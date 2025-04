El Senado aprobó este jueves el polémico Proyecto del Senado 1, que busca establecer la “Ley Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, y que se ha dado a conocer popularmente conocida como ley de libertad religiosa.

La medida contó con el respaldo de la delegación de mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como de algunos senadores de las minorías. Se opusieron los dos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD) y el independiente Eliezer Molina Pérez. El senador popular Javier Hernández emitió un voto de abstención.

El presidente del senado Thomás Rivera Schatz, autor de la medida, aseguró que, contrario a las expresiones en contra del proyecto, el mismo no quita derechos a nadie, y agregó que, con el mismo, cumplen una promesa de campaña hecha a sectores que reclamaban que se protegiera su derecho a la libertad religiosa. “Puerto Rico comienza a tomar la ruta correcta de los principios, de los valores, de la sensatez, de la prudencia, de la justicia en todos los sectores, y este es uno de los proyectos que mueve esa agenda que tenemos… Muy pronto se convertirá en ley, por fin, el derecho a la libertad religiosa”, aseguró Rivera Schatz.

Además de establecer la “Ley Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, el PS 1 también busca enmendar el artículo 5 de la ley 25 de septiembre de 1983, conocida como la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que se reconozca que la excepción por libertad religiosa no podrá ser dejada sin efecto a menos que medie el consentimiento informado de los padres; que las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios privados de Puerto Rico; que el estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor(a) legal que, a base de su libertad religiosa decida no vacunar a sus hijos (as).

Además, añade un nuevo artículo 5ª a la Ley 25 de septiembre de 1983, para que se requiera que en el proceso de vacunación de todo estudiante a ser admitido(a) o matriculado(a) en una escuela o Centro de Tratamiento Social, se le provea al padre, madre o tutor(a) legal la data que contenga los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y efectos adversos a corto, mediano y largo plazo para que el padre, madre o tutor(a) legal pueda decidir qué vacuna o vacunas su hijo(a) va a recibir y para otros asuntos relacionados; y derogar la Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza y para otros asuntos relacionados.

Rechazo de comunidad LGBTQ+

De inmediato, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación de la medida, que consideraron daría “licencia para discriminar” bajo el pretexto de la libertad religiosa.

“Parece mentira que el Senado aprobara una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito“, refutó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

Por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación, condenó que “senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido y de sus familias, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos”.

“No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+”, sentenció.

A su vez, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, sostuvo que el eliminar la identidad de género como una categoría protegida de discrimen en la medida le echa “sal a la herida”, pues pone “en un mayor estado de vulnerabilidad a las personas trans en Puerto Rico, abriendo, de par en par, las puertas al discrimen legalizado”.

“Exhortamos a la Cámara de Representantes a que no dé paso a un proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. Exigimos vistas públicas camerales para que los y las representantes puedan conocer los alcances peligrosos de esta medida. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan”, recabaron los portavoces.