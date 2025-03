El Senado se reúne este jueves en Comisión Total para evaluar todas las controversias que han rodeado el nombramiento del nominado secretario de Salud, Víctor Ramos.

Según se ha calendarizado, el deponente de la mañana será el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, quien ha levantado la voz de alerta sobre alegadas irregularidades cometidas por Ramos cuando fue presidente de la entidad, entre 2014 al 2020. Su ponencia está pautada para iniciar a las 9:30 a.m.

Entre estas irregularidades achacadas por Díaz al designado secretario se encuentran un presunto mal manejo de $4,436,000 en fondos federales que recibió el Colegio de Médicos para la vacunación contra el COVID-19, así como otros señalamientos sobre una infructuosa creación de un plan de salud para galenos administrado por la organización.

En la tarde, le tocará el turno a Ramos. Su turno está pautado para la 1:30 p.m. Este ha prometido que presentará prueba que lo liberarían de las “mentiras o medias verdades” que alega ha dicho Díaz en su contra.

“Esto no es nuevo y nada de lo que le ha traído es algo nuevo. Son refritos de cosas que terminaron en nada. Quien ha promovido estas alegadas investigaciones ha sido él, quien mandó a hacer dos auditorías de encargo fue él y auditoría que fácilmente (se pueden desmentir). No es culpa del auditor. El auditor audita los documentos que le dan. Si no le dan las cosas completas, el auditor hace unas preguntas y el presidente del Colegio Médico, que no participó, por ejemplo, en nada del proceso de vacunación, pues aceptó todo lo que dice. Decía cosas como no se rinden informes mensuales y yo voy a presentar allí, (ante el Senado), todos los informes mensuales y el informe final. Si no entregaba los informes, yo no hubiese tenido vacuna”, dijo el titular a Primera Hora.

La Comisión Total es un mecanismo legislativo que permite la participación de todos los senadores en una misma sesión para atender temas de alto interés público. La misma fue citada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el pasado 19 de marzo.

Esta convocatoria coincidirá con la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), citado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

La funcionaria dijo esta mañana a NotiUno 630 que los senadores que son miembros del Directorios estarán excusados. Además, alegó que ella convocó la reunión del Directorio antes de que el Senado pautara la Comisión Total.

Cabe destacar que el presidente del Senado es el vicepresidente del PNP.

“Esto estaba convocado hace más de un mes. Las convocatorias del Directorio se hacen con tiempo”, aseguró.

Describió que esta “es una reunión ordinaria de la colectividad. No creo que sea un Directorio que tarde mucho. El Senado tiene que hacer su gestión y yo tengo que hacer las mías”.

González Colón no quiso adelantar si en el Directorio se irá a nombrar al secretario del PNP. Prefirió hablar de lo que espera de la Comisión Total.

“Hoy tenemos un nombramiento en una vista en el Senado de Puerto Rico. Yo espero que de la misma manera que hemos visto por más de un mes una novela de críticas y de tretas personales se puedan aclarar, verdad, todas las especulaciones y alegaciones que se han hecho. Y le preguntamos a Puerto Rico, ¿debemos tener un secretario que sepa lo que tiene que hacer, como lo ha hecho el doctor Víctor Ramos?, manifestó.