El impresionante socavón provocado por un sumidero a causa de una rotura en el canal de riego del lago Guajataca -que en cualquier momento dejará sin servicio de agua a casi todo Isabela- amenaza la seguridad de al menos cinco residencias de la comunidad Mantilla en el barrio Arenales Altos de este municipio, advirtió el alcalde Miguel “Ricky” Méndez.

En entrevista con Primera Hora, el jefe de ayuntamiento dijo que aparte de los problemas en servicio que tendrán los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a causa de las bajas presiones y falta del servicio de agua, lo más que le preocupa en este momento es que una gran parte del canal “colapsó” y la avería “creció exponencialmente”.

“Al colapsar gran parte del canal hay una amenaza a unas viviendas aledañas porque detrás de esos patios, a una o dos millas, pasa ese canal que sale desde el lago Guajataca y llega hasta Aguadilla, pero roza toda esa parte oeste de la comunidad de Mantilla”, dijo el alcalde al precisar que, de inmediato, la preocupación es con unas cinco propiedades. Al momento, no hay una orden de desalojo preventivo.

Acotó que geólogos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como de la Autoridad de Carreteras se disponen a hacer un estudio de suelo de emergencia para conocer la magnitud de la depresión y buscar alternativas antes que empeore la situación.

“Podrían ser varias soluciones que van desde ver la viabilidad de tapar ese sumidoro o crear un tipo de puente porque el canal tiene que mantenerse pues no hay abastos de agua”, subrayó al recordar que la crisis de sequía que atraviesa la región hace algunos meses agrava el panorama.

“Esta no es la primera vez que ocurre algo así y es por falta de mantenimiento de la AAA. Estos sumideros aparecen y si no se les da la atención inmediata se complican hasta ver esto que está ocurriendo. Y el problema grande que tenemos es lo que menciono de la sequía en el Lago Guajataca y los lagos reguladores. Al no pasar el agua del lago a las plantas de filtraciones tendremos un problema de falta de agua en todo Isabela... en algún momento todo Isabela estará sin agua, excepto la comunidad La Plana, pero es porque se sirve de otro lago. Aguadilla también se han visto afectados”, puntualizó.

El alcalde explicó que debido a la situación personal de la AAA le indicaron que a partir de mañana enviarán camiones de agua al municipio.

Mientras, en declaraciones escritas el director de la AAA en el área de Aguadilla, Luis Cabán Medina, explicó que la rotura en el canal de riego del lago Guajataca afectarían la producción de las plantas de filtros de Isabela y Montaña, en Aguadilla.

Como resultado, tendrán desde bajas presiones hasta falta del servicio de agua los abonados que se suplen de ambas plantas de filtración en sectores de Isabela, Aguada, Moca, y en Aguadilla el sistema de Caimital que incluye a Corrales, Guerrero, Arenales, Ceiba Alta y Ceiba Baja.

“La rotura se produjo en el canal de derivación que es operado por la División de Riego de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El mismo suple aguas crudas a los sistemas de la AAA desde el embalse Guajataca”, explicó Cabán Medina.

Agregó que personal de Riego de la AEE lleva a cabo la reparación y obreros de la AAA estarán realizando ajustes al sistema de agua potable ya que se detuvo el flujo de aguas crudas hacia los lagos Calero en Aguadilla y Regulador de Isabela.

“Estimamos que el sistema estará afectado miércoles, jueves y viernes de esta semana. De no ocurrir contratiempos, y una vez la AEE culmine la reparación, se iniciará la recuperación del servicio de agua a partir de horas de la tarde del viernes, 12 de agosto de 2022 y durante el sábado, 13 de agosto a los sectores altos”, expresó Cabán Medina.

Una vez restablecido el servicio de agua, y ante la posibilidad de turbidez, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.