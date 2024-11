Cerrados los colegios de votación, la secretaria general de Proyecto Dignidad, Ellyam Martínez, indicó que la colectividad tiene los ojos puestos en las alcaldías de los pueblos de Arecibo, Isabela, Quebradillas, Moca y San Sebastián donde la colectividad, dijo, tiene probabilidades reales de prevalecer.

Asimismo, agregó están atentos a los cargos nacionales a la Asamblea Legislativa, entre estos a los escaños a los distritos de Arecibo y Fajardo.

“Son algunas de las alcaldías donde tenemos el ojo puesto... Así que, estamos a la expectativa de que empiecen a llegar esos resultados”, expuso.

Las expresiones de Martínez surgieron esta tarde, media hora después del cierre de los colegios de votación. En la conferencia de prensa, la funcionaria de Proyecto Dignidad cuestionó cómo transcurrió el día y los contratiempos que enfrentaron los electores para ejercer su derecho. En los colegios se reportaron filas largas, falta de servicio eléctrico y fallas en las máquinas.

Martínez sostuvo que la Asamblea Legislativa tuvo en sus manos la oportunidad de enmendar el Código Electoral 2020 y atender las áreas que provocaron fallas en las elecciones pasadas, pero la desaprovechó.

“Estas fueron cosas que se pudieron haber trabajado con anterioridad. Estamos hablando de que tuvimos tres años para prepararnos para los comicios y yo creo que el pueblo se pregunta qué sucedió en estos tres años, por qué no se pudieron atender esas dificultades y por qué fueron minimizadas”, expuso.

“Esperamos que en el próximo cuatrienio la Legislatura atienda responsablemente y diligentemente este tema porque se trata de la democracia. No podemos conformarnos con...meros ensayos”, agregó al reconocer que, para esta noche, con mucha probabilidad, no habrá unos resultados certeros. “Esta disfunción que tenemos en estos momentos en la CEE fue crónica de una muerte anunciada”, apuntó.

Al momento de la conferencia, cerca de las 5:30 p.m., el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, no ha llegado a la sede de la colectividad, así tampoco las candidatas a la Asamblea Legislativa, Joan Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes buscan la reelección.

La secretaria general de Proyecto Dignidad, asimismo, dijo que gran parte de los problemas surgidos hoy son resultados también de la incapacidad de la CEE para manejar los votos adelantados. “El PNP aseguraba que no iba a haber ningún tipo de problema y que ese voto iba a estar completamente contabilizado previo a las elecciones y sabemos que no ha sido así”, expresó.

Esta tarde, los comisionados electorales acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico en un intento por detener una determinación de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, que permite el conteo del voto adelantado en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) pasadas las 5:00 p.m. de hoy, contrario a lo que establece el Código Electoral.

“El problema es que educamos, pero entonces, tenemos un sistema (electoral) que no es robusto y que no está preparado para la carga. En mi opinión, (la CEE) sí se colgó. Y, no solo eso, sino que, bajo este reglamento, en el pasado, demostró ser un fracaso y aun así... hay una negación en atender las situaciones que ya se presentaron en el pasado”, expuso Martínez.