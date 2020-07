La senadora por acumulación, Itzamar Peña Ramírez, anunció hoy su respaldo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced de cara a las primarias del Partido Nuevo Progresista a celebrarse este próximo 9 de agosto.

“Wanda Vázquez es una mujer a quien Dios permitió liderar a Puerto Rico en momentos difíciles y de incertidumbre; para que, con valentía y templanza pudiera enfrentar cada adversidad, buscando siempre el bienestar del pueblo puertorriqueño. En poco tiempo ha enfrentado terremotos, la pandemia del COVID-19, y hasta ataques viciosos a su persona y familia; pero se ha mantenido luchando y trabajando para proteger y mejorar la calidad de vida de la familia puertorriqueña”, expresó por escrito.

“Yo respaldo a Wanda Vázquez Garced, para que continúe siendo nuestra gobernadora, pues ha demostrado tener el compromiso y la sensibilidad con Puerto Rico; con los sectores más vulnerables y necesitados. Como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, siempre he contado con la colaboración de Wanda Vázquez, siendo Procuradora de las Mujeres, Secretaria de Justicia y ahora como Gobernadora, no sólo para lograr legislación en bienestar de la mujer, sino además, para mantener una firme defensa en favor de los derechos de la mujer, combatir el discrimen y la violencia en contra de la mujer, proteger a nuestros niños y a nuestros envejecientes, defender a nuestros pensionados y a los servidores públicos, promoviendo cada día justicia social para nuestras comunidades”, añadió Peña Ramírez.

“Como madre, esposa y legisladora estoy convencida de su integridad y dedicación, lo que ha demostrado a través de su extensa hoja de servicio público”, indicó la senadora.

“Debo señalar además que, en mi pasada experiencia como alcaldesa de Las Piedras, y presidenta de la Federación de Alcaldes, siempre he reconocido la función tan importante que ejercen los alcaldes y alcaldesas como primer ente de servicio a la ciudadanía. He visto en Wanda Vázquez una fiel aliada de los municipios, trabajando mano a mano, no sólo mediante asignación de recursos económicos, sino además, facilitando los servicios y ayudas del gobierno central para resolver los problemas que aquejan a nuestra gente”, puntualizó Peña Ramírez.

Vázquez Garced se enfrenta el 9 de agosto al excomisiondo residente en Washington, Pedro Pierluisi, por la candidatura a la gobernación por el PNP.