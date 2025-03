“No llegó la carta”.

Así lo aseguró anoche el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuando la excandidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, le cuestionó en su programa Última Palabra, que se trasmite por TeleOnce, si es correcto que la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de la designada al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Natalia del Valle Catoni, antes de que ese cuerpo legislativo la colgara.

De inmediato, el líder legislativo explicó el proceso y aseguró que ese alegado retiro del nombramiento nunca se efectuó, lo que contradice las expresiones realizadas ayer por la primera ejecutiva.

“La carta del retiro del nombramiento nunca llegó. No llegó la carta. El nombramiento fue rechazado a la 1:08 p.m. Las cartas que se reciben en el Senado de Puerto Rico son ponchadas allí. Ningún oficial del Senado puede negarse a recibir un documento. Quizás hicieron la carta, quizás la enviaron, pero no llegó, no llegó”, precisó Rivera Schatz.

Aseguró que el paso que dio el Senado no fue en vano.

“Yo no lo describiría como inoficioso. Yo creo que era mandatorio. Teníamos que colgarla y la colgamos, y apercibido están todos los demás”, dejó claro.

Mientras, expuso que Del Valle Catoni no contó con el aval del Senado, porque “no tenía lo que hacía falta para ocupar un cargo que requiere la confirmación del Senado”.

Ayer, Primera Hora cuestionó a González Colón cómo percibía que el Senado colgara a su nominada cuando ella supuestamente había retirado el nombramiento. Pero, esta alegó que se trataba de un proceso “natural” de la Legislatura.

Por otro lado, Rivera Schatz fue limitado en su reacción cuando se le señaló que González Colón nombró a Del Valle Catoni como subdirectora de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. Este cargo no requiere confirmación del Senado.

“Eso es un asunto de ella. Ella puede tener cerca de sí las personas que ella entienda”, afirmó el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista.