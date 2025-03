Pese a que lograron llevar representación nuevamente a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, tras los pasados comicios electorales Proyecto Dignidad (PD) ha enfrentado cuestionamientos, retos y hasta renuncias que han sacudido su base.

La colectividad recibió el primer “golpe” en enero, cuando la secretaria general del partido y quien también trabajó en la oficina de la senadora Joanne Rodríguez Veve, Ellyam Martínez, aceptó dirigir la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y de Fe del Senado bajo Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

PUBLICIDAD

El anuncio, aunque contó con el respaldo de la senadora, no dejó contento a toda la matrícula. Particularmente, el candidato a la gobernación, Javier Jiménez, criticó la movida y cuestionó a través de un mensaje en sus redes sociales que “no se puede caminar con alguien cuyo rumbo contradice nuestras creencias fundamentales”.

¿ANDARÁN DOS JUNTOS, SI NO ESTUVIEREN DE ACUERDO?



Es fácil proclamarse fiel a unos ideales cuando las circunstancias no ponen a prueba nuestra verdadera lealtad. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras.



El versículo de Amós 3:3 plantea una verdad… — Javier Jiménez Pérez (@JimenezJavierPR) January 12, 2025

Martínez, por su parte, afirmó en una entrevista con el medio cristiano Buenas Nuevas que se sentía “honrada” por la designación, y que su trabajo le permitiría “trascender los colores” partidistas.

“No tenemos tiempo que perder, nuestros niños, nuestros jóvenes, las comunidades y sobre todo el sector de base de fe, y las iglesias, están esperando por que se haga un trabajo efectivo y que demos a conocer todos los servicios que tenemos que ofrecer a estos sectores”, puntalizó.

La controversia por la designación de Martínez cesó. Pero un mes después, uno de los miembros del partido, Juan Carlos Matos, que también es locutor y presidente de la emisora Nueva Vida, informó que renunció a su posición en la colectividad y que además, se desafiliaba.

“He tenido una decisión en familia, de dar por terminada mi participación dentro del Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad, y al mismo tiempo, mi desafiliación de la colectividad”, dijo frente a los micrófonos de la referida emisora.

“Las experiencias han sido mixtas, pero han sido más las buenas”, afirmó también.

Matos continuó diciendo que se hace a un lado para dar espacio a otro liderato que tiene una nueva visión para llevar a Proyecto Dignidad a la victoria en 2028. Sin embargo, no explicó por qué eso significaba la desafiliación del partido.

PUBLICIDAD

“Con esta acción procuro no solo guardar mi corazón, si no también el de ustedes con respecto a este servidor”, afirmó.

Juan Carlos Matos presenta su renuncia al Proyecto Dignidad - - Juan Carlos Matos, miembro del Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad ha anunciado su decisión de renunciar a su cargo y desafiliarse del partido. Matos agradeció la oportunidad de haber servido desde la fundación del movimiento y destacó el impacto positivo de su agenda conservadora. Señaló que su renuncia abre espacio para nuevos liderazgos dentro del partido, “Me hago a un lado para darle paso a ese nuevo liderato, que tiene hambre de cambios profundos para el partido y están convencidos que el tiempo de implementar esos cambios ha llegado, para llevar a Proyecto Dignidad a otro nivel y ganar en grande en el 2028.” #JugandoPelotaDura 📽️Nueva Vida 📽️Puestos pa’l Problema Posted by Jugando Pelota Dura on Tuesday, March 25, 2025

Las sacudidas en el partido no pararon ahí.

Y es que hoy, el pastor René Pereira, miembro activo del partido, reveló y cuestionó en una emisora radial (NotiUno 630), que la colectividad está pidiendo una cuota a sus miembros, y que si no pagan, podrían evitarles la entrada a las asambleas o hasta ser desafiliados.

“Yo creo que la secretaria del partido, Nidia Pérez, está desenfocada. Por ejemplo, se le ocurre enviar una carta, donde me están cobrando una cantidad de cuota, y si no, yo pierdo mi estatus como miembro del partido y no puedo participar de las asambleas”, indicó.

Pereira también afirmó estar preocupado por el rumbo que tomará el partido si Jiménez vuelve a la colectividad como candidato a la gobernación.

“Me preocupa que Proyecto Dignidad se convierta en un partido estadista. Es un partido ideológico... Aquí se quieren hacer unos cambios que van a ser detrimentales para el partido”, mencionó finalmente.

La candidatura de Jiménez a la gobernación bajo PD ha sido ampliamente criticada porque no hizo crecer la colectividad, como se había prometido.

En el 2020, cuando recién estrenó la franquicia, PD logró con César Vázquez como candidato a la gobernación, 87,379 votos. Con Jiménez, en el 2024, esa cifra bajó a 81,369.

20 Fotos Le echamos un ojo a la trayectoria del ex candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad y alcalde de San Sebastián.

Reacciona Proyecto Dignidad

La secretaria general de la colectividad, Nidia Pérez, reaccionó a estas controversias asegurando que continúan enfocados en la reorganización del partido.

PUBLICIDAD

Sobre las denuncias del pastor Pereira, dijo que son “completamente incorrectas”.

Pérez detalló en entrevista telefónica con este diario que dentro de Proyecto Dignidad existen dos tipos de miembros, los afiliados y los bonafide. El pastor, dijo, es un miembro bonafide, lo que le permite participar con voto en asambleas que, por ejemplo, discuten y deciden la política y medidas que implementará la colectividad. Esos miembros se comprometen a pagar una cuota mensual de $10, con lo que dijo, el pastor no ha cumplido aunque tenía conocimiento.

“Me da lástima que el pastor haga esas expresiones públicas cuando sabe que no son ciertas...Él debe unos pagos de cuota. En toda su trayectoria ha donado solamente $20”, aseguró la funcionaria, que también afirmó que incluso, si el pastor no pagara las cuotas no sería desafiliado, aunque sí perdería su estatus como miembro bonafide.

“Él ni tan siquiera fue funcionario de colegio. No nos ha apoyado en nada”, afirmó también, al tiempo que lamentó que Pereira no se haya comunicado con la colectividad, por ejemplo, para realizar un plan de pago, antes de hacer la denuncia.

Pérez también disipó la “preocupación” del pastor de que la colectividad pase a ser una enfocada en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos.

“Eso es una percepción de él. Dentro de nuestros principios fundamentales, está el que el partido no va a avalar una forma de estatus en específico”, abundó.

La funcionaria, que se mostró abierta a discutir con Pereira sys diferencias, también lamentó la renuncia de Matos, quien dijo, ha sido un gran colaborador de PD.

PUBLICIDAD

“No entiendo por qué se desafilia del partido, porque a la misma vez dice que nos seguirá apoyando… Él menciona en la carta de renuncia que fue una decisión familiar. Respetamos su decisión y le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros", cerró diciendo.

Proyecto Dignidad celebrará este próximo 26 de abril una asamblea como parte de su reorganización de cara a las elecciones de 2028.