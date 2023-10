El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, radicó en la mañana de este jueves en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) su candidatura para la gobernación por el partido Proyecto Dignidad (PD), al que se afilió recientemente tras dejar las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Jiménez es la segunda persona que radica su aspiración a la gobernación en Proyecto Dignidad, luego que dos días atrás Ada Norah Henríquez también radicara ante la CEE su candidatura a la gobernación.

En breves declaraciones, ante un grupo de decenas de entusiastas seguidores de PD que se dieron cita ante la CEE para la ocasión, Jiménez dijo que ahora “procedería comenzar con el proceso de campaña”, aunque admitió que “es un reto grande” el que tienen por delante, sobre todo en términos financieros si se compara con los fondos que tienen el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD).

”Pero lo que vamos a hacer es como hace muchas veces el cuerpo, cuando no tiene quizás la vena principal que pueda llevar sangre, vamos a tener muchas venas secundarias llevando el mensaje que queremos llevar al pueblo de Puerto Rico”, afirmó Jiménez.

El alcalde estuvo acompañado de la representante Lisie Burgos, quien endosó su candidatura, y de la exdelegada congresional Elizabeth Torres, quien anticipó que podría estar radicando una candidatura a la comisaría residente en Washington por el PD, aunque también considera una posible candidatura a senadora por acumulación, sea con PD o de manera independiente.

De igual forma, Jiménez estuvo flanqueado por otras personas que buscarían puestos electivos bajo la insignia de PD.

Jiménez admitió que, de cara a la primara con Henríquez y la posible contienda para la gobernación, el partido PD tiene “muchas cosas que trabajar todavía”.

“El partido (PD) es un partido en evolución. Hombres y mujeres crearon este partido en 2019 básicamente. Tuvieron la valentía, sin tener experiencia política de enfrentar todas estas maquinarias, como consecuencia de que se cansaron de los partidos tradicionales que tenemos en Puerto Rico. Y ahora, pues tenemos ese partido que va en evolución y necesita todavía la creación de muchas estructuras, tanto las estructuras que son electorales, movilización, financiera, comunicaciones, etcétera”, afirmó. “Es un reto grande, pero lo vamos a hacer”.

Agregó que PD está “desarrollando un método alterno de forma tal que nos cueste menos fondos de lo que nos debe costar”.

Jiménez también aprovechó la ocasión para abordar la controversia que desató ayer el presidente de PD, el doctor César Vázquez, quien puso en dudas el carácter de Henríquez como candidata a la gobernación por su partido, y la veracidad del embarazo de la comisionada residente en Washington y posible candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, aunque luego se disculpó por sus palabras contra González.

Afirmó que lo que dijo Vázquez fueron en su carácter personal y no representan al partido. Calificó las polémicas expresiones fueron “unas aseveraciones muy lamentables, muy inoportunas e impropias”.

El alcalde se refirió en particular a González y dijo que “ha sido una gran amiga nuestra. A pesar de que estamos ahora en diferentes frentes de batalla, pero ha sido una gran amiga nuestra y pues siempre la hemos respetado”.

“Pero (González) es una política bien sagaz”, añadió, dejando el tema en esa afirmación.

Por otro lado, indicó que a Henríquez “la estoy conociendo ahora. Para mí tiene todo mi respeto. Es parte de Proyecto Dignidad. Coincidimos en muchas cosas como el derecho a la vida, el gobierno pequeño, etcétera. Y entrar en cómo es ella o no, pues yo no la conozco personalmente en ese aspecto”.

Añadió que sostuvo una reunión con Henríquez “hace tres o cuatro semanas”, por unos 15 minutos, donde “establecimos básicamente nuestro parecer y qué nosotros proyectábamos dentro del partido”.

Descartó que fuera hacer algún esfuerzo para que Henríquez retire su candidatura y también un eventual debate, afirmando que “en una campaña tan corta, nosotros tenemos que estar concentrados en llevar el mensaje de lo que nosotros proponemos”.

En un tema relacionado, Jiménez descartó que fuese a solicitar un cambio en la presidencia de PD a raíz de la controversia desatada por Vázquez.

“Bueno, el cambio de mando lo va a haber en febrero, cuando sean las primarias. En esas primarias, cuando estemos ya culminando ese proceso, pues va a estar el candidato a gobernador oficialmente del partido, e igualmente lo que sería el presidente del partido”, sostuvo el alcalde de San Sebastián.

Agregó que, entrar en una posible controversia sobre la permanencia de Vázquez como presidente del partido “nada abona en estos momentos”, cuando “todos los que de una forma u otra aspiramos a diferentes posiciones políticas dentro de Proyecto Dignidad, tenemos mucho trabajo que hacer”.

Espaldarazo de Lissie Burgos

Por su parte, la representante Burgos, afirmó que endosa la candidatura de Jiménez, porque “hemos visto la trayectoria. Y obviamente es el primer alcalde de PD”.

Elogió las “muy buenas cualidades” de Henríquez, pero sostuvo que “ahora mismo, haciendo el balance de intereses, con relación a la trayectoria del alcalde, 20 años como alcalde sin señalamiento alguno, y obviamente un buen administrador y CPA (contador público autorizado), entendemos que el problema que tiene Puerto Rico debe liderarlo una persona que tenga ya ese bagaje político. Y entiendo que Javier Jiménez es el que está llenando los requisitos en este momento, sin quitarle méritos a Ada Norah Henríquez, que ha sido desde el principio parte de Proyecto Dignidad”.

Mientras la exdelegada congresional Torres indicó que está evaluando posibles candidaturas a la comisaría residente en Washington y al Senado. Agregó que podría radicar bajo PD o de manera independiente.

“Puede ser Proyecto Dignidad si se llegan a unos acuerdos conforme a unas inquietudes que tengo. Si no, puede ser independiente también. Todo va a depender de esas conversaciones”, afirmó, agregando que se trata de unas “cuestiones intrapartido, de la estructura del partido, de cómo se manejan esas cosas. Son inquietudes que tengo que yo creo que las podemos resolver intrapartido. Y de ahí, pues tomaré una decisión”.

Afirmó que ha hecho un trabajo “que nadie puede negar” en Washington y en los Estados Unidos, y que tiene “muy buenas relaciones con los republicanos más conservadores, que son el ala trumpista, y creo que tengo las puertas abiertas con ellos”.

La exdelegada aseveró que está “de acuerdo con las posturas conservadoras” de PD, aunque “a veces con los procesos no he estado de acuerdo y lo he dicho públicamente”.

Torres, quien pretende desafiliarse del PNP en cualquier momento, endosó de manera categórica y con entusiasmo la candidatura de Jiménez, con quien aseguró haber conversado la posibilidad de correr para comisionada residente, al igual que con otros miembros de PD.

“Con el alcalde (Jiménez) sin dudas tenemos una relación que trasciende lo político. Estoy supercontenta, bien emocionada, veo luz al final del túnel y creo que él es nuestro gobernador”, afirmó Torres.