“Es irónico que la gente compre tarjetas de vacunación, cuando la vacuna es gratis”.

Esta fue la reacción que tuvo el secretario de Salud, Carlos Mellado, a la denuncia que lanzó ayer el neumólogo Luis Nieves Garrastegui sobre el robo y falsificación de tarjetas de vacunación para venderlas a $80 en la Isla.

Indicó, durante el evento de vacunación masiva que se realiza este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que “se cae de la mata” saber que es más conveniente inocularse, que pagar por una tarjeta falsa para poder ir a conciertos o quitarse la mascarilla. Es que afirmó que esta acción no le salvaría del COVID-19.

“La tarjeta de vacunación tiene unos números específicos y va a ser bien difícil poderla falsificar. No obstante, si las falsifica y consiguen los números y hacen el esfuerzo de querer engañar, se están engañando ellos mismo. Si esa persona entra a una actividad en donde tenga el riesgo de que no está vacunado, tiene riesgo de terminar en un hospital, en un intensivo. Créanme el COVID, además de la mortalidad, todavía no estamos hablando de la morbilidad de todos estos pacientes que estuvieron en intensivo, las consecuencias a nivel pulmonar que podrán tener. O sea, esto es algo serio”, manifestó Mellado.

Agregó que “la exhortación a la ciudadanía es que, mira, esto es gratis. No te están pidiendo absolutamente nada. Simplemente, vienes, te pones la vacuna y saliste de eso”.

Comentó que los efectos secundarios que puede tener la vacuna contra el COVID-19 son mínimos sobre los beneficios a la salud que genera.

A modo de ejemplo, dijo que la vacuna de Janssen, que produce la farmacéutica Johnson & Johnson, es que un 0.006% de los pacientes pueda tener coágulos a causa del medicamento. No obstante, señaló que el 14.5% de los contagiados con COVID-19 presentan coágulos.

“Más expuesto todavía tiene el paciente que tiene COVID a que le dé coagulo, a que le dé trombosis. La vacuna es segura. Tenemos sobre 1,600,000 vacunadas y no ha habido nada significativos que nos diga a nosotros que la vacuna es peligrosa”, manifestó.