La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, acaparó anoche las redes sociales para anticipar que durante este mañana daría un “mensaje especial”.

Pero, en el mismo, no anunció que retaría al gobernador Pedro Pierluisi en los próximos comicios ni dio alguna buena noticia sobre su vida personal, como que pudiese estar embarazada. Creó expectativas tan solo para indicar que este próximo domingo, 5 de marzo, será revalidada como vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), durante la Asamblea General convocada para el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey. De hecho, en su anuncio indicó que no habría cambio en el más alto liderato de la colectividad azul.

PUBLICIDAD

La comisionada inició su mensaje con una exposición en la que demarcó que es el pueblo puertorriqueño quien la motiva a trabajar. Prometió que escucha los reclamos que se le hacen.

“Sé que sientes mucha incertidumbre hacia dónde vamos, qué va a pasar, te dará para cumplir las obligaciones de este mes. Soy Jennifer González y quiero que sepas que te escucho, pero también te entiendo. Hay muchas cosas que mejorar. Demasiadas desigualdades que tenemos que corregir y cosas que lamentablemente no funcionan. Pero, el primer paso es reconocer los problemas para poder trabajarlos. Para eso has depositado tu confianza en mí y sabes que desde Washington he logrado históricas ayudas para nuestra gente y logrado más igualdad en diferentes programas. Soy la comisionada residente que más fondos ha conseguido para nuestro pueblo en la historia”, afirmó en el mensaje publicado en las redes sociales.

Añadió que “pero, eso para mí no es suficiente. Esos recursos tienen que llegar a la calle, a nuestra gente, correr por nuestra economía en beneficio de todo nuestro pueblo. En el PNP también hay mucho trabajo por hacer. La estadidad sigue creciendo silvestremente, aumentando en cada plebiscito. La estadidad es la fuerza que nos une. Es el motor del partido el que (Luis A.) Ferré. Nuestro partido es el que representa la aspiración a la igualdad, a la esperanza que la mayoría de nuestro pueblo pide y quiere. Soy estadista porque estoy convencida que la estadidad es la vía para el mayor progreso y bienestar de todos los hijos de esta patria. Y, reconociendo todos estos retos, te pido que me acompañes este 5 de marzo al Coliseo Roberto Clemente, donde seré juramentada vicepresidenta del PNP, junto a los vicepresidentes Thomás Rivera Schatz y Johnny Méndez. Volvamos a la raíz del PNP, a la humildad, a las reuniones de marquesina, a la lucha por nuestra gente. Marchemos con fuerza. Acompáñame el 5 de marzo”.

González Colón, de 46 años, comenzó en la política para febrero de 2002, cuando ganó un escaño a la Camara de Representantes en sustitución del convicto Edison Misla Aldarondo. Presidió este cuerpo del 2009 al 2012. Es comisionada residentes desde el 2017.

En la actualidad, la abogada está casada con José Yovin Vargas. La boda se celebró el 6 de agosto del pasado año.