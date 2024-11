“Los guerreros no mueren en una batalla. Podrá estar machuca’o, podrá estar medio herido, podrá estar raspa’o. Pero, al contrario, eso lo que nos da a nosotros son los galardones para seguir”.

Con esa frase, el todavía alcalde de San Sebastián -y quien aspiró a la gobernación en la pasada contienda electoral por Proyecto Dignidad (PD)- Javier Jiménez, definió su futuro, al tiempo que reafirmó que no se retira de la política partidista.

Sin embargo, sostuvo que en este momento es inconsecuente plantearse escenarios o candidaturas de alguna naturaleza, aunque dejó claro que, de no haber sido el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, no habría aspirado a la alcaldía de San Sebastián nuevamente, ni vislumbra volverlo a hacer.

En los pasados comicios, consiguió 76,260 (6.71%) votos en su aspiración para llegar a La Fortaleza.

Por dos décadas, Jiménez estuvo al frente del municipio bajo el Partido Nuevo Progresista, colectividad de la que se desafilió en septiembre de 2023.

“Yo sigo activo, no importa la posición donde esté, ni el sitio donde esté. Voy a seguir activo, aplaudiendo lo bueno que se haga en Puerto Rico y peleando por las cosas que crea nocivas para el pueblo de Puerto Rico. Los ideales no mueren por una elección. Los ideales permanecen con uno para siempre”, manifestó el ejecutivo municipal, quien dejaría la presidencia de PD el mes próximo, por las disposiciones del reglamento de la colectividad.

“Muchas veces se pregunta si vas a estar en una posición política, si vas a aspirar a alguna posición política. Y en momentos como este, uno no proyecta ni posiciones políticas, ni posiciones dentro de la estructura del partido, si no dentro de la sociedad puertorriqueña”, manifestó en entrevista con Primera Hora.

Sobre la presidencia de la colectividad, el veterano alcalde explicó que él ocupa esa posición de manera incidental.

“Tú sabes que yo soy presidente incidental, toda vez que el reglamento establece que, si el candidato a la gobernación es diferente al presidente electo en la asamblea, por el periodo de las elecciones y hasta que termine el escrutinio, queda uno como presidente, pero subsiguientemente vuelve a la presidencia quien fue electo por la asamblea, que en este caso es César Vázquez. Así que yo cesaré basado en ese reglamento en el mes de diciembre”, explicó.

“Y por eso te digo, no importa donde sea. Ya no estaría en el directorio, pero voy a estar en mi vida privada y vamos a estar muy activos en todo lo que tiene que ver con opinar para que las cosas mejoren en Puerto Rico y cambie el destino que los gobiernos le han dado a este país”.

Jiménez, quien a solo semanas de la pasada elección declinó hablar de candidaturas o posiciones de cara al próximo ciclo electoral, descartó la posibilidad de aspirar a la alcaldía de San Sebastián en el futuro e, incluso, aseguró que, de no haber corrido para la gobernación por PD, tampoco habría buscado la reelección como alcalde.

“(De no haber sido candidato a la gobernación) no habría corrido a la reelección. Me habría retirado. Me habría retirado, porque estaba chocando mucho con el liderato a nivel central del PNP y, específicamente, con las políticas irresponsables de la administración pública. Segundo, con aquella pela que le dieron al pueblo de Puerto Rico en aquella pandemia, donde discriminaron descaradamente contra todo el pueblo de Puerto Rico y expusieron a nuestros niños a experimentos con una vacuna que no había sido probada todavía. El único territorio y el único sitio de Estados Unidos que se obligó a los padres a vacunar esos niños (fue en Puerto Rico). A niños de cinco a 12.... Y adicionalmente, las políticas públicas que abrazaba al gobierno”, manifestó.

El veterano alcalde sostuvo, además, que nunca en su carrera política ha aspirado a puestos públicos pensando en lograr posiciones, si no por ideales y convicciones, por lo que dijo es inconsecuente hablar de candidaturas o incluso posiciones dentro de la junta de gobierno o el directorio de PD en este momento, porque “de aquí a cuatro años pueden haber tantas variantes, puede venir otro candidato a la gobernación y que sea bueno, y lo hablaremos y lo respaldaremos. Nadie sabe que pueda pasar de aquí a cuatro años. Sí te puedo decir que para alcalde no voy a correr ya. Jamás me retiraré, nunca (de la política partidista). Estoy activo y voy a estar dentro de las estructuras políticas. Hablar sobre posiciones políticas es inmaterial ahora, pero no, yo voy a estar activo. Retiro no. Voy a seguir peleando por lo que yo creo y voy a aplaudir lo bueno que se haga también porque yo no vengo a guerrear con cosas positivas… Esas convicciones, esos principios, nunca (los dejaré), hasta que Dios me llame a su presencia. Ahí me retiro”, aseguró.

¿Qué se le quedó pendiente?

Cuando se le pregunto por aquello que no pudo hacer por los pasados 20 años en los que se desempeñó como alcalde de San Sebastián, Jiménez contestó “estar más tiempo con mi familia”.

“Eso se me quedó (pendiente) por estar tanto tiempo inmerso en levantar un pueblo. Ya del pasado tú no puedes arreglar ninguna cosa… porque ya mis hijos están mayores. Voy a buscar la forma de tener un poco más de tiempo con ellos, pero ya todos tienen sus responsabilidades. Pero ese tiempo de estar con ellos más... tantas cosas, eso se me quedó”, dijo pensativo.

Por eso, dio un consejo a quienes están inmersos en la política, para que no le pase lo mismo. “A la larga, los únicos que quedan a tu lado en las buenas o en las malas es tu familia, nada más. Y algunos amigos buenos que siempre están con uno, pero a la larga la familia, nada como la familia”, relató el alcalde, quien recordó que durante sus primeros 12 años en la administración pública, solo tomó 16 días de vacaciones.