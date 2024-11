Aunque los pepinianos no salían de su asombro tras el resultado de la contienda electoral en el que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo el control de la alcaldía de ese municipio por primera vez en 32 años, ni para el representante Eladio “Layito” Cardona Quiles, quien se convertirá en alcalde a partir de enero ni para su adversario e incumbente interino, Camilo Ortiz Maldonado, hubo sorpresas.

Y es que, por un lado se crearon expectativas de que el respaldo de los pepinianos a Jiménez se agolparía tras la candidatura de Ortiz Maldonado bajo la insignia de Proyecto Dignidad, partido por el que el incumbente aspiraba a la gobernación. Mientras que de otro lado, algunos pensaron que el exalcalde Justo Medina, quien ocupó la poltrona municipal por tres cuatrienios antes de pasarle el batón a Jiménez en el 2004, lograría que el Partido Nuevo Progresista retuviera el control del municipio.

Pero contra todo pronóstico, el novato legislador se impuso por casi dos mil votos (6,152) ante su contendor más cercano de Proyecto Dignidad (4,814) con 64 de los 68 colegios contabilizados. Pero pese a su asombro, varios pepinianos entrevistados por Primera Hora reconocieron que el electo ejecutivo municipal hizo el trabajo político y lo destacaron como un atleta conocido y una persona “que viene de abajo”.

“Lo que pasó fue que se creó una división”, manifestó un parroquiano de mayor edad que departía en un negocio cercano a la plaza de recreo de San Sebastián, que prefirió no identificarse, y quien aseguró que de haber aspirado bajo la insignia del PNP, Ortiz habría ganado la alcaldía.

“Pero Javier Jiménez nos traicionó y al él irse con Proyecto Dignidad, se perdió la alcaldía”, manifestó el pepiniano.

Esa teoría parece validarse al darle una mirada a los números que obtuvieron el PNP y Proyecto Dignidad la noche del evento y que combinados totalizan 9,426 votos, más de 3 mil votos que los obtenidos por Cardona.

Lo mismo piensan otros ciudadanos, como Luisa Beníquez, de 70 años y quien aseguró que de Ortiz haber aspirado bajo la insignia del PNP, “habría arrasado”.

“Entiendo que al Camilo (Ortiz) irse con Proyecto Dignidad y entrar Justo (Medina) de nuevo a la contienda, pues hubo división”. Beníquez describió al alcalde electo como una persona de orígenes humildes.

“El ha estado con el pueblo, ha estado por ahí. Es un muchachito que viene de abajo. Toda su vida la vivió en el caserío. No tengo nada malo que decir de él. Supo hacer su campaña y como hubo división”, sostuvo la pepiniana, quien describió el trabajo del saliente alcalde como bueno, y se mostró esperanzada en que el nuevo alcalde también trabaje de la misma forma.

Por su parte, Lydia Arocho Morales catalogó el resultado electoral como una sorpresa.

“Aquí Javier Jiménez bregó super bien. Es la realidad. No entiendo (porque Ortiz Maldonado no logró ganar)”. Sin embargo, Arocho Morales puso en duda que el PNP hubiese retenido la alcaldía nuevamente si Ortiz Maldonado hubiese permanecido en sus filas. “Hubiese hecho más fuerza pero también, la gente estaba cansada del PNP, y es la realidad”, indicó.

“De verdad, yo me quedé sorprendido”, comentó Jomar Pérez, por el revés electoral tras el largo tiempo que el PNP mantuvo el control de la alcaldía.

“Era algo que no se veía hace en años. Hace 32 años. Lo que pasa es que se perdió la esencia de lo que era un buen alcalde... Al irse Javier (Jiménez) descontroló el sistema”, comentó el joven.

“Si (Jiménez) hubiese corrido de nuevo, hubiese ganado”, comento el joven, quien añadió que igualmente, si el vicealcalde hubiese aspirado bajo la insignia del PNP, también habría prevalecido. “Aquí no se pensaba nunca que el Partido Popular ganara, pero con la división esa... y siempre Eladio Cardona estuvo en la calle. Trabajó”.

Por su parte, el alcalde entrante aseguró a Primera Hora que desde que decidió aspirar a la alcaldía, estaba seguro que saldría victorioso. “No me toma por ninguna sorpresa. Yo trabaje duro como representante estos cuatro años. Inmediatamente yo juramenté como representante estuve en la calle, teniendo esas visitas de tú a tú, no escondiéndome detrás de un escritorio, detrás del mármol. Me fui a trabajar por las causas justas del pueblo, la necesidad de la gente, ayude a todo el mundo independientemente de su ideología política porque para eso es que yo soy representante y eso fue lo que me abrió la puerta para yo ser alcalde de San Sebastián”, afirmó el flamante próximo ejecutivo.

Cardona dijo haber descansado además en su desempeño en las elecciones del 2020, en las que dijo, tuvo números extraordinarios. “Yo fui una figura que saqué más votos que el PPD en ese cuatrienio, inclusive saqué más votos que Charlie Delgado (candidato a la gobernación por el PPD en el 2020) en San Sebastián”, manifestó.

Otro que pareció acoger la teoría de la división política fue el aspirante por Proyecto Dignidad y alcalde interino, Camilo Ortiz Maldonado. Aunque no se refirió en esos términos a la división que produjo el cambio de bando suyo y de Jiménez, el derrotado candidato expresó que tuvo que enfrentarse a la maquinaria PNP. “Mira, todo candidato quiere ganar. No obstante, somos triunfadores porque, contra una maquinaria del PNP y nosotros estar en un segundo lugar, y ver un equipo de trabajo, ver los mensajes del pueblo, respaldo...hacer historia. Un partido que no era nada, a un partido que verdaderamente, llegar en una segunda posición, para mi es un honor”, aseveró el también vicealcalde de San Sebastián, quien se ha mantenido ejerciendo las funciones de alcalde de manera interina desde que Jiménez asumió la candidatura a la gobernación por Proyecto Dignidad.

Al insistir y preguntarle nuevamente, que factores incidieron en el resultado de la contienda, Ortiz Maldonado aseveró que fue “la voluntad del pueblo”. De paso, aunque catalogó como imprudente el hablar de candidaturas a menos de 24 horas de una elección, Ortiz Maldonado dejó entrever que su vida política no terminó con la elección del martes.