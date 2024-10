El candidato por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez Pérez, nuevamente se solidarizó con Juan Dalmau Ramírez, candidato por la Alianza de País del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), luego de que se excusara del debate que se transmitiría por Telemundo, a raíz de la delicada condición de su esposa, Griselle Morales, tras sufrir una hemorragia cerebral.

Sin embargo, Jiménez Pérez consideró que la ausencia de la candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, es otra “excusa” para no enfrentar a sus contrincantes, aludiendo a que, presuntamente, busca evitar que se revele sus deficiencias como funcionaria.

PUBLICIDAD

“Jenniffer ha buscado todas las excusas para no participar (del) debate”, tronó esta mañana tras ofrecer una conferencia de prensa en la sede del partido, en Río Piedras, para anunciar las actividades de su partido del cierre de campaña.

“Bueno, no quiere que le saquen que fue presidenta de la Cámara cuando se generó el déficit más grande de la historia, de $11,300 millones; fue la presidenta de la Cámara cuando se incurrió en el endeudamiento más grande en el País, casi $17 mil y pico de millones; fue la presidenta de la Cámara y la promotora de la Ley 7 que botaron a 30,000 personas; fue presidenta de la Cámara cuando se generó el desorden en la Autoridad de Energía Eléctrica”, opinó el también alcalde de San Sebastián.

Pese al apoyo que le ofreció, acusó a Dalmau Ramírez de tener un plan de gobierno “socialista y de control”.

Entretanto, consideró que, aunque el candidato por la Pava, Jesús Manuel Ortiz González, es “buena persona”, pero “como gobernador sería un desastre”.

“No tiene la más mínima capacidad para nada”, estimó en declaraciones a este diario.

Por su parte, Ortiz González también arremetió contra la actual comisionada residente en Washington D.C., opinando que se está aprovechando de la situación familiar por la que atraviesa Dalmau Ramírez.

Cambios en programación y cambio de formato tras Jenniffer González retirar su participación en el Debate Decisivo. pic.twitter.com/xGpmFstgir — TelemundoPR (@TelemundoPR) October 23, 2024

Telemundo, por otra parte, anunció esta tarde unos cambios en el cambio de formato de lo que debía ser el “Debate Decisivo”. De 6:00 p.m a 7:00 p.m. de mañana se transmitirá un “cruce de ideas” entre Jiménez y Ortiz.

PUBLICIDAD

¿Voto perdido?

A menos de dos semanas para los comicios generales, Jiménez Pérez no le teme a los señalamientos de que un voto por él consistiría en uno perdido.

“El voto más perdido que hemos tenido es el voto que le hemos dado a los que han quebraron el país. El voto más perdido es el voto que hemos dado que ha permitido el saqueo que ha habido en Puerto Rico. El voto perdido ha sido de que nosotros le hemos dado que ha permitido que Puerto Rico se siga vaciando. Ese es el verdadero voto perdido”, respondió a Primera Hora.

En semanas pasadas, el PNP pagó varios carteles que leían “El candidato de Proyecto Dignidad es voto perdido” y presentaban el rostro de Jiménez Pérez.

“Vi un rótulo con la cara mía (que decía) ‘voto perdido’ y yo cuando lo vi por primera vez hasta me emocioné, porque yo no tenía todavía ni un ‘billboard’. Yo dije ‘mira, por lo menos tengo un ‘billboard’. Son tan brutos que hasta eso pierden de perspectiva”, comentó entre risas.

Atribuyó esta imputación, así como las que han surgido sobre temas de que el socialismo y comunismo llegarán a Puerto Rico, como tácticas de miedo hacia los electores “para que votes por el malo, que son ellos”.

“Puerto Rico necesita un administrador que levante este país y que respete al ser humano en las diferencias que tenemos. Eso es fundamental. Que nos cuide esta patria nuestra. Es la única patria que tenemos nosotros. Yo no me voy de aquí y la mayoría de ustedes no se van de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?”, propuso.

PUBLICIDAD

Por otro lado, aprovechó el momento para expresar sus preocupaciones con las máquinas de escrutinio y la “lentitud” por atender este asunto que podría evitar que el 5 de noviembre se dé un proceso íntegro y eficiente, además de que le concierne la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones para procesar efectivamente los votos por correo.

“Tenemos serias incertidumbres en que estas máquinas puedan estar validadas y verificadas para las fechas de elecciones. Estamos elevando nuestra preocupación a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (Jessika Padilla) a través de nuestro comisionado electoral”, sostuvo.

“Son cosas que nosotros anteriormente habíamos planteado, referente al manejo de este proceso de elecciones, específicamente con el voto por correo y con otra serie de elementos necesarios, para poder llevar el día de las elecciones un proceso que sea transparente, que el pueblo de Puerto Rico pueda creer en un 100% y que tenga buenos resultados de una forma adecuada”, agregó.

Admitió, también, que el PD ha enfrentado retos en agrupar funcionarios de colegio, aunque le “ocupa que tengamos la mayor cantidad”.

“Al PNP se le hace fácil, porque sabemos del aparato electoral dentro del gobierno que tienen ellos y el Partido Popular ha tenido históricamente también. Tenemos que ocuparnos de conseguir la mayor cantidad posible”, comentó.

Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó su definición de qué es una familia, por lo que respondió que la unión “natural” de un hombre y una mujer. Consideró que parejas lésbicas u homosexuales son “uniones” o “asociaciones”. Mientras, repitió que su partido no apoya “la ideología de género” ni que “los niños se deben sexualizar”.

A todo esto, sostuvo que, aunque el PD “abraza la fe cristiana y abrazamos los valores”, el partido no es religioso.