Janet Parra Mercado guardó silencio por días mientras las controversias la acechaban.

Pero, este jueves se desahogó en una extensa entrevista concedida a Primera Hora tras haber trascendido públicamente que la gobernadora Jenniffer González Colón retiró su nombramiento como secretaria de Justicia.

La exfiscal detalló que fue quien pidió el retiro de la designación, al reconocer que no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado. Mientras, aseguró que mantuvo el silencio para seguir unas instrucciones que supuestamente le dieron dos asesores del presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz. Pero, de inmediato, no quiso revelar quiénes eran.

Parra Mercado albergó la esperanza de que por dicha instrucción se le permitiera una vista pública o presentar un memorial explicativo para defenderse. Esa oportunidad nunca llegó, por lo que ahora dice sentirse arrepentida de haber seguido unas instrucciones y de no haberse expresado ante los medios de comunicación. Fue más allá, al asegurar que la determinación de los senadores de no darle su voto fue “injusta” y que Rivera Schatz fue quien creó las razones para colgarla de manera “caprichosa”.

En medio de su desahogo, la también exfiscal reconoció que la justicia que buscaba defender está lacerada por la política.

“Cuando la justicia y la politiquería se juntan, hace de la justicia meramente un sueño”, afirmó.

La funcionaria todavía no conoce si en su futuro inmediato pudiese estar un nuevo cargo en el gobierno. No obstante, aseguró que no aceptaría ningún puesto que conlleve una confirmación, pues “no me voy a someter nuevamente a una clara actitud de un presidente que dejó saber que mi nombramiento no le gustaba”.

A continuación, conoce las respuestas de Parra Mercado ante todo lo acontecido con su nombramiento:

¿Por qué decidió retirar su nombramiento?

“El presidente del Senado había informado que no tenía los votos, y dijo a través de las redes sociales que, si no lo retirábamos, me iban a colgar. Así que no hay nada que hacer para pasar por esa situación. Pensando en mis padres, en mi familia, que no merece esta situación, solicité que se retirara”.

¿Cómo fue tomar la decisión?

“Yo no lo esperaba, porque siempre lo que recibía de la oficina del señor presidente, a través de varios asesores, era que me mantuviera tranquila, que me mantuviera callada para evitar controversias. Así que me sorprendió muchísimo que esta fuera la determinación. A diferencia de otros compañeros (de gobierno), que tenían, verdad, situaciones difíciles en sus nombramientos, a mí no se me permitió una vista donde yo pudiera explicar cada una de las situaciones. Así que entiendo que fue una decisión injusta, porque yo no tuve la oportunidad. A través de uno de esos asesores, yo había dejado saber que iba a hacer un escrito al Senado, un memorando explicativo, y ni siquiera se me dio la oportunidad de presentarlo. En su momento yo lo haré público, porque ahí están las explicaciones de todas las situaciones que sucedieron”.

Rivera Schatz reaccionó al retiro de su designación. Explicó que deben tener rigor en este escrutinio a los nominados. ¿Qué le parece?

“Tú no le puedes dar respuestas al pueblo, cuando solo escuchas una versión. Tú no le puedes dar respuestas al pueblo cuando no le permites al nominado defenderse públicamente. Tú no le puedes dar respuestas al pueblo ni hablar de claridad, cuando le dices a eso nominado que no se defienda para evitar mayores controversias y después hacer una cosa como esta. Todas las situaciones tienen dos versiones. Cuando tú te empeñas a escuchar solo una, cuando tú no le permites a esa persona públicamente defenderse y que quede en la percepción pública solo la versión que le afecta, eso no es actuar con claridad”.

Estipuló en sus declaraciones que “la ausencia de una respuesta oportuna” de su parte llevaron a tomar la decisión en su contra. ¿Qué le parece?

“Eso no es correcto. Por eso hablo de claridad. Al presidente se le pidió que me diera una vista para yo explicar. Yo le escribí al presidente temprano (el miércoles) para que me permitiera reunirme con él. Nunca me contestó. Siempre la determinación de no explicar los sucesos, fue porque asesores de su oficina que tuvieron contacto conmigo me dijeron que las instrucciones que él siempre daba, los consejos que él daba, era que me mantuviera tranquila, que no contestara, que no creara más situaciones. Por eso le digo que no hay transparencia cuando tú dices una cosa en privado y públicamente dices otra… Me sorprende que él sabiendo que estos dos asesores, estas dos personas cercanas a él, me decían que me mantuviese tranquila, hoy él se atreva a decir que yo no di explicaciones. No las di, porque ese fue su consejo. Y hoy, públicamente, han dicho otra cosa. Eso no es transparencia. Eso no es claridad. Eso no es justicia. Así que lamentablemente entiendo que esto fue una situación, verdad, orquestada, para que yo precisamente no hiciera manifestaciones y él puede tener una excusa para colgarme. Él no necesitaba excusas para colgarme. Él debió buscar razones y esas razones no debieron ser propiciadas por él”.

¿Usted cree que Rivera Schatz buscó que no prosperara en el proceso de confirmación?

El historial está ahí. Desde un principio, sin ni siquiera haber empezado el proceso, la prensa había hablado y habían publicado que yo no contaba con el aval del señor presidente. Obviamente, pues, me dio una vista de confirmación. Pero, la realidad es que todo el mundo sabe que históricamente él nunca avaló mi nombramiento. En aquel momento inicial, no sé por qué circunstancias. Pero ahora, obviamente, él utiliza de excusas todos los incidentes que han pasado para tomar una determinación completamente injusta… A él no le interesaba escucharme. A él lo que le interesaba era que mi reputación quedara manchada de tal manera que tuviera una excusa para decir no la voy a confirmar”.

Rivera Schatz menciona varias controversias. Una de esas es su descalificación como abogada en un caso judicial del 2022. ¿Qué tiene que decir?

“El presidente sabe, él sabe que las personas que fueron a su oficina, fiscales que yo mencioné, todos y cada uno de ellos, incluyendo la agente Karina Soto, de Crímenes Mayores, que mi división nunca investigó la ganga de Tun Tun, (Delwin Berrios Navarro, señalado como líder de una organización criminal en el este). Todos le dijeron que había un caso donde Tun Tun era sospechoso, pero no se había corroborado, y que yo pedí que ese caso se devolviera a la jurisdicción de Humacao, porque no lo podíamos ver en mi división. Que yo no nunca tuve contacto con esa prueba. El presidente sabe que yo le llevé una transcripción de mi vista de descalificación y él sabe que esa transcripción establece claramente que los testigos que fueron allí, los tres testigos que estuvieron allí, ninguno dijo que había hablado conmigo de ese caso. El presidente sabe, que es peor aún, que el juez que me descalificó, Martín Ramos Junqueras, fue al Senado a cabildear en mi contra. Cuando usted tiene un juez que tomó una determinación y esa determinación es correcta en derecho, ¿por qué ese juez tiene que ir a cabildear contra la persona? Eso lo que demuestra es que el juez siempre estuvo parcializado. Eso tampoco lo dice el señor presidente”.

¿Por qué está segura de estos testimonios ante el Senado fueron a su favor?

Bueno, primero porque el propio presidente del Senado me indicó que el fiscal Yamil Juarbe, que fue quien inició esta descalificación, fue a su oficina a cabildear en mi contra. Y el senador Carmelo Ríos me indicó que el juez Martín Ramos Junquera fue a su oficina a cabildear en mi contra. Eso es una acción antiética, inmoral, que dio la luz cánones de ética judicial. El Senado jamás hizo nada con esa información. Él sabe eso. Así que el asunto de la descalificación debería estar meridianamente claro para él”.

Rivera Schatz también habla de la controvertible grabación, en la que se alega dijo que usted sabía “jugar bajo la mesa”. ¿La voz es de usted o fue creada por inteligencia artificial?

“Yo siempre dije que esos 18 segundos, que fue lo primero que una periodista publicó, estaban manipulados. Luego, la periodista publica el audio de cuatro minutos. Si usted escucha el audio de cuatro minutos, usted me va a escuchar a mí increpando a una persona, porque está actuando o está interviniendo con los coacusados en un caso. Le estoy diciendo que eso es una acción antiética, inmoral e ilegal, y que esa no es la forma de probar la inocencia de una persona. Claramente dice que ‘yo no juego por debajo de la mesa’ por debajo de la mesa. Después hay un ruido y después la frase de los 18 segundos, ‘yo también sé jugar por debajo de la mesa’. Cuando esa grabación se hizo, no la hizo David Sierra Garced. David Sierra Garced es dueño de una compañía de seguros, es una persona que aporta dinero a ambos partidos, y mucho, y que se jactaba de que tenía contactos, porque él aportaba dinero. Él contrató de un investigador privado, que es que hace esa grabación. Ayer escuché a David Sierra Garced diciendo que el investigador privado la grabó sin querer. ¿Usted sabe por qué dice que la grabó sin querer? Porque esa grabación es un delito. Claro, ahora la presentan, ahora hablan de ella, porque han pasado más de 10 años y ese delito prescribió”.

El caso en que surgió la grabación está relacionado a un asesinato que se remonta al 2013, en el que Jesús de la Torre Sosa resultó convicto. El exgobernador Ricardo Rosselló lo indultó. Según Parra Mercado, dos de los testigos del caso fueron asesinados tras la convicción.

“Se han mantenido en una porción de 18 segundos sacadas fuera de contexto, y sigo diciendo que, manipuladas, porque ese no fue el contexto de la conversación. Y vuelvo y le digo, una excusa más” para no confirmarla.

Se menciona también en su contra una supuesta fabricación de un caso.

“El caso de Jesús de la Torre Sosa se investigó y se procesó. Cuando estaba para sentencia, un jurado lo encontró culpable de todos los cargos… Así las cosas, se le sentenció a 113 años de cárcel. Los abogados que contrató el señor David Sierra para defender a Jesús de la Torre realizaron aproximadamente cuatro mociones de nuevo juicio, distintos abogados, obviamente ante distintos jueces, ninguna prosperó. Todos los jueces que vieron esas vistas, las declararon no ha lugar”.

¿Por qué este caso es relevante?

“Se hace relevante por las acusaciones que hace David Sierra, se hace relevante por el asunto este ahora de la grabación, pero lo más relevante de este caso, como te dije, es que David Sierra Garced siempre se jactó de ser una persona que tenía influencias”.

¿Sierra Garced tiene alguna relación con Rivera Schatz?

“Eso se lo dejo a que ustedes que investiguen esa situación”.

En entrevista radial (WKAQ 580), Parra Mercado informó que Sierra Garced hizo donativos al presidente del Senado.

“Es donante del presidente. Eso se puede buscar”, especificó.

¿Hizo una orden a su jefe de escolta, el agente Abiel Soto Méndez, para que indagara sobre quiénes habían entrevistado el Senado en su caso por conflicto de interés?

“El agente Calderón, (de la Superintencia del Capitolio), que hizo el informe donde dice que se le hizo una llamada, fue quien dio la información de que al Senado habían ido unas personas. Él es el que inicia esa cadena de información. Cuando eso llega a mis escoltas, el agente Ariel Soto, que en ese momento era mi jefe de escolta, que conoce al agente Calderón de muchísimos años, se consideraban amigos, y él decide corroborar la información que le han dicho que Calderón había filtrado. Cuando él llama a Calderón, Calderón le dice: ‘No te puedo dar esa información’. Inmediatamente, hace el informe (al Senado). Esas no fueron instrucciones mías. Entre los agentes se dan información, porque Calderón es el que filtra esa información. El resultado fue que no se le dio información ninguna. Del mismo informe de Calderón dice que mi exescolta nunca le preguntó nombre alguno. Cuando yo me entero que eso sucede, yo lo que hago es que lo saco de sus funciones, como escolta principal o jefe de escolta… Yo no le di instrucciones, yo no le pedí nada. De hecho, no hay nombres ni preguntados ni ofrecidos”.

¿Es correcto que ordenó traslado de fiscales como represalia?

“Nadie puede decir que he carpeteado. Nadie puede decir que he castigado”.

Informó que el traslado de fiscal Ana Garcés ocurrió tras preguntársele a esta si interesaba hacerse cargo de una división para investigar corrupción de funcionarios públicos. Describió esa división como “elite”. Además, comentó que al fiscal Gabriel Redondo se le premió recientemente.

“A los otros Miguel Rivera y Yamil Juarbe, nunca se les ha tocado. Nunca se ha hecho nada. Ni aun cuando el caso de Cosculluela (el cantante de música urbana, José Fernando Cosculluela Suárez), el fiscal Yamil Juarbe, sin consultar con la oficina de la jefa de fiscales, ni mucho menos con la oficina de la secretaria, regaló ese caso y le dio menos grave y archivó cargos. Ni aún en ese momento se le amonestó, precisamente para que no dijera que esto eran mis represalias, y teniendo yo conocimiento de quién había ido a cabildear en mi contra al Senado, porque me lo indicó el propio presidente”.

¿Se arrepiente de haber guardado silencio?

“Me arrepiento de haber seguido el consejo de estos asesores de que me mantuviera callada. Claro que me arrepiento, porque yo sí tenía que explicar. Me arrepiento de haber confiado en el proceso y lo respeté. ¿Por qué? Porque toda la vida he sido fiscal y los fiscales no litigamos o se supone que no le digamos nuestros casos en la prensa, los litiguemos en sala. Así que cuando se me dio esa orientación de que respetara el proceso, de que confiara en el proceso y que donde tenía que dilucidar estos asuntos era en el Senado, así lo hice. No lo litigué en la prensa, no me defendí en la prensa, esperando el proceso en el Senado, y el proceso en el Senado me falló. Esto fue lo que pasó”.

¿Qué hará en el futuro cercano?

“En estos momentos, tengo que decirte que renovar mi práctica privada. Gracias al Señor, las personas que me conocen no se han dejado llevar por estas verdades a media que se han publicado, que han creado una opinión pública en mi contra equivocada. Así que tengo compañeros que me han dicho que están en la disposición de referirme casos, de ayudarme. Tengo una conversación pendiente con la gobernadora. Así que, trabajar. Yo soy la cabeza de mi casa. Así que yo tengo que buscar trabajar, ganarme el sustento”.

¿Aceptaría otro cargo en el gobierno?

“No he discutido eso con la gobernadora. Una vez lo discuta, pues, se tomará la decisión”.

¿Está en la disposición de otro cargo en el gobierno?

“Bueno, yo no voy a aceptar ningún cargo que yo me tenga que someter nuevamente a un Senado, y tengo que decir que no todos los senadores, pero, a un Senado donde no se escucha caprichosamente. Vuelvo y te digo, se dio oportunidad a los compañeros y yo esperaba la misma oportunidad. Caprichosamente, no se me quiso dar esa oportunidad. Así que yo no me voy a someter nuevamente ante una clara actitud de un presidente que desde un principio dejó saber que mi nombramiento no le gustaba”.

¿Qué es lo más que resiente de este proceso?

“Resiento el dolor de mis padres, porque soy la cuidadora de mis padres, resiento el dolor de mi familia, y resiento la falsa percepción que muchas personas tienen de mí luego de tantos años de sacrificio y trabajo, y de lograr una reputación intachable, que por entrar a este mundo, esa reputación ahora esté manchada. Eso lo resiento mucho y más cuando es por el capricho de una persona”.

¿Quién esa persona que menciona que actuó con capricho?

“El capricho del señor presidente de no darme la oportunidad de defenderme. Cuando tú vas a ser el juez de una situación y tienes una versión y no escuchas la otra cara de la versión, pues estás siendo caprichoso… Decir ahora que yo no me defendí, decir ahora que yo no quise hablar, eso es una mentira. Si él hubiese tenido la intención de escucharme, me hubiera convocado como lo hizo con mis compañeros”.

Al concluir la entrevista, Parra dijo que sólo le pide a Dios fortaleza “para no llenarme de tristeza, de coraje”.