La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, arremetió este martes contra todos los responsables por la debacle electoral del fin de semana, incluyendo miembros de la colectividad en que milita, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

González dijo sentirse “indignada” y llegó incluso a exigir que se radiquen cargos criminales contra los responsables de que decenas de miles de personas no pudieran ejercer su derecho al voto, mencionando en particular al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, al que se refirió con calificativos tales como “inepto, irresponsable”, entre otros adjetivos.

“Yo creo que ha sido bochornoso, vergonzoso, ver un proceso electoral que se supone que está diseñado para proteger la democracia de nuestra isla, de proteger el derecho al voto de cada elector, que el organismo en ley que no tiene ninguna otra función al año que no sea velar los votos, no pueda ni siquiera hacer su trabajo. Puerto Rico merece más que eso”, afirmó González, resaltando que fue una de las personas que no pudo ejercer el voto, porque Carolina fue una de las áreas a las que no llegaron las papeletas.

“Yo creo que el presidente de la Comisión (Estatal de Elecciones), una vez termine el proceso de primarias, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, debe dimitir de su cargo. Y si no dimite que se le deben radicar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber”, aseveró.

“La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado, ante la función de él (presidente de la CEE) y de los comisionados electorales del PNP, del PPD (Partido Popular Democrático) y del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), que permitieron, a sabiendas, lo que pasó allí”, agregó.

González recordó que ha sido funcionaria de colegio electoral y que todo el mundo sabe que el embalaje de maletines se hace desde una semana antes del evento, y no un día antes como ocurrió en las fallidas primarias dominicales.

“Y esos eran los funcionarios, a cargo de cada partido, incluyendo el mío, que tenían que revisar que todo estuviera corriendo correctamente. Lamentablemente, esa no fue la realidad. Y nosotros aquí no vamos a llorar las penas”, insistió. “Creo que aquí todos los partidos, que estuvieron representados en sus comisionados electorales, le fallaron, le fallaron ellos y les falló el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones”.

“Creo que el estado incumplió con su función, con lo único que estaba funcionando en Puerto Rico de manera sagrada. Y es el momento de tomar el toro por los cuernos. Y alguien tiene que poner aquí firmeza y hacer que las cosas pasen. Y si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones todavía está perdido en su función, lo exhorto a que llame a pasados presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones y cree un consejo que le ayude a ejercer su función en los próximos días, en lo que termina este proceso de primarias”, aseveró.

González añadió que si el presidente de la CEE alegaba que no estarían listos para terminar la primaria cuanto antes, “entonces no estaban preparados para el pasado domingo. ¿Entonces por qué no lo dijo antes? Me parece que miente descaradamente, es un irresponsable y que se le deberían radicar cargos”.

González agregó que el presidente de la CEE “no estuvo solo. Estuvieron los comisionados electorales validando. La culpa no es huérfana. Hay que adjudicar las cosas con nombres y apellidos. Yo creo en eso y sé que habrá gente que no estará contenta con que yo diga esto, pero mi partido también falló”.

Aunque la controversia está ahora en los tribunales, ya González habló de posibles soluciones a lo ocurrido, y sostuvo que favorece que en aquellos precintos donde sí se pudo llevar a cabo la votación, “se contabilicen, se certifiquen y se hagan públicos los resultados, y se certifiquen los ganadores. No hay por qué tener secuestrado el ejercicio del voto del elector que lo pudo hacer de 8:00 (a.m.) a 4:00 de la tarde en esos precintos”.

“A mí me parece que la Comisión, además del desmadre y el despelote, por no decir la palabra que diríamos en la calle, además de todo eso, ha fallado en lo básico, que es que estos resultados se computen, se calculen y se registren, de manera tal que cuando haya el próximo proceso, que a mi juicio debe ser inmediato, debe ser mañana, o el jueves o el viernes, esto no se le puede dar más dilación, y menos habiendo una tormenta avisada para Puerto Rico… nuestra isla no merece, estar en un constante asedio, en una constante crisis. Yo creo que lo natural sería inmediatamente resolver”, agregó.

“Creo que ya aquí, a los que votaron, tiene que contárseles ese derecho. Yo no creo en hacer un proceso nuevo. El que pide eso no sabe lo que es el sistema electoral de Puerto Rico, ni lo que cuesta. Porque estaríamos hablando de impresión de papeletas nuevas en toda la isla, y de comenzar un proceso desde cero, que no dio tiempo para hacerse ahora. ¿Qué garantía tiene que hagamos un proceso de primarias antes de la elección? Cero. Así que creo que el daño hay que mitigarlo de la manera responsable, más justa, más inteligente posible. Y esa es que en los municipios donde ya se votó, se contabilice. Y el resto de los municipios que no se ha votado, se emita de una manera más rápida, ya sea miércoles, jueves, viernes, pero mucho antes del proceso del próximo domingo”, insistió González, acotando que la decisión que se tome debe incluir a todos los involucrados en la primaria, y “no puede ser una decisión a oscuras entre los presidentes de los partidos políticos y los comisionados electorales”.

“En estos momentos lo importante no es el chisme, es cómo resolvemos, cómo abrimos esa escuela, cómo la gente va a votar, y cómo se garantiza que el proceso, para el elector, no para el candidato, se le protege su derecho”, afirmó.

La comisionada residente en Washington descartó las diversas excusas que se han tratado de levantar, como la de falta de fondos, y dijo que “los paquetes aquí se saben, al principio o al final”.

González llamó a la “calma” al elector, pero insistió que se necesita actuar también con “prudencia en los funcionarios que están llamados a hacer que este proceso se dé, y de la manera más rápida posible”. Agregó que lo ocurrido “tiene que servirle a los partidos políticos, la Comisión y el gobierno, para revisar de manera inmediata los procedimientos de la elección de noviembre de este año. Aquí no puede haber esta situación otra vez”. Llamó a, una vez pase la primaria, reunir a pasados presidentes de la CEE para auditar y revisar todos los protocolos y procedimientos y asegurarse que haya “plan A, plan B y plan C”.

González recordó además a los candidatos políticos que “los puestos no nos pertenecen, no somos dueños de los cargos de senador, representante, alcalde, comisionado, gobernador. El dueño es el pueblo. Esto es una delegación que nos hace el pueblo en el ejercicio del mandato de su voto. Así que nadie aquí puede emperrarse a querer un cargo o querer adueñarse de ese puesto. Estamos aquí todos por designio del pueblo de Puerto Rico. Así que les pido, a todos los candidatos, que revisen su humildad, y revisen quién es su patrono. Su patrono es el pueblo de Puerto Rico, y tenemos que hacerle la vida más sencilla, más fácil y garantizarle su derecho al voto”.

A preguntas de Primera Hora, González admitió que el fiasco eleccionario ha tenido repercusión en Washington y a través de toda la nación estadounidense.

“El asunto del despelote que hubo aquí, es un asunto nacional. Esto tuvo cobertura en toda la nación. Y no dudo que incluso las agencias federales intervengan en este proceso”, afirmó, recordando que en este proceso electoral se usaron fondos federales de la Ley CARES para evitar el contagio con el COVID-19. El gobierno federal destinó $3.8 millones de la Ley CARES a la CEE, para el actual proceso electoral, incluyendo primarias y elecciones generales.

Agregó que hay jurisdicción federal para llevar a cabo una evaluación de lo ocurrido y que espera que suceda porque es algo que “se cae de la mata”.

“Hay mucha preocupación. Esto nunca había pasado en Puerto Rico. Puerto Rico gozaba de la reputación de ser la jurisdicción con mayor participación electoral, y éramos observadores en muchos procesos a nivel internacional. Esto lo tiró todo al piso”, comentó.

Agregó que ya había recibido “comunicaciones” de autoridades federales sobre lo ocurrido, pero no entró en detalles. Sostuvo que como era un “asunto en desarrollo” con varios pleitos en los tribunales, habría que esperar a ver qué se resuelva, y que se dé la votación que todavía no ha ocurrido.

González también comentó que, a raíz de lo ocurrido, probablemente sería necesario revisar la nueva ley electoral más adelante, luego que se resuelva la primaria.

Las expresiones de González se dieron durante el anuncio del comienzo de trabajos para un muro de contención en la costa de Loíza, en el sector Parcelas Suárez, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.