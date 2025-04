La gobernadora Jenniffer González Colón se propone firmar el controvertible proyecto que crea “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, conocida como ley de libertad religiosa.

“Nosotros vamos firmar ese proyecto”, afirmó la primera ejecutiva este martes, durante un aparte con la prensa tras anunciar el inicio de la construcción un proyecto hotelero en el Distrito de Convenciones, en Miramar.

La funcionaria no detalló las razones por la que se propone darle su firma y convertir en ley la pieza legislativa de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La medida fue aprobada el pasado jueves por el Senado, mientras ayer, lunes, la Cámara de Representantes le dio su visto bueno. Esto ocasiona que la medida esté en tránsito hacia La Fortaleza para que González Colón la convierta en ley.

Junto a la controvertible medida, también pasó hacia la firma de la primera ejecutiva un proyecto de ley que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años. La gobernadora no ha precisado, de inmediato, si convertiría en ley esta propuesta.

Ambas medidas tienen la oposición de la comunidad LGBTQ+ bajo el alegato de que los discrimina.

La propuesta, en general, enmienda varias leyes para permitir que ciudadanos aludan a sus preceptos religiosos para tener exenciones. Por ejemplo, enmienda la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que se reconozca que la excepción por libertad religiosa no podrá ser dejada sin efecto a menos que medie el consentimiento informado de los padres.

También establece que “las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios privados de Puerto Rico, (así como) que el estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor legal que, a base de su libertad religiosa decida no vacunar a sus hijos”

La medida también deroga la Ley 95-2024, denominada como la “Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza”.

“Esta Ley reafirma el compromiso inquebrantable de esta Asamblea Legislativa de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano cuyo respeto contribuye a la integración plena de los creyentes en una sociedad democrática y pluralista que sabe valorar toda diversidad como una riqueza al bien común”, se destaca en la exposición de motivos.