Program, que provee asistencia a los estados y territorios para apoyar los trabajos de los centros de crisis por violación y otras organizaciones sin fines de lucro, en la intervención directa y asistencia relacionada a víctimas de agresión sexual.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario también recibirá $481,878 bajo la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia federal, la cual proporciona los recursos necesarios para prevenir y responder a la delincuencia juvenil.

Fondos bajo Educación

Por otro lado, el Departamento de Educación federal otorgó a la Asociación para Padres de Niños con Impedimentos subvención de $202,373 bajo el Entrenamiento para Padres y Programas de Centros de Información, Catalog of Federal Domestic Assistance.

Este programa de subvención es uno de los vehículos principales bajo el Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) para brindar información y capacitación a los padres de niños con discapacidades. El programa apoya subvenciones para ayudar a los padres a comprender los derechos de sus hijos a servicios educativos y de intervención temprana y garantías procesales, según IDEA; entender la naturaleza de las discapacidades de sus hijos y sus necesidades educativas y de desarrollo, entre otros.

Fondos para programas de salud y la niñez

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó $1,896,981 al Municipio de Bayamón dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start, bajo los fondos de asistencia por desastre.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de estos por parte de la agencia, la cual varía dependiendo del programa.

El Instituto Nacional de Cáncer asignó $1,413,439 al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para el programa de investigación y diagnóstico de cáncer como parte del proyecto SARS-CoV-2 correlates of protection in a Latino-origin population.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud del Departamento de Salud federal asignó fondos federales para Centros 330. A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles. Como parte de estos fondos, Puerto Rico CONCRA recibirá $650,000.

Por otro lado, Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares asignó $412,500 al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para investigación clínica relacionada con trastornos neurológicos como parte del proyecto Understanding the effects of experimental brain injury to extinction of active avoidance.

Protección ambiental

La Agencia de Protección Ambiental asignó $20,000 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales bajo el programa Superfund State Political Subdivision and Indian Tribe Site Specific Cooperative Agreements, para la fase de diseño del proyecto limpieza de la contaminación del agua subterránea en el sitio catalogado como Superfund en San Germán.

El lugar de Superfondo, mejor conocido como Pozos de San Germán, incluye el Parque Industrial Retiro y las áreas adyacentes. La limpieza del lugar se ha dividido en dos fases. La primera fase, aborda el problema de terreno contaminado y el agua subterránea altamente contaminada. La segunda fase se encarga de la contaminación del agua subterránea en todo el sitio.