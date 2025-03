El designado secretario de Salud, Víctor Ramos, trabaja turnos nocturnos en el Hospital San Jorge, en Santurce, para no perder su práctica médica como pediatra.

Así lo reveló el funcionario en una entrevista con Primera Hora realizada en la sede del Departamento.

La revelación de este segundo trabajo la hizo cuando se le cuestionó si se arrepentía de haber dejado su práctica médica para asumir las riendas de la agencia, aflorando múltiples controversias en su contra. Se destacan los señalamientos de un alegado mal manejo de $4,436,000 en fondos federales que recibió el Colegio de Médicos para la vacunación contra el COVID-19 cuando fue el presidente de este gremio.

PUBLICIDAD

Relacionadas Largas filas en Sala de Emergencia del Centro Médico es por falta de personal en Hospital Universitario

Según explicó, desde que fue designado por la gobernadora Jenniffer González, sólo detuvo su práctica en la medicina por un mes en lo que recibía la autorización de la Oficina de Ética Gubernamental.

“No he dejado mi práctica de pediatría. Yo tengo una dispensa para trabajar en el Hospital San Jorge por la noche. Sí, obviamente, las cosas que hacía por el día no las puedo hacer porque estoy aquí. Digo, no son muchos turnos, verdad. Pero, la realidad es que si tú en medicina, si tú estás cuatro u ocho años sin practicar, no es lo mismo cuando vuelvas a practicar. Así que tienes que mantenerte. Yo tengo una dispensa de Ética y estuvo como un mes sin poder ir al hospital en lo que bajaba la dispensa. Pero, ya está ahí y sigo trabajando pues si no pierden las destrezas”, explicó el funcionario.

Ramos precisó que su función en el hospital son las mismas que ha realizado por años. Se trata de evaluar si los menores de edad que llegan hasta la sala de emergencia deben ser hospitalizados.

“A mí me ponen las consultas, el médico de sala de emergencia, y yo hospitalizo los pacientes que ameritan hospitalización. Yo los evalúo y determino si necesita hospitalizarse o no”, comentó.

El secretario señaló que no es ajeno a estos turnos nocturnos, ya que los realizó durante los ocho años que fue presidente del Colegio de Médicos. Por ello, aseguró que “no hay problema con eso” de tener dos trabajos en la actualidad, como secretario de Salud y pediatra de un hospital.

PUBLICIDAD

Mientras detallaba la función en su segundo trabajo, el titular aprovechó para responder a presuntas críticas realizadas por el actual presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, sobre la manera en la que ejerce la medicina. Este galeno es el que ha emprendido la principal oposición para que Ramos sea secretario de Salud y ha presentado la presunta evidencia para sostener las alegaciones del mal uso de fondos federales que le achaca cuando fue presidente del Colegio de Médicos.

“En el sistema de salud se necesita todo el mundo. Decir que alguien que no tenga oficina es menos que yo, porque yo soy este súper especialista, es un nivel de arrogancia. Como a una tercera parte de los médicos de este país los ha tirado a menospreciar, solo por tirarme a mí”, indicó Ramos.

“No tengo oficina trabajamos en el hospital, trabajamos en los CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento). Pero, él va a hacer la guardia en el CDT de Adjunta, en el CDT de Jayuya, en el de Vieques o el de Culebra. Al que le da un infarto no va a llegar a su oficina de cardiólogo. Va a llegar a la sala de emergencia, donde lo va a estar viendo uno de los miles de médicos que diariamente nos sacrificamos en los hospitales y en los CDT de este país. Le falta el respeto al decir que son menos, porque no tengan oficina”, agregó.

Esta no es la primera vez que un secretario de Salud continúa con su práctica médica. Se destacaron Rafael Rodríguez, Anita Rius e Iván González Cancel.