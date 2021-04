La motivación que tienen los jóvenes entre 16 a 19 años para decidir si se vacunan o no contra el COVID-19 le preocupa más al Departamento de Salud que la baja tasa de personas de este grupo que ya ha logrado vacunarse en estas dos semanas y medias en la que inició la inoculación de la población en general, según expresaron el secretario Carlos Mellado y la directora del programa de vacunación, Iris Cardona.

Irse de fiesta con sus amistades tan pronto reciben su primera dosis o escabullirse de su cita para poderse ir de jangueo son las discrepancias que llevan a este sector a ponerle freno a este proceso de vacunación, dijeron.

Según expuso Mellado, durante su vista de confirmación en el Senado, “hay un poquito de resistencia de los jóvenes, porque se van de fin de semana y dicen: ‘pues, no me voy a poner la vacuna, porque me quiero ir de fin de semana’. Ese tipo de casos tenemos que trabajar arduamente con los jóvenes”.

Cardona, por su parte, entendió que el problema es opuesto.

“Los jóvenes pudieran haber malinterpretado en términos de que recibo mi primera dosis y ya estoy listo para quitarme la mascarilla e irme de fiesta. Nosotros hacemos un llamado de que hay que completar la serie de vacunación y, aun así, hasta que el secretario de Salud no lo anuncie, todo el mundo tiene que usar la mascarilla”, comentó en entrevista con Primera Hora.

Según datos suministrados por estos oficiales, hasta el momento en Puerto Rico se han administrado alrededor de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. De este total, unas 860,000 han recibo las dos dosis que requieren los medicamentos de Pfizer y Moderna.

Cardona precisó que solo un 2% de los que han recibido las dos dosis hasta el pasado 25 de abril pertenecen al grupo de jóvenes entre 16 a 19 años. Mientras, 16% de este grupo ha recibido solo su primera dosis.

En el grupo de 20 a 29 años, los vacunados conforman un 35% con la primera dosis.

La directora de este proceso de vacunación aceptó que este sector juvenil es el “más rezagado” en la vacunación.

“Pero, de nuevo, llevamos apenas dos semanas trabajando con esto”, indicó, al señalar que este porcentaje es cónsono con lo que se ha establecido en el plan de vacunación de Puerto Rico.

Uno de los percances que Cardona indicó sobre la vacunación de los jóvenes es que aquellos que tiene entre 16 a 18 años solo pueden recibir la dosis autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), que es la de Pfizer.

Informó que solo la mitad de los proveedores que tiene Salud están capacitados para manejar el medicamento, pues requiere que se guarde en una temperatura de –80 grados Farenheit. Entre los centros que la tienen disponible están aquellos manejados por la Guardia Nacional, los Centros 330 y algunas farmacias.

“Hay muchos jóvenes buscando el servicio de vacunación. No obstante, tienen que ir a unas localidades específicas”, manifestó.

A la Isla llegan alrededor de 40,000 dosis semanales de Pfizer. Sin embargo, no toda esta cantidad se concentra en la vacunación de los jóvenes.

“Todavía hay personas mayores que deben ser vacunadas, todavía hay grupos de trabajadores que estás buscando la vacuna y este grupo de jóvenes también puede tener acceso a la vacuna”, expuso.

En general, la pediatra entiende que este proceso de vacunación en los jóvenes “va avanzando” según lo proyectado en el plan de inoculación.

Para que un joven menor de 21 años pueda vacunarse, debe estar acompañado de su padre o tutor al momento de asistir a un centro para que consienta el proceso.

Las citas para vacunarse se solicitan en el portal cibernético del Departamento de Salud, protegetevacunate.com.