La nominada secretaria de Justicia, Janet Parra, reaccionó esta noche al anunció hecho más temprano por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien aseguró que esta no cuenta con los votos suficientes en la cámara alta para ser confirmada al puesto.

“Es una situación muy lamentable y más lamentable aun cuando no se me ha dado la oportunidad de explicar toda esta situación que motiva que ya no tenga los votos”, manifestó llorosa la todavía secretaria durante una entrevista en Las Noticias: Última edición (TeleOnce).

Parra manifestó a la periodista Celimar Adames Casalduc que entendía que contaba con los votos suficientes para ser confirmada.

“Aparentemente los tenía (los votos). Se han dado unas manifestaciones y ha salido una información pública que no he tenido oportunidad de responder y me hubiese gustado que por lo menos se me diera la oportunidad de responder. Una vez se me hubiese dado esa oportunidad pues se tomará la decisión”, indicó.

¿Le va a pedir a la gobernadora que retire ese nombramiento?, le preguntó la reportera.

“Es algo que más adelante esta noche tendré que conversar con ella, quedamos en conversar más adelante y es algo que tendré que conversar con ella”, respondió visiblemente afligida.

Durante la entrevista, la licenciada manifestó que su familia ha sufrido en este proceso e hizo hincapié en que los senadores “no me dieron la oportunidad de defenderme y eso es lo que me duele”. Añadió: “Que fuera tan liviano el juzgarme y el ver tanta gente en la prensa, compañeros abogados, personas con las que yo trabajé, haciéndose eco de una mentira, eso es lo que más me duele”.

Las controversias que han surgido en contra de Parra están relacionadas a su intento de representar a mediados del 2022 y a semanas de renunciar como fiscal a dos individuos de la organización criminal liderada por Delwin Berrios Navarro, conocido como Tun Tun.

Además, en medio de las investigaciones del Senado, un miembro de la escolta de la secretaria, identificado como el agente Abiel Soto Méndez, solicitó a la Superintendencia del Capitolio conocer quiénes habían acudido ante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para exponer su conocimiento sobre el posible conflicto de interés de Parra. El escolta fue removido y ahora es investigado por el Departamento de Seguridad Pública y la Policía.