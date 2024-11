A la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, le urge conseguir el mejor talento para su gobierno.

Y, aunque tiene a varios jefes de agencias en la mira y algunos miembros de su equipo de plataforma bajo evaluación, ha puesto a la disposición de la ciudadanía una página cibernética dentro del portal del Partido Nuevo Progresista (PNP), denominada “Nuevo Gobierno” para recoger los resumé de posibles contendores.

El enlace, que fue habilitado esta tarde, establece que el interesado debe “completa(r) el siguiente formulario para ser considerado a ser parte del equipo que le servirá a Puerto Rico”.

“He dicho que para quien quiera formar parte del gabinete puede someter su resumé en la página mía, de mi partido, y nosotros lo evaluaremos. Yo no voy a discriminar con nadie”, precisó González Colón en entrevista con Primera Hora.

Además de los datos comunes, como el nombre o el número de teléfono, al solicitante se le cuestiona sobre su agencia de interés; el grado académico, en el que se destaca en primera posición si se posee un grado doctoral; una breve descripción de las credenciales profesionales, así como un espacio para descargar el resumé.

Son decenas de cargos los disponibles van desde la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAAA) hasta una categoría de otros.

González Colón estableció que, hasta el momento, no ha seleccionado a ningún funcionario para pertenecer a su gobierno. Dijo que desde que ganó ha estado enfocada en escoger al liderato legislativo y los alcaldes, designar a su comité de transición, escoger el comité evaluador de los futuros secretarios y seleccionar un panel de exjueces que evaluará los cargos disponibles en la Judicatura, en especial los dos puestos al Supremo que tendrá al inicio de su administración.

“Yo no he designado ni he identificado a ninguna persona para ningún cargo. Ahora, voy a comenzar con ese proceso. Va a salir un perfil de lo que yo necesito en cada agencia”, sentenció.

Pero, González Colón adelantó su deseo genuino de que la doctora María Conte permanezca al mando del Instituto de Ciencias Forenses.

“En el caso de la doctora Conte, en su momento la llamaré para hacer la petición oficial”, precisó.

También reveló una lista de los jefes de agencia con los que se reunirá con la intención de evaluarlos y conocer su disposición de permanecer en el gobierno.

“Creo que hay algunas de esas personas que son buenas y pudieran ejercer cargos distintos en la administración”, delineó.

Inició la lista de los jefes de agencia que evaluará con el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa; el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres; el administrador de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz; la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, así como la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carmen Bonet Vázquez.

“Yo hablé en la primaria de que yo quería cambiar el gabinete. Yo todavía no he tenido el proceso de sentarme con los jefes de agencia, algunos de los cuales sí me interesa reunirme, porque creo que hay gente buena que tiene unas proyecciones, verdad, y quiero sentarme. Hay varias agencias con las que quiero hacer eso. Por ejemplo, quiero hacerlo con el superintendente de la Policía, quiero hacerlo con el de Seguridad Pública, me interesa hacerlo con Puertos, me interesa hacerlo con distintas agencias, con la de Familia, con la de Assmca, por darte algunos nombres, y yo esas reuniones las quiero tener. Hay otras agencias en las que no me voy a reunir y el comité de transición lo manejará”, estipuló.

Se le preguntó sobre varios nombramientos que se han escuchado mencionar, como Elmer Román para secretario de Estado o Janet Parra como secretaria de Justicia.

González Colón hizo constar que “son personas que me ayudaron y son parte de mi comité de plataforma y a ninguno de los miembros los descarto para ninguna posición. Son gente que tiene la capacidad y en el caso de Elmer Román fue secretario de Estado y fue jefe de Seguridad Pública. Así que quilates tienen de más. Pero, yo no he conversado con ellos ni he hecho ofrecimiento de ningún tipo. Yo tengo que evaluar a base de la necesidad. Para mí en este momento, lo urgente es la reconstrucción de Puerto Rico, así que me voy a enfocar en esas agencias de reconstrucción”.

También se le preguntó sobre su postura de no volver a contar con Nino Correa en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, pero prefirió establecer que “no quiero singularizar (el tema de los nombramientos), porque honestamente en este momento yo acabo de ganar y estoy organizando políticamente las estructuras, la Cámara, el Senado y hoy los municipios”.

En cuanto a los puestos clave que tiene disponible al inicio de año, González Cólón dijo que le dará prioridad al nombramiento de los dos jueces del Tribunal Supremo que sustituirían a Anabelle Rodríguez Rodríguez y Edgardo Rivera García.

El puesto de Rodríguez Rodríguez está vacantes desde diciembre del 2020, cuando cumplió los 70 años para su retiro. Mientras, Rivera García debe retirarse al 3 de enero próximo.

Explicó que para estos cargos nombrará un panel de exjueces para que le hagan sus recomendaciones.

Mientras, entre otros cargos disponible, como la Oficina del Contralor y varias procuradurías, González Colón aceptó que le dará prioridad a la Procuradora de las Mujeres en propiedad. En la actualidad, el cargo es ocupado por Madelline Bermúdez de manera interina.

Explicó que la prioridad para hacer el nombramiento de la procuradora buscaría combatir la violencia de género desde esta oficina.

Señaló que luego evaluaría la necesidad de continuar con la emergencia por violencia de género que estableció el gobernador Pedro Pierluisi o parte de sus estructuras establecidas, como Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

“Quiero ver el resultado previo a la declaración de emergencia y el establecimiento de PARE y cuáles son ahora. Quiero ver qué beneficio, quiero ver cómo mejoró y quiero ver cuáles son las proyecciones futuras antes de decidir continuar con una política pública”, manifestó.