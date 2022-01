El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau rechazó hoy haber “negociado” con La Fortaleza el nombramiento de su esposa, María Josefa Debastos Anglade como jueza del Tribunal de Primera Instancia, cuya nominación está incluida en el último paquete de una treintena de nombramientos que remitió el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para la confirmación del alto cuerpo legislativo.

Aponte Dalmau reaccionó molesto a las expresiones del portavoz de la minoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, quien cuestionó hoy en sus redes sociales si “Fortaleza negoció el nombramiento y a cambio de qué”.

“El ladrón juzga por su condición, es la persona que ha detenido históricamente los nombramientos”, reaccionó el portavoz del PPD en el Senado.

“Los nombramientos que yo estoy en contra, los que estaré y los que he dicho que estoy en contra, sea el juez (Jorge Díaz) Reverón, sea el juez (Roberto Rodríguez) Casillas, los demás que yo he dicho públicamente que estoy en contra, lo estaré, votaré en contra de ellos y mi voto no va a claudicarse por un nombramiento de ninguna manera”, sostuvo Aponte Dalmau en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Preguntado si había intervenido de alguna manera en la nominación de su esposa como jueza superior, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que “la única intervención que yo hice de eso fue con algún ayudante, si acaso, de Fortaleza, que me haya llamado para decirme que tenía que entregar cierto u otro documento que faltaba en el expediente porque no pudo comunicarse con ella”.

Agregó que “todo lo demás del proceso, ni el señor Gobernador, me atrevo a apostar, porque es una persona de respeto, hubiera permitido una cosa como esa”.

Indicó que fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago quien propuso a La Fortaleza el nombramiento de Debastos Anglade. “Eso es una nominación que hace dentro de sus prerrogativas el Presidente del Senado.

Dijo que el Presidente del Senado “propone unos jueces unos fiscales, el gobernador propone otros y se determina y se lleva a cabo un proceso de evaluación”.

“Al saque yo le indiqué al Presidente del Senado: esa es su prerrogativa... Mi compañera ha trabajado en las tres ramas de gobierno, tiene experiencia legislativa aquí, experiencia en la Oficina de Presupuesto Gerencia y ahora en los últimos cinco años que se desempeña en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue una prerrogativa y una determinación de él de proponerla para el Tribunal de Primera Instancia del País como juez”, expresó.

“Yo le advertí ( a Dalmau Santiago) que esto iba a crear sus problemas, pero es su prerrogativa y pasó todo el proceso de evaluación como lo pasa cualquier persona”, sostuvo Aponte Dalmau para agregar que su esposa “hizo la solicitud desde el año pasado”. Dijo que el pasado mes de diciembre se hicieron las investigaciones de rigor.

“Ella tuvo que pasar por el escrutinio de investigación y de entrevistas, que se pasan en Fortaleza, muy riguroso por demás y después de toda esa evaluación y de las recomendaciones. Lo primero que yo invito es a que vean quienes son las personas que la recomiendan a ella a esa posición, entre profesores de la UPR y el mayor jurista y juez de este País, ella ha estado envuelta en la confección del Código Civil, del Código Penal y de legislación sumamente importante. Después de la evaluación el gobernador inclusive la llamó y la recomendó para la posición”, dijo Aponte Dalmau.

“Porque ella sea mi compañera no está impedida de que ella pueda aspirar a ser juez de primera instancia. Ella lo solicitó y se hicieron todas las evaluaciones, ahora de que el pasado presidente del Senado (Rivera Schatz) diga que aquí hay alguna negociación entre el Gobernador y este servidor y el Presidente del Senado, yo lo invito a él a pasar prueba sobre eso. Eso es totalmente falso. En mi vida yo me he reunido o he tenido una conversación con el Gobernador para tales fines”, dijo.

Reclamó que solo se ha reunido con Piersluisi Urrutia en una ocasión, en Fortaleza, en abril de 2021. “Entre otras cosas, fue para hablar sobre el asunto del presupuesto porque entre cosas aquí, entre los presidentes de los cuerpos y él, había un tranque. A partir de eso yo no he tenido más conversación con el gobernador sobre ningún otro particular. Le pueden preguntar al señor Gobernador. Ahora si el ex Presidente del Senado tiene una prueba sobre eso, que la presente”, expresó.

Entre las figuras que recomiendan el nombramiento de Debastos Anglade como jueza superior figuran el juez federal Gustavo Gelpí y los profesores de Derecho, Dora Nevarez y Ernesto Chiesa.