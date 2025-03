La Policía investiga este sábado un incidente de posible uso de fuerza excesiva de un agente de la Uniformada en un estacionamiento de un restaurante oriental de la zona metropolitana, el cual fue grabado mientras le disparaba con su pistola de electrochoque (‘taser’) a una mujer que se encontraba esposada y con su pecho en contra de un auto.

El portavoz de prensa de la Policía, Aniel Bigio, confirmó que el comisionado de la Policía, Joseph González, emitirá próximamente expresiones sobre lo acontecido.

El incidente inició en momentos en que el policía en controversia, y quien llevaba una camisa puesta en la que se leía agente Pérez, emitía varios boletos de infracción de tránsito a personas estacionadas en el restaurante oriental. La situación fue grabada por una mujer, la cual les gritaba a los policías “abusadores”.

El incidente subió de tono cuando el agente Pérez se disponía a dar un boleto a una mujer que, en un inicio criticó al policía por emitir los boletos y luego se encontraba sentada en al asiento del conductor, dentro de una guagua gris en el estacionamiento.

En un momento dado, en el vídeo se escucha cuando el agente alegó que la mujer que estaba dentro de la guagua lo agredió y por ello fue arrestada.

Sin embargo, en la versión del vídeo publicada al momento por varias personas en las redes social, no se muestra la alegada agresión. La toma pasó de un momento en que el agente tenía la pistola taser apuntando a la mujer dentro del auto a ella esposada y sentada en el suelo.

“No te dio, porque yo lo tengo grabado... Ella no le dio. Está el vídeo”, gritaba la mujer que grababa, cuando llegó el compañero de la mujer esposada a la escena y rechazaba lo dicho por el agente. Luego, se escucha un hombre decir que la mujer esposada tenía las marcas de un taser en la espalda.

Poco después, fue que se presentó la escena en la que la mujer, ya esposada, se encontraba limitada de movimiento por el agente Pérez sobre un auto color vino.

De repente, la mujer gritó: “Me está abusando y es un hombre… Me va a dar otra vez con esa mierda y yo no he hecho nada”. Fue, entonces, cuando se observa al agente emitirle un disparo con el ‘taser. La mujer, de inmediato, cayó al suelo. Otros agentes de la Policía observaron la escena.

La mujer estuvo inconsciente por varios segundos y luego comenzó a moverse en el suelo. “Papi, ayúdame”, gritaba. Una mujer policía le pedía que se tranquilizara.

El vídeo culminó cuando la mujer le decía a otras agentes que ella no había hecho nada.