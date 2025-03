Un despliegue de violencia ha percolado esta semana en las redes sociales, lo que a juicio de la gobernadora Jenniffer González Colón no representa “el Puerto Rico que nosotros queremos”.

“Uno quizás tiene la percepción de que eso solamente lo hacen los hombres, y ver mujeres agarrando un bate y agrediendo a otra es triste, es doloroso, porque eso es lo que ve nuestra gente, eso es lo que ven nuestros niños, y no es el Puerto Rico que nosotros queremos”, precisó la ejecutiva, durante una conferencia de prensa que realizó en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito del Centro de Convenciones, en Miramar.

Entre los incidentes registrados esta semana estuvo una garata en el estacionamiento de un restaurante oriental en el que un agente de la Policía utilizó su arma de electrochoque contra una mujer esposada y que tenía su pecho contra el auto, un hombre que supuestamente apuntó con un arma a una mujer frente a una escuela, así como la mujer que le pegó con un bate a un auto en medio de la carretera.

Para González Colón, estos casos posiblemente han ocurrido antes. “Quizás la gente no se enteraba, porque no teníamos las redes sociales. Así que ahora hay un lente que magnifica cada caso que estamos viendo a través de las redes sociales”, dijo.

Añadió que “la violencia siempre ha estado ahí, verdad. Nuestra meta es que la gente pueda entender que hay que saber manejar esas emociones. Por eso, como parte de nuestra plataforma del Plan de Gobierno, nosotros hablamos de instaurar un curso en las escuelas de Puerto Rico sobre manejo de emociones, precisamente, para aminorar el impacto y reducir los casos de violencia en el futuro entre adultos. Muchas veces el menor no sabe cómo manejarlo, quizás aprendió eso en el hogar, y cuando llega la adultez repite ese ciclo de violencia, no solamente violencia doméstica, sino violencia en general. Así que yo tengo mucha fe en este curso, que es lo único que el gobierno Puerto Rico no ha hecho para combatir los casos de violencia, porque vamos a impactar las próximas generaciones. Además de eso, nosotros como gobierno vamos a estar trabajando en una campaña publicitaria de manejo de violencia (sobre) cómo nos debemos comportar en términos de de esa agresividad. Y eso no va a estar exclusivamente enfocado en lo que es la violencia doméstica, sino todo tipo de violencia”.

Al mencionar el caso de la mujer que le pegó un batazo a un auto, González Colón informó que a Justicia se le ha hecho difícil emprender un caso en contra de la presunta agresora, ya que la víctima no quiere proseguir con la acusación.

“Ese es el marco de derecho. Tiene que haber una víctima, tiene que haber una declaración jurada para poder activar el componente del Departamento de Justicia, la radicación de cargo”, sostuvo.

La gobernadora lo que pidió a la ciudadanía es que de ocurrir otro incidente con la fémina del video, la denuncie y se haga una declaración jurada para poder emprender un caso en su contra.

Para aprovechar el tema, la gobernadora solicitó al comisionado de la Policía, Joseph González, que expusiera la baja en delitos registrada.

El funcionario indicó, por ejemplo, que se registran 28 asesinatos menos que en el 2024 y 42 robos a mano armada menos que para esta fecha el pasado año.

“Las estrategias que estamos implementando están funcionando”, aseguró.

En lo que mostró preocupación González es que se ha registrado un aumento de suicidios en comparación con el 2024.

“Estamos más 15 (en suicidio) comparado con el año pasado, indicando un problema de salud mental, algo que tenemos que estar enfocado y asegurar que estamos preparados para trabajar con personas que sufren de salud mental”, afirmó.

Por otro lado, González Colón informó que todavía “está bajo evaluación” quien será el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La información la dio en momentos en que el actual ayudante general, nombrado por el pasado gobernador Pedro Pierluisi, Miguel Méndez, se encontraba a su lado.

La gobernadora, de paso, aceptó que no ha estado pendiente al proceso que se realiza en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para la selección de un presidente en propiedad. Por ello, no pudo opinar sobre el proceso.

Por último, González Colón informó que el nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, no tiene ninguna querella ética pendiente. Reveló que esta fue desestimada tanto en el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal Apelativo.