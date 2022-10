El comisionado de la Policía, el teniente coronel Antonio López Figueroa, defendió hoy el manejo en la Uniformada de los casos de feminicidio y de violencia de género cometidos por policías y reclamó que a los agentes del orden público les asiste la presunción de inocencia.

López Figueroa aludió a las cifras que brindó el pasado viernes la Uniformada en una vista pública ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes que sostienen que desde 2017 al presente, se han radicado 423 querellas contra policías por violencia de género, de las cuales quedan 17 por adjudicar.

El teniente coronel reclamó un 99 por ciento de esclarecimiento en los casos radicados, pero no precisó cuántas de las querellas por violaciones a la Ley 54 contra miembros de la fuerza desembocaron en casos en los tribunales.

“La violencia de género en la Policía se combate como se combate la violencia de género con cada uno de los ciudadanos. El proceso y el protocolo no es diferente para los policías. La única diferencia es que para el que trabaja para la Policía, de haber causa para arresto en Regla 6, inmediatamente, baja una suspensión de empleo y sueldo y, posteriormente, es expulsado de la fuerza”, dijo el comisionado de la Policía en declaraciones a periodistas al salir esta mañana de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, en La Fortaleza en la que también estaban, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

López Figueroa sostuvo a preguntas de periodistas que los feminicidios se están manejando conforme al protocolo que creó el Comité PARE.

“Yo soy pro mujer, número uno, y le doy especial atención a los casos donde hay una mujer envuelta. Se crean grupos investigativos dirigidos a eso”, indicó el Jefe de la Policía. “El gobernador está pendiente a esos casos, es de sumo interés para él que esos casos se resuelvan, que se trabajen como debe ser y se está haciendo”, agregó.

No quiso entrar en detalles del reciente caso de violencia de género atribuido al teniente coronel de la Comandancia de Ponce, Roberto Salvá López, por un alegado incidente de violencia de género contra su esposa el viernes, 21 de octubre. Aunque la esposa del policía lo ha negado, se alega que el incidente ocurrió en una fiesta de despedida en Guayanilla a un grupo de policías del estado de Nueva Jersey que vinieron a la isla a dar apoyo durante la emergencia por el pasado del huracán Fiona.

“Eso se está investigando y no quiero dar más detalles relacionados a ese caso, se trabaja como cualquier protocolo donde se tiene constancia de un caso de violencia de género. Cuando culmine el mismo, se dará a conocer a los medios el resultado de la investigación”, sostuvo el comisionado. Se limitó a decir que el sábado, Salvá López fue desarmado.

López Figueroa ripostó denuncias que hizo la organización Kilómetro Cero el pasado viernes ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de que la Policía no procesa con eficiencia las denuncias de violencia de género entre sus miembros.

“Yo no respondo a medias verdades. Mari Mari Narváez (directora ejecutiva de Kilómetro Cero) trabaja con verdades a medias y yo no voy con eso. La realidad de la Policía de Puerto Rico es que aquí hay un sistema de justicia criminal y tiene dos vertientes: o eres incurso en el delito o no, y es tan importante el que es incurso en el delito como el que no, porque aquí se habla de garantizar derechos civiles y ¿dónde está la presunción de inocencia?, reclamó el jefe de la Uniformada.

“De eso también tenemos que hablar y si no están los elementos del delito para radicar, aquí no se crean delitos por analogía, aquí se crean los delitos que están en el Código Penal y los fiscales se tienen que llevar por lo que está en el Código Penal. La Policía de Puerto Rico, todos los casos de violencia doméstica los consulta directamente con el Departamento de Justicia y hay total apertura con la Policía y del secretario, Domingo Emanuelli. Ellos evalúan si existe prueba o no para ir a los tribunales. Si no está la prueba, aquí no estamos para meter a un inocente a la cárcel si no existen los elementos del delito”, sostuvo.

Figueroa López dijo que en los casos de violencia de género se entrevista a la víctima, se sigue el protocolo de violencia doméstica y el caso se consulta directamente con un fiscal especial que designó el secretario de Justicia en cada área policíaca.

“Si hay los elementos para radicar el caso, se radica y si no hay los elementos no se va a radicar. Hay otro elemento, el poder judicial, que es el encargado de analizar si la evidencia que radica el fiscal conlleva el que hay causa para arresto. Ese es proceso que se sigue aquí, está escrito en nuestra Constitución y tenemos que seguirlo al pie de la letra”, añadió.

En torno al caso del presidente del Frente Unido de Policías (FUPO), Diego Figueroa Torres, quien cometió un feminicidio contra Iraida Hornedo Camacho y después se privó de la vida, el jefe de la Policía dijo que está en espera del análisis forense.

“Cuando me digan eso (el análisis de la trayectoria de las balas) puedo decir que el caso está cerrado”, indicó.

El teniente coronel López Figueroa reiteró, por otra parte, que para esta noche en que se celebra Halloween, la Policía tiene un plan de vigilancia.

“Estamos preparados desde toda la semana pasada, estableciendo planes de trabajo y hoy continuamos para que todo transcurra como esperamos de cada uno de los ciudadanos”, indicó.

El jefe de la Policía también se expresó conforme con el plan estratégico de asesinatos. Dijo que de los ocho asesinatos que se reportaron este fin de semana, seis se relacionan con el trasiego de drogas.