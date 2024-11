El candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, reconoció esta noche estar sorprendido por los resultados obtenidos por la colectividad, pero se expresó tranquilo y en paz luego de haber hecho “lo que Dios puso en mi corazón”.

Sostuvo que los pueblos tienen los gobiernos que eligen. “Yo no me siento derrotado, me siento feliz, me siento contento y me siento en paz”, indicó Jiménez. “No era lo que nosotros esperábamos. Ha sido un resultado que no era lo que esperábamos en términos de proyecciones, pero me siento en paz y contento de haber hecho lo que Dios puso en mi corazón hace más de dos años atrás”, dijo.

Aunque Jiménez perdió la candidatura a la gobernación, todo apunta a que mantendrán los dos escaños en la Cámara de Representantes y el Senado, donde prevalecerían Lisie Burgos y Joanne Rodríguez Veve, respectivamente. “No perdimos, perdió el pueblo de Puerto Rico”, destacó el saliente alcalde de San Sebastián.

“Proyecto Dignidad no se va a quitar. Nosotros, aunque seamos lo que seamos, vamos a levantar la voz de este pueblo”, indicó en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de un grupo de candidatos.

Según los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la candidata y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, saliente comisionada residente, se mantiene en la primera posición con 233,798 votos (39.16%).